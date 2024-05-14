Ромеро ударил бедром в лицо Эдерсона – вратаря «Сити» заменили в матче с «Тоттенхэмом». Бразилец плакал на скамейке запасных

Эдерсона заменили из-за травмы в матче с «Тоттенхэмом».

Голкипер «Манчестер Сити» столкнулся с Кристианом Ромеро – на 62-й минуте защитник «Тоттенхэма» пошел до конца и ударил бедром в лицо Эдерсона, остановившего мяч на линии ворот, за что получил желтую карточку.

Медики оказывали бразильцу помощь в течение нескольких минут и вынесли носилки. Эдерсон смог продолжить игру, но на 69-й минуте вместо него на поле вышел Штефан Ортега. На скамейке запасных Эдерсон не смог сдержать слез.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм).