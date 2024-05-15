Анчелотти о вратарях «Реала»: «Один матч играет Лунин, другой – Куртуа. Здорово, что у нас так много сухих игр» 

Карло Анчелотти высказался о конкуренции между Андреем Луниным и Тибо Куртуа.

Последние два матча Лунин провел в запасе «Реала».

«Между нами все абсолютно ясно. Один матч играет , другой – .

Здорово, что у нас так много сухих матчей. Это играет большую роль в успехе команды», – сказал главный тренер « » после матча с «Алавесом» (5:0) в .

«Реалу» в ранге чемпиона осталось сыграть в Примере с «Вильярреалом» и «Бетисом». 1 июня мадридцы встретятся в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».