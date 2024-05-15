«Реал» провел 20 сухих матчей в Ла Лиге – новый клубный рекорд
«Реал» установил новый клубный рекорд по сухим матчам в чемпионате Испании.
В 36-м туре Ла Лиги команда Карло Анчелотти разгромила «Алавес» на «Сантьяго Бернабеу» (5:0).
«Реал» не пропустил в 20-м матче нынешнего сезона, показав лучший результат в истории клуба. 10 матчей без пропущенных голов в составе мадридцев провел Андрей Лунин, 7 – Кепа Аррисабалага, 3 – Тибо Куртуа.
Предыдущий рекорд – 19 сухих матчей – был достигнут в двух сезонах подряд: 1986/87 и 1987/88.
Не, ну это топ.