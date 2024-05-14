Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Тоттенхэма», «Челси» и «МЮ» проведут перенесенные матчи в среду

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия результаты Тоттенхэм Брайтон Футбол

«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы набрала 85 очков в 36 играх, у лидирующего в таблице «Арсенала» 86 очков в 37 играх. 

Кроме того, в среду состоятся матчи «Брайтон» – «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». 

Чемпионат Англии

34-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Сити
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Челси
Дата проведения
15 мая, 21.45, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Дата проведения
15 мая, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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12 комментариев
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Ответ FINT\REDONDO
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"Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей."

"If any clubs finish with the same number of points, their position in the Premier League table is determined by goal difference, then the number of goals scored, then the team who collected the most points in the head-to-head matches, then who scored most away goals in the head-to-head. "
+6
0
+6
Ответ T622222
А при равных кто станет чемпионом!?
разницу мячей считать будут
+6
-1
+5
Болельщиков Арсенала на матче поди будет много)
+4
-1
+3
Судьба Арсенала в руках Тоттенхэма. Очень не надежно для канониров
+1
0
+1
А при равных кто станет чемпионом!?
0
0
0
Тотенхем Манчестер сити будет триллер
+1
-1
0
Тоттенхем теоретически может в ЛЧ попасть, так что сегодня будет рубиться с Сити
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Ответ Плеймейкер87
Судьба Арсенала в руках Тоттенхэма. Очень не надежно для канониров
Судьба 4рсенала была решена ещё месяц назад ))
+1
-1
0
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