«Ман Сити» может стать чемпионом Англии в 4-й раз подряд. За 135 лет никому не удавалось подобное
«Манчестер Сити» может стать чемпионом Англии 4-й раз подряд.
Победа над «Вест Хэмом» в последнем туре гарантирует команде Пепа Гвардиолы чемпионство.
Никому за 135-летнюю историю чемпионата Англии не удалось взять титул 4 раза подряд.
В пяти случаях клуб побеждал в чемпионате три раза подряд: это «Хаддерсфилд» в 1924-1926 годах, «Арсенал» в 1933-1935 годах, «Ливерпуль» в 1982-1984 годах и «Манчестер Юнайтед» в 1999-2001 и 2009-2010 годах.
Хотя. там не 100 лет, кнеш.
А тут всего то 4-е подряд.
Так что у Арсенала и других еще уйма времени, чтобы остановить Сити.