У Куртуа 10 сэйвов в игре с «Алавесом». Тибо – первый вратарь «Реала» после Касильяса в 2008-м, сыгравший на ноль при 10+ сэйвах

Теги Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Алавес Тибо Куртуа Футбол

Тибо Куртуа совершил 10 сэйвов в матче с «Алавесом».

В 36-м туре Ла Лиги «Реал» одержал разгромную победу со счетом 5:0.

Куртуа стал первым за 16 лет голкипером «Реала», который отыграл на ноль в Ла Лиге, совершив 10 и более сэйвов в одном матче. До бельгийца это удалось лишь Икеру Касильясу в январе 2008 года – тогда испанец 11 раз спас ворота мадридцев в матче с «Сарагосой», ни разу не пропустив.

Отметим, что Куртуа отыграл лишь 3 матча в нынешнем сезоне, вернувшись после травм мениска и крестообразной связки колена. Тибо не пропустил ни в одной из этих игр.

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7 комментариев
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Куртуа, конечно, вратарь мирового уровня
Штучный экземпляр
+8
0
+8
какие мячи тащил...
я на стороне тех,кто говорит-главное результат и пусть сыграет лучший из...то,что заслужил,неуважение и все это быстро забудется после возможной победы в лч,если куртуа затащит в финале,этот факт не отменяет заслуг лунина,ведь благодаря ему реал оказался в финале....все равно будет героем...
+3
-1
+2
Вот и определился вратарь на финал ЛЧ. Для Лунина может это и хорошо, а то ещё как Кариус облажается. Пусть лучше этот матч отстоит Куртуа, а Лунин ещё успеет в топ мачтах постоять
+2
0
+2
Отличный матч выдал Тибо.
+1
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+1
Лунин провел, конечно, хороший сезон, но Куртуа это Куртуа.
Как будто и не рвал кресты, полный покер фейс на лице.
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0
Ответ Talgat Ergeshov
какие мячи тащил... я на стороне тех,кто говорит-главное результат и пусть сыграет лучший из...то,что заслужил,неуважение и все это быстро забудется после возможной победы в лч,если куртуа затащит в финале,этот факт не отменяет заслуг лунина,ведь благодаря ему реал оказался в финале....все равно будет героем...
Скорее вопреки.
имхо
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Ответ ten Hag
Куртуа, конечно, вратарь мирового уровня Штучный экземпляр
Хоть и носатый)
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