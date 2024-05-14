Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Тоттенхэма», «Челси» и «МЮ» проведут перенесенные матчи в среду
«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы набрала 85 очков в 36 играх, у лидирующего в таблице «Арсенала» 86 очков в 37 играх.
Кроме того, в среду состоятся матчи «Брайтон» – «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл».
34-й тур
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 мая, 21.45, «Фалмер»
- Дата проведения
- 15 мая, 22.00, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
"If any clubs finish with the same number of points, their position in the Premier League table is determined by goal difference, then the number of goals scored, then the team who collected the most points in the head-to-head matches, then who scored most away goals in the head-to-head. "