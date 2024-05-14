Ромеро ударил бедром в лицо Эдерсона – вратаря «Сити» заменили в матче с «Тоттенхэмом». Бразилец плакал на скамейке запасных

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Эдерсон Штефан Ортега Кристиан Ромеро Здоровье Футбол

Эдерсона заменили из-за травмы в матче с «Тоттенхэмом».

Голкипер «Манчестер Сити» столкнулся с Кристианом Ромеро – на 62-й минуте защитник «Тоттенхэма» пошел до конца и ударил бедром в лицо Эдерсона, остановившего мяч на линии ворот, за что получил желтую карточку.

Медики оказывали бразильцу помощь в течение нескольких минут и вынесли носилки. Эдерсон смог продолжить игру, но на 69-й минуте вместо него на поле вышел Штефан Ортега. На скамейке запасных Эдерсон не смог сдержать слез.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм).

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13 комментариев
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Видно было что после удара в голову он поплыл. А ведь он не хотел уходить. Пеп сработал чётко. И спустя несколько минут Ортега в сложном эпизоде выручил и неизвестно как бы там Эдерсон сыграл. Потом ещё было несколько сложных моментов где Ортега потащил.
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-2
+42
А замена то сыграла на полную. Ортега 2 мощнейших сейва, которые не факт что Эдерсон бы потащил
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-1
+25
Гениальное решение Пепа поменять Эдерсону на Ортеги
Эдерсон не хотел уходить, но Пеп что-то знал
+17
-2
+15
Ответ Евгений Сидоров
Видно было что после удара в голову он поплыл. А ведь он не хотел уходить. Пеп сработал чётко. И спустя несколько минут Ортега в сложном эпизоде выручил и неизвестно как бы там Эдерсон сыграл. Потом ещё было несколько сложных моментов где Ортега потащил.
Да, Пеп лучший, грамотно прочитал эпизод.
+14
-1
+13
Ортега вытащил тем не менее, не факт что там Эдерсон бы спас
+8
-1
+7
Да где он плакал? Мы что смотрели разные матчи? Вот психовал сильно это да, было.
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0
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Ответ Евгений Сидоров
Видно было что после удара в голову он поплыл. А ведь он не хотел уходить. Пеп сработал чётко. И спустя несколько минут Ортега в сложном эпизоде выручил и неизвестно как бы там Эдерсон сыграл. Потом ещё было несколько сложных моментов где Ортега потащил.
да, и решение классное, и Ортега красавчик
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почему игроки сб Бразилии такие нытики, которые плачут по любому поводу и без? Честно, это смотрится очень нелепо и временами даже глупо.
Вспоминая их сборную времен нулевых, хочется плакать мне.
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Ответ laziofan
Да, Пеп лучший, грамотно прочитал эпизод.
Никакой не Пеп, там медики и тренер вратарей дали сигнал менять.
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