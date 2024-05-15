Слишкович о 0:1 с «Балтикой»: «Выиграешь – гениален, проигрываешь – ничего не знаешь. Состав «Спартака» был лучший из возможных. Скажите, как должен был закончиться матч? 1:6»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович объяснил выбор стартового состава на матч с «Балтикой».

«Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив в финале Пути регионов со счетом 0:1.

– Никто не понял стартового состава, почему без чистых нападающих начали?

– К сожалению, ваша работа – не выставлять состав, а обсуждать это. Состав определяю я. Если бы этот состав ничего не сделал, это одно, но это другое. Состав был лучший из возможных. Разве эти 11 игроков не создавали моменты? Все было. Но не было реализации.

Выиграешь – гениален, проигрываешь – ничего не знаешь. Это так. Посмотрите игру и скажите, как должен был закончиться матч? 1:6. Так бывает, но это футбол, – передает слова тренера «Спартака» корреспондент Sports Максимилиан Алфимов.

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17 комментариев
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Как говорил великий адвокат Эльман Пашаев, защищая Михаила Ефремова - мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов (с)

https://www.youtube.com/shorts/d13CNusuY7s
+18
-2
+16
Ответ Ебздрогыч
Как говорил великий адвокат Эльман Пашаев, защищая Михаила Ефремова - мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов (с) https://www.youtube.com/shorts/d13CNusuY7s
Я адвокат Пашаев, известен вся страна
Людев я защищаю, спасаю от тюрьма
Как лев красноречивый и стильный как змея
Деньгов больших я стою, а толку ни
+16
-4
+12
Кстати, на фига покупали Угальде? Чтобы он выходы один на один порол и бил во вратаря?
+7
-1
+6
приятно, когда обсирается ухарь, говоривший накануне, что проблем не будет
+10
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+5
Ответ Glukinho
приятно, когда обсирается ухарь, говоривший накануне, что проблем не будет
Ведь пока не возил языком все было чики-пуки ))
+2
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+2
багаж Абаскаля закончился, теперь сам давай
+2
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+1
25466 дней «Балтика» не выходила в финал Кубка

На 25467-й день туда приехал «Спартак»
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Зато в целом играли по проще и на завтрак футболистам ходить необязательно. Так что плюсы тоже есть.
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Хороший результат для Спартака
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Ну так где результат то? Алло, состав Спартака дороже Балтики, где победа?
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Летом ждем нового тренера и нападающего из Италии.
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Жалко даже мужика( видимо психанул, понесло…
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Ответ balander09
Я адвокат Пашаев, известен вся страна Людев я защищаю, спасаю от тюрьма Как лев красноречивый и стильный как змея Деньгов больших я стою, а толку ни
Так он сегодня накануне игры и выступал в стиле Пашаева )))
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Ответ Геннадий
Угальде нужна практика забивать голы . Это в матче с Балтикой получилось так , что у него было два 100% выхода "один в один" . А до этого , он всю весну сидел на голодном пайке . Была бы поставленная игра в атаке , то и моментов у Угальде было бы больше , а значит , пришла бы уверенность забивать . Это футбольная психология - когда игрок весь сезон только и делает , что "ищет мяч" и занимается только прессингом , то голевое чутьё пропадает и это было хорошо видно вчера . Вспомните , так в Спартаке начинал и Зе Луиш . Тоже мазал и его называли "кривоногим" , но тогда была хорошая средняя линия и было кому пас отдать . А сейчас кто в Спартаке может в атаке повести ребят за собой ? Игнатов ? Ходячий труп . Пенсионер Зобнин ? У него тоже силы не беспредельны , да это и не его задача . Нет хорошей "десятки" , через кого бы строилась игра команды и кто мог бы отдать острый пас . Моменты Спартак и то создаёт спонтанно . А чем Зиньковский не угодил Слишковичу ? Он хуже сыровяленного Мозеса ? Или того же Медины ? Почему Соболь перед ответственной игрой вдруг "занемог" ? Воспитательные цели в стиле Абаскаля ? Вот и получайте тогда "финал Кубка" ! Зачем Рябчука выпускать , когда с такой Балтикой и в трёх защитников можно было сыграть и выпустить Зиньковского ? Короче , тренерский обалденный прокол уже физрука Слишковича . В таких играх на одном энтузиазме не уедешь , что и показал результат .
Зе Луиш в принципе до Карреры ничем не выделялся кроме прыжка. Это уже с Массимо там и пятки вдруг пошли и голы
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