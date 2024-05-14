Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Тоттенхэма», «Челси» и «МЮ» проведут перенесенные матчи в среду

«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы набрала 85 очков в 36 играх, у лидирующего в таблице «Арсенала» 86 очков в 37 играх.

Кроме того, в среду состоятся матчи « » – « » и « » – « ».

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ