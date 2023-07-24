Чернов о «Спартаке»: «Если кто-то к нам придет, ему надо постараться, чтобы вытеснить меня»

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Никита Чернов Футбол

Никита Чернов намерен бороться за место в стартовом составе «Спартака».

Защитник «Спартака» провел весь матч 1-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» на скамейке запасных.

«Переживаю за свое отсутствие в стартовом составе, но в то же время поддерживаю ребят, болею за них. Хочу, чтобы они проявили свои лучшие качества.

Никуда не хочу уходить. Мое место в «Спартаке». Если кто-то к нам придет, то ему надо постараться, чтобы вытеснить меня», – сказал Чернов.

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21 комментарий

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Игорь Новиков
С лавки вытеснить?)
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Ебздрогыч
Если чувак при дисквале Джикии и отсутствии других профильных ЦЗ сидит на лавке, то с кем он там конкурировать собрался?
+29
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стрёмный сайт
Пожалуй, это самое смешное интервью со скамейки запасных
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WelD
Другой бы радовался, что опыта наберется, а этот..... ЭЭЭХ КУДА ТАМ
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Maxim Yevdokimov
Ответ Игорь Новиков
С лавки вытеснить?)
+100500... О чем он? Сидит на банке бОльшую часть, вместо него выходит не профильный Литвинов, но тренер ему доверяет все равно больше...
Порой кажется, что некоторые персонажи в каком-то своем мире, может он в Fantasy себя видит в составе все время? Как вчера на Хлесевиче кто-то поднял самый крупный кэф в истории ))
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bedLaM
со скамейки?
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Роман Комаров
так ты и так не играешь, тебя и вытеснять не надо
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WelD
Как испугался Чернов, аж с лавки кричит =))
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За_909!
вытеснить Чернова со скамейки запасных - это та ещё задачка...
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Olegs Petkuns
так тебя Дуарте даже уже вытеснил 😄
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Великий Алонсо
Чувак уже с лавки выходить не хочет, а че, лямы на счёт капают, играть не надо
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Сергей Жарковский
По-моему, это завышенное самомнение!
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градус ненависти
;)))))))))))))))))
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Лагер
Ахахахахахахахахахаха
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Иван Иванов
Чернов явно боится потерять место в старте. Включая свои личные эгоистичные качества вопреки угоде команды. Кто бы не выиграл конкуренцию на какой либо позиции, нельзя забывать о ротации состава. Да и дискву с травмами никто не отменял. Вроде профессионал А рассуждает как ребёнок
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леннорыч-абрамович
Даёшь стабильность кадров!
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Феликс Иваненко
Чернову бы лучше задуматься как он мог конкуренцию Дуарте проиграть
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Олимпионик
Так себе задачка. В матчах на кубок игрок ротации.
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