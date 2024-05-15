У Куртуа 10 сэйвов в игре с «Алавесом». Тибо – первый вратарь «Реала» после Касильяса в 2008-м, сыгравший на ноль при 10+ сэйвах

Тибо Куртуа совершил 10 сэйвов в матче с «Алавесом».

В 36-м туре «Реал» одержал разгромную победу со счетом 5:0.

Куртуа стал первым за 16 лет голкипером « », который отыграл на ноль в Ла Лиге, совершив 10 и более сэйвов в одном матче. До бельгийца это удалось лишь в январе 2008 года – тогда испанец 11 раз спас ворота мадридцев в матче с «Сарагосой», ни разу не пропустив.

Отметим, что отыграл лишь 3 матча в нынешнем сезоне, вернувшись после травм мениска и крестообразной связки колена. Тибо не пропустил ни в одной из этих игр.

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