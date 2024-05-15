«Ман Сити» может стать чемпионом Англии в 4-й раз подряд. За 135 лет никому не удавалось подобное

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Хаддерсфилд Футбол

«Манчестер Сити» может стать чемпионом Англии 4-й раз подряд.

Победа над «Вест Хэмом» в последнем туре гарантирует команде Пепа Гвардиолы чемпионство. 

Никому за 135-летнюю историю чемпионата Англии не удалось взять титул 4 раза подряд.

В пяти случаях клуб побеждал в чемпионате три раза подряд: это «Хаддерсфилд» в 1924-1926 годах, «Арсенал» в 1933-1935 годах, «Ливерпуль» в 1982-1984 годах и «Манчестер Юнайтед» в 1999-2001 и 2009-2010 годах.

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56 комментариев
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Лучший тренер в истории футбола, да, я в курсе что есть ещё Анчелотти в мире тренеров, но Гвардиола лучший из лучших 🔥🔥🔥🔥
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Интересно, в Европе есть хоть ещё один такой чемпионат, где за 100+ лет никто не смог стать чемпионом больше 3 раз подряд?
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Ответ Алексей Виноградов
Интересно, в Европе есть хоть ещё один такой чемпионат, где за 100+ лет никто не смог стать чемпионом больше 3 раз подряд?
я погуглил за тебя, нету такого больше. Но, есть там где не 100+ лет чемпионату.
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Ответ Алексей Виноградов
Интересно, в Европе есть хоть ещё один такой чемпионат, где за 100+ лет никто не смог стать чемпионом больше 3 раз подряд?
Был. СССР.

Хотя. там не 100 лет, кнеш.
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Великие клубы могут набирать рекордное количество очков в своей истории, проводить лучшие сезоны за десятилетия, а Пеп просто сделает так, чтобы этого им было мало.
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Ман Ютд 2009-2010? Чемпионами они были три года 07,08,09, в 10 уже был Челси
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Ответ ubAA
Комментарий скрыт
У твоего папы Карло за 30 лет тренерства 6 чемпионств. У Пепа только с Сити столько же, в лучшей лиге мира.
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Ответ gninnur esrever*
Тру-фен база цистерны, будь снисходительнее.
Да эти васяны на самом деле персофаны Пепуна и бывшие фанаты Барсы, плавали-знаем, но это тока на спортсе они такие шумные, на англоязычных ресурсах под шконарем сидят. Я уверен, что никто из них даже не знает, кто такой Кинкладзе, не говоря уже о Колине Бэлле и Берте Траутманне.
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Ответ maggiu
Вы опять сделали в штаны. В СССР никто не становился чемпионом больше 3 раз подряд. Только ЦДКА и Динамо Киев по три раза.
Меня окружают борзые недоумки. Перечитай вопрос.
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Ответ gninnur esrever*
Превратили великий медиа-продукт в лигу фермеров. Даже в гундес-лиге сменился чемпион. Удивительно, как все охотно раздвигают булки перед голубой тряпкой и закрывают глаза на 115 нарушений ФФП. Респект Реалу, что вынесли этот мусор хотя бы из ЛЧ.
В бундеслиге победитель сменился после 11 подряд чемпионств Баварии.
А тут всего то 4-е подряд.
Так что у Арсенала и других еще уйма времени, чтобы остановить Сити.
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Ответ gninnur esrever*
Превратили великий медиа-продукт в лигу фермеров. Даже в гундес-лиге сменился чемпион. Удивительно, как все охотно раздвигают булки перед голубой тряпкой и закрывают глаза на 115 нарушений ФФП. Респект Реалу, что вынесли этот мусор хотя бы из ЛЧ.
понимаю тяжело потерять чемпионство, поспи не знаю, полегчает может
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Тоже квадрупл, но есть нюанс😎
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Пеп творит историю
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Ответ Владимир Владимирович
Лучший тренер в истории футбола, да, я в курсе что есть ещё Анчелотти в мире тренеров, но Гвардиола лучший из лучших 🔥🔥🔥🔥
Ты футбол с 2009 года смотришь?
+17
-14
+3
Ответ Carasa
Ты футбол с 2009 года смотришь?
Нет, я футбол смотрю как раз с того времени когда Милан был хорош в середине 2000-х, за 24 года что видел в футболе не было ничего лучше чем футбол Гвардиолы !
+8
-5
+3
Ох, ну щяс начнутся тут, чую. Пеп потрогал пах, а тут многие приготовили языки.
+5
-2
+3
Гениальный тренер!
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-2
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Ответ ALMANAC
Можно отменять парад в Лондоне🥲
Почему? Болельщики Тоттенхэма отпразнуют🎊
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Ответ slavik12345
У твоего папы Карло за 30 лет тренерства 6 чемпионств. У Пепа только с Сити столько же, в лучшей лиге мира.
Это уже не лучшая лига. 4 раз подряд легла под голубую тряпку.
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Ответ Vakhore
Думаю, чемпионство сделает Сити величайшей командой в истории Англии.
Для тебя, возможно
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Ответ gninnur esrever*
7 лет.
Проверил по Википедии, 11 лет. Матчасть учи.
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Ответ ChipsRobber
Проверил по Википедии, 11 лет. Матчасть учи.
11 - 4 = 7. Во втором классе не учат арифметику?
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Можно отменять парад в Лондоне🥲
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Шарлатан могет
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То чувство, когда тебя из Лиги Чемпионов выпер лучший клуб в истории, а ты отыгрываешься на хомячках в "самой сильной лиге" и придумываешь себе новые рекорды
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Ответ Злой Руся
Когда нет главного кубка мира , заявление о лучшем в истории выглядит ну как минимум спорно 🤷
Ну давайте теперь Скалони и Лёва причислять к великим тренерам
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А Манчестер Сити - это СДЕЛАЕТ!!! И это лишний раз подчеркнёт, что Пеп тренер с большой буквы и умеет выстраивать игру своей команды, что не раз доказывал!!! Что касается наличие больших средств у клуба или ещё чего, сразу напишу, что рядом находятся клубы, не менее богатые, но подобного не добивались ни разу за долгую историю!!! Всем спасибо, играйте в футбол и болейте за своих на здоровье!!!👋
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Пеп творит историю
Пеп для меня лучший тренер в истории футбола.
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Ответ gninnur esrever*
11 - 4 = 7. Во втором классе не учат арифметику?
По твоему ответу однозначно понятно, что имеется ввиду 7 чемпионств Баварии, а не сколько лет осталось, вычитание и без тебя каждый может сделать.
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МЮ ещё раз делал трипит 06/07, 07/08, 08/09 !!! Золотое поколение Руни и КриРо
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