Анчелотти о вратарях «Реала»: «Один матч играет Лунин, другой – Куртуа. Здорово, что у нас так много сухих игр»
Карло Анчелотти высказался о конкуренции между Андреем Луниным и Тибо Куртуа.
Последние два матча Лунин провел в запасе «Реала».
«Между нами все абсолютно ясно. Один матч играет Лунин, другой – Куртуа.
Здорово, что у нас так много сухих матчей. Это играет большую роль в успехе команды», – сказал главный тренер «Реала» после матча с «Алавесом» (5:0) в Ла Лиге.
«Реалу» в ранге чемпиона осталось сыграть в Примере с «Вильярреалом» и «Бетисом». 1 июня мадридцы встретятся в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
В последнем матче Куртуа неплохо тащил + опыт финала есть. Положа руку на сердце я бы Куртуа поставил в финале.
как правильно тут заметили, лицемерно пытается усидеть на двух стульях. впрочем я уже всё сказал на эту тему.