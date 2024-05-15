«Ман Сити» может стать чемпионом Англии в 4-й раз подряд. За 135 лет никому не удавалось подобное

«Манчестер Сити» может стать чемпионом Англии 4-й раз подряд.

Победа над «Вест Хэмом» в последнем туре гарантирует команде чемпионство.

Никому за 135-летнюю историю чемпионата Англии не удалось взять титул 4 раза подряд.

В пяти случаях клуб побеждал в чемпионате три раза подряд: это « » в 1924-1926 годах, « » в 1933-1935 годах, « » в 1982-1984 годах и « » в 1999-2001 и 2009-2010 годах.