«Ман Сити» станет чемпионом, если обыграет «Вест Хэм» в последнем туре. «Арсенал» отстает на 2 очка

«Ман Сити» станет чемпионом Англии, если выиграет в последнем туре.

Во вторник « » одолел «Тоттенхэм» (2:0) и остался на первом месте с 2-очковым отрывом от « ».

За тур до конца у команды 88 очков, она гарантированно станет чемпионом, если выиграет у « » в последнем туре.

У «Арсенала» 86 баллов, в последнем туре они встретятся с «Эвертоном». « » 3-й, у него 79 очков.