Слишкович о 0:1 с «Балтикой»: «Выиграешь – гениален, проигрываешь – ничего не знаешь. Состав «Спартака» был лучший из возможных. Скажите, как должен был закончиться матч? 1:6»

Владимир Слишкович объяснил выбор стартового состава на матч с «Балтикой».

« » вылетел из Фонбет Кубка России, уступив в финале Пути регионов со счетом 0:1.

– Никто не понял стартового состава, почему без чистых нападающих начали?

– К сожалению, ваша работа – не выставлять состав, а обсуждать это. Состав определяю я. Если бы этот состав ничего не сделал, это одно, но это другое. Состав был лучший из возможных. Разве эти 11 игроков не создавали моменты? Все было. Но не было реализации.

Выиграешь – гениален, проигрываешь – ничего не знаешь. Это так. Посмотрите игру и скажите, как должен был закончиться матч? 1:6. Так бывает, но это футбол, – передает слова тренера « » корреспондент Sports Максимилиан Алфимов.