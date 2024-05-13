Севилья – Кадис где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 15 мая
В среду, 15 мая, сыграют Севилья и Кадис в 36 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Севилья – Кадис
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Севилья
- Вильярреал – Севилья : 3 – 2
- Севилья – Гранада : 3 – 0
- Бетис – Севилья : 1 – 1
- Севилья – Мальорка : 2 – 1
- Лас-Пальмас – Севилья : 0 – 2
Последние матчи Кадис
- Кадис – Хетафе : 1 – 0
- Реал Мадрид – Кадис : 3 – 0
- Кадис – Мальорка : 1 – 1
- Жирона – Кадис : 4 – 1
- Кадис – Барселона : 0 – 1
Прогноз на матч Севилья – Кадис
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