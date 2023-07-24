Чернов о «Спартаке»: «Если кто-то к нам придет, ему надо постараться, чтобы вытеснить меня»

Никита Чернов намерен бороться за место в стартовом составе «Спартака».

Защитник « » провел весь матч 1-го тура Мир против « » на скамейке запасных.

«Переживаю за свое отсутствие в стартовом составе, но в то же время поддерживаю ребят, болею за них. Хочу, чтобы они проявили свои лучшие качества.

Никуда не хочу уходить. Мое место в «Спартаке». Если кто-то к нам придет, то ему надо постараться, чтобы вытеснить меня», – сказал .