Зиньковский о 0:1 с «Балтикой»: «Не скажу, что провал, скорее, разочарование. Кубок не был главной целью сезона, еще есть чемпионат»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Антон Зиньковский Спорт-Экспресс Футбол

Антон Зиньковский прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России.

Красно-белые в гостях уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Не скажу, что этот матч – провал. Скорее, разочарование. Кубок не был главной целью сезона. Скорее, одной из. Еще есть чемпионат.

Не понимаю, что сегодня пошло не так. Я смотрел со стороны, как и вы», – сказал полузащитник «Спартака».

Зобнин о 0:1: «Спартак» не забил, поэтому проиграл – виноваты полностью сами. Назвать это позором нельзя, «Балтика» – серьезный соперник»

Колосков о 0:1: «Не хочу сказать, что «Балтика» не заслуживает суперфинала, но мы лишаемся хорошей играющей команды «Спартак». Когда клуб с претензией на лидерство играет против аутсайдера, он обязан выигрывать» 

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15 комментариев
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Битва за 4 место будет ожесточенной, нужно сохранить силы
+14
0
+14
А он в курсе, что в медали спартак уже не попадает?))
Или там тоже есть путь регионов?)))))
+9
0
+9
"Кубок не был главной целью сезона, еще есть чемпионат – осталось проиграть еще и там"
+4
0
+4
Надо просто выигрывать оставшиеся матчи и чемпионство в кармане! Поднажмем, братцы!
+3
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+3
Ответ Антиплащ
А он в курсе, что в медали спартак уже не попадает?)) Или там тоже есть путь регионов?)))))
Там есть путь оправдонов. Потом окажется что важен кубок предсезонки
+2
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+2
Можете минусовать, ну они чудаки какие-то для них не позор все ок. У него еще чемпионат есть где чтобы попасть в тройку должны быть чудесные расклады и это все на фоне безобразной его игры, не извинений ничего, может когда три года красишь голову краска проникает в мозг, ну жена у меня вроде более адекватна
+1
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+1
Кубок был единственным шансом на спасение сезона и возможностью хоть что-то выиграть за год.. Либо у футболистов какие-то не совсем понятные цели, либо я дурак и лыжи не едут
+1
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Удивляет когда говорят что кубок не главный ,не раз слышу.врут они все ,не знают что ответить
+1
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Если попадёте в пятёрку, то это будет достижением.
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Главная цель провал в чемпионате он хотел сказать
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Амбициозный молодой человек
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Кто-нибудь скажите ему э....
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Ответ GucciGuilty
Битва за 4 место будет ожесточенной, нужно сохранить силы
Антоха …. , как дышит ))
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Ответ Антиплащ
А он в курсе, что в медали спартак уже не попадает?)) Или там тоже есть путь регионов?)))))
Какие медали ?
Шоколадные или картофельные ? )))
Кому они нужны ?
В нынешней ситуации есть только два титула :
Чемпионат и Кубок !
В остальном надо не вылетать и не попасть в стыки .
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Ответ nCuXpalata13
Кубок был единственным шансом на спасение сезона и возможностью хоть что-то выиграть за год.. Либо у футболистов какие-то не совсем понятные цели, либо я дурак и лыжи не едут
Второе да же выглядит более адекватным ...
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