Мостовой о поражении «Спартака»: «Справедливость восторжествовала. Даже благодаря формату, при котором «Спартак» должен был вылететь, они все равно боролись за финал. Не хочется говорить про них»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Балтика Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака».

Красно-белые в гостях проиграли «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Прежде всего, хвалить нужно «Балтику». «Спартак» вначале пропустил, потом вроде пытался, но огня и задора не хватало. Даже благодаря этому формату, при котором «Спартак» должен был вылететь, команда все равно прошла дальше и боролась за выход в суперфинал.

Видимо, справедливость восторжествовала. С другой стороны, «Балтика» имела преимущество за счет своего поля. Команда быстро восстановилась после поражения от «Динамо». Не хочется даже говорить про «Спартак», «Балтика» – молодец, она заслужила выход в финал», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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16 комментариев
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Балтика тоже четыре раза проиграла до финала. Хватит ныть про это, Лигу Чемпионов команды и с большим количеством поражений выигрывали.
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при царе Спартак бы и чемпионат и кубок взял ни разу не проиграв, и на Луну бы слетали к Саше в гости
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Царская похвала
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Ответ Nuri Shaw
Комментарий удален модератором
Балтика отскочила честно говоря
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Ответ <<< Blin >>>
Балтика тоже четыре раза проиграла до финала. Хватит ныть про это, Лигу Чемпионов команды и с большим количеством поражений выигрывали.
Ну ты сравнил конечно )
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Скажем ему, что балтика больше спартака проиграла в кубке или ладно уж?
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А чем путь Балтики отличается от Спартака.тьфу.
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Главное убрали человека с нефутбольной походкой, который начеканить даже не может😀 Сколько можно у этого клоуна вью брать.
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Ответ Иван Афанасьев
Балтика отскочила честно говоря
Это команда с 15 места в лиге. Таких раскатывать на классе надо
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Комментарий удален модератором
Позорище. Но я привык и давление в пределах нормы)))
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да что тут говорить все важные матчи проиграли и не выиграли тому же Факелу, Сочи, с Нижним , зато блин Краснодар выиграли совсем не нужный матч , могли бы в гонке за чемпионство , а сейчас ни туда и ни сюда !!!! да уж лучше Краснодару жизнь облегличили , в п...у !!
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Как же не хочется говорить о Мостовой и его мнение, он как заточка в каждой бочке, иди тренеруй поссмотрим что у твоей команды будет и получиться. Уже честно тошнит от комментариев
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