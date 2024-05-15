Анчелотти о вратарях «Реала»: «Один матч играет Лунин, другой – Куртуа. Здорово, что у нас так много сухих игр» 

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

Карло Анчелотти высказался о конкуренции между Андреем Луниным и Тибо Куртуа.

Последние два матча Лунин провел в запасе «Реала».

«Между нами все абсолютно ясно. Один матч играет Лунин, другой – Куртуа

Здорово, что у нас так много сухих матчей. Это играет большую роль в успехе команды», – сказал главный тренер «Реала» после матча с «Алавесом» (5:0) в Ла Лиге.

«Реалу» в ранге чемпиона осталось сыграть в Примере с «Вильярреалом» и «Бетисом». 1 июня мадридцы встретятся в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

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28 комментариев
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Ответ Al Al
Кто там по такому расписанию на финал?
Лунин заслужил финал
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Ответ wyjhg6qhfc
Лунин заслужил финал
Да, но Куртуа есть Куртуа, вчера он это показал
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Так долго продолжаться не будет. Скорее всего наблюдают за физическим состоянием Куртуа и если всё будет в порядке, именно он займет место в воротах в финале ЛЧ.
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понятно что Лунин хорош! Но уверенности больше в КуртуЕ!
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Ну пока все три игры провел Куртуа, ещё 2 игры, то есть 5 игр в принципе достаточно для уверенного набора игрового тонуса и формы. Кто-то может и дальше возмущаться, что Лунин заслужил но позиция Куртуа как позиция здорового Рональду в Реале
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Ответ Real_v_dushe
Да, но Куртуа есть Куртуа, вчера он это показал
Согласен. При этом тот же Лунин пропускал в ближний от Баварии но и тащил много.
В последнем матче Куртуа неплохо тащил + опыт финала есть. Положа руку на сердце я бы Куртуа поставил в финале.
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Кто там по такому расписанию на финал?
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Ответ OSHO
Комментарий скрыт
И поэтому, из-за личной неприязни, в отсутствии Куртуа играл украинец а не Кепа?
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Да, Куртуа все знает что он сильнее чем Лунин, Лунин заслужил быть на финале, но из-за того что какой-то Ригоберка сидя своем Нижнем Тагиле писал "Слабо" никто не будет рисковать Кубком ЛЧ. Реал клуб жестких мужиков а синтиментальных девок как...
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Ответ МОНТЁР ТуПи
понятно что Лунин хорош! Но уверенности больше в КуртуЕ!
КуртуЭ правильно - это же не Куртуя, а Куртуа
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Ответ rigobersong
Ты просто не знаешь Эстонца, хозяева ему уже сказали что Куртуа будет в финале, карлуха там ничего не решает:))
то что Карл не решает в данной ситуации, не верю.
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Ответ meringue
И поэтому, из-за личной неприязни, в отсутствии Куртуа играл украинец а не Кепа?
соображай. он ставил в начале кепа, потом по очереди, в итоге отступил под давлением, Лунин был в старте, а сейчас старик ляпает то что мне очевидно.

как правильно тут заметили, лицемерно пытается усидеть на двух стульях. впрочем я уже всё сказал на эту тему.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Каталонский рупор
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Хорошо в Барселоне! кого поставим - Володьку Тэрштегина!!!!!!!
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Один матч играет Мбаппе,другой Винисиус,а Хоселу на пять минут,после Мбаппе,после Винисиуса Родриго,все предельно ясно
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Третья игра подряд Куртуа после выздоровления, сколько там где игр до финала осталось?)
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Куртуа основной вратарь команды, и вчера он показал что он ещё и в форме и готов рвать. Поэтому, как бы на не было жалко Андрея Лунина, скорее всего на финал Анчелотти поставит именно бельгийца.
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Я теперь на 100 проц уверен, что в финале сыграет Куртуа)
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