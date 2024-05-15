«Реал» провел 20 сухих матчей в Ла Лиге – новый клубный рекорд

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига рекорды Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Футбол

«Реал» установил новый клубный рекорд по сухим матчам в чемпионате Испании.

В 36-м туре Ла Лиги команда Карло Анчелотти разгромила «Алавес» на «Сантьяго Бернабеу» (5:0).

«Реал» не пропустил в 20-м матче нынешнего сезона, показав лучший результат в истории клуба. 10 матчей без пропущенных голов в составе мадридцев провел Андрей Лунин, 7 – Кепа Аррисабалага, 3 – Тибо Куртуа.

Предыдущий рекорд – 19 сухих матчей – был достигнут в двух сезонах подряд: 1986/87 и 1987/88.

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14 комментариев
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Ламин Ямаль - самый молодой, при котором Реал провел 20 сухих матчей за сезон
+44
-4
+40
Почти весь сезон без Куртуа, без двух основных центрдефов, с обилием травм в линии защиты в первом круге сезона. В какой-то момент центрдефов даже не было вообще (включая ребят из Кастильи).
Не, ну это топ.
+13
0
+13
Кепа хорошо их натренировал.
+11
0
+11
Ответ Акер
Кепа хорошо их натренировал.
Скоро вернется в Лондон, будет подтаскивать на этот же уровень Петровича и Санчеса)
+6
0
+6
Ответ corazon blanco
Скоро вернется в Лондон, будет подтаскивать на этот же уровень Петровича и Санчеса)
Боюсь, без него Реал не будет так успешен. Неужели вы правда думаете, что там Анчелотти отвечает за тактику? )
+3
0
+3
Куртуа показал что он уже в отличной форме и достоин сыграть в финале ЛЧ
+4
-2
+2
Ответ Manchester City Kings
Ламин Ямаль - самый молодой, при котором Реал провел 20 сухих матчей за сезон
Ещё комменты не открыл, а уже знал, что этот комментарий будет в топе 😁
+3
-1
+2
2 шикарных вратаря, вот как можно описать данный шедевр
+2
-1
+1
У Куртуа всего 3 матча и все сухари, 100%
+2
-1
+1
Ответ xDe xDe
Почти весь сезон без Куртуа, без двух основных центрдефов, с обилием травм в линии защиты в первом круге сезона. В какой-то момент центрдефов даже не было вообще (включая ребят из Кастильи). Не, ну это топ.
Я вот задумался, это Реал настолько крут в обороне, или клубы Ла Лиги настолько ослабли, что 2 сезон подряд не могут толком забить чемпиону лиги? Судя по таблице коэффициентов уефа, ответ на этот вопрос не будет таким однозначным
+1
0
+1
Как же скатился средний класс команд в Ла Лиге. Что Барсе в прошлом, что Реалу в этом сезоне просто забить не могут. Это еще при том, что у Реала постоянно защитники менялись из-за травм, с Начо в составе прости господи
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Конечно когда у тебя 3 высококласных вратари тогда будет такой результат!
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Ответ Инсаф Галиуллинн
2 шикарных вратаря, вот как можно описать данный шедевр
Кепа и Лунин?
+3
-3
0
Ответ VuNePonimaete
Я вот задумался, это Реал настолько крут в обороне, или клубы Ла Лиги настолько ослабли, что 2 сезон подряд не могут толком забить чемпиону лиги? Судя по таблице коэффициентов уефа, ответ на этот вопрос не будет таким однозначным
Одно не исключает другое
0
0
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