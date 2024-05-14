Мостовой о поражении «Спартака»: «Справедливость восторжествовала. Даже благодаря формату, при котором «Спартак» должен был вылететь, они все равно боролись за финал. Не хочется говорить про них»

Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака».

Красно-белые в гостях проиграли «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Прежде всего, хвалить нужно «Балтику». «Спартак» вначале пропустил, потом вроде пытался, но огня и задора не хватало. Даже благодаря этому формату, при котором «Спартак» должен был вылететь, команда все равно прошла дальше и боролась за выход в суперфинал.

Видимо, справедливость восторжествовала. С другой стороны, «Балтика» имела преимущество за счет своего поля. Команда быстро восстановилась после поражения от «Динамо». Не хочется даже говорить про «Спартак», « » – молодец, она заслужила выход в финал», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

«Латышонок – супергерой, новый Человек‑паук. Раньше Яшин был таким, теперь Латышонок». Хавбек «Балтики» Капленко об 1:0 со «Спартаком»