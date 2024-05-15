Зиньковский о 0:1 с «Балтикой»: «Не скажу, что провал, скорее, разочарование. Кубок не был главной целью сезона, еще есть чемпионат»

Антон Зиньковский прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России.

Красно-белые в гостях уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Не скажу, что этот матч – провал. Скорее, разочарование. Кубок не был главной целью сезона. Скорее, одной из. Еще есть чемпионат.

Не понимаю, что сегодня пошло не так. Я смотрел со стороны, как и вы», – сказал полузащитник « ».

Зобнин о 0:1: «Спартак» не забил, поэтому проиграл – виноваты полностью сами. Назвать это позором нельзя, «Балтика» – серьезный соперник»

Колосков о 0:1: «Не хочу сказать, что «Балтика» не заслуживает суперфинала, но мы лишаемся хорошей играющей команды «Спартак». Когда клуб с претензией на лидерство играет против аутсайдера, он обязан выигрывать»