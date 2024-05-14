«Ман Сити» станет чемпионом, если обыграет «Вест Хэм» в последнем туре. «Арсенал» отстает на 2 очка

Теги Ливерпуль Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Ман Сити» станет чемпионом Англии, если выиграет в последнем туре.

Во вторник «Ман Сити» одолел «Тоттенхэм» (2:0) и остался на первом месте с 2-очковым отрывом от «Арсенала».

За тур до конца у команды Пепа Гвардиолы 88 очков, она гарантированно станет чемпионом, если выиграет у «Вест Хэма» в последнем туре.

У «Арсенала» 86 баллов, в последнем туре они встретятся с «Эвертоном». «Ливерпуль» 3-й, у него 79 очков.

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90 комментариев
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Играли Тоттенхэм с Сити, а продырявили Арсенал. Бывает и такое, увы.
+130
-22
+108
Пеп сам создал себе преемника, чтобы обыгрывать его на финише сезона.
+84
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+82
Канониры зря эмблему Тоттенхэма целовали весь день🤭
+69
-7
+62
Арсенал-главный мем сезона.
Лучшая защита
Не проиграли никому из топов
Одна из лучших атак
И всеравно ничего не выиграли :D
+50
-7
+43
Люди: Тоттенхэм предопределит чемпионскую гонку
Тоттенхэм:
Арсенал - 2:3
Ливерпуль - 2:4
Сити - 0:2
+43
-1
+42
Эхх, если бы не 115 нарушений Сити, то Сон забил бы тот выход 1на1 и Титан стал бы чемпионом ...
+46
-5
+41
Ответ Quintin07
это тоттенхэм два раза насадили и прокатили мимо лч, думаю они снова смогут выпустить двд диск, с названием как мы помогли арсеналу не стать чемпионом и в таком духе:)
Не стать чемпионом Арсеналу помог сам Арсенал,когда проиграл Астон Вилле.
+42
-1
+41
Ответ onsigne
Пеп сам создал себе преемника, чтобы обыгрывать его на финише сезона.
Скорее для интриги, Пепу наскучили тотальные чемпионства и он стал режиссером)
+27
-2
+25
Ответ Topwintop
Арсенал-главный мем сезона. Лучшая защита Не проиграли никому из топов Одна из лучших атак И всеравно ничего не выиграли :D
Потому что есть Сити. Твой Ливерпуль в сезоне 18-19 был ещё круче. Но остались разбитым носом
+28
-5
+23
Тем временем Астон Вилла участник Лиги Чемпионов, в последнем туре сыграют на большом расслабоне. Эмери сейчас наверняка пошёл к шкафчику где находятся горячительные напитки )
+22
0
+22
Пеп узурпировал трон и никому не хочет его отдавать.
+20
-2
+18
Всех болельщиков Манчестер Сити с победой! Важная победа. Конечно без нервов не обошлось
+20
-3
+17
Ответ Дмитрий Подколзин
Будет смешно, если сити скатает с вэст хэмом ничью, а арсенал победит Эвертон 😂
Смешнее будет если Сити потеряет очки, а Арсенал все равно не победит.
+16
0
+16
Пускай Артете будет сниться чудный сон,
В котором Сити забивает Хон Мин Сон.
+14
-1
+13
Фанаты Арсенала должны проклинать Ромеро из Тоттенхэма. Он в вообще не опасном моменте, где было видно, что мяч забирает Эдерсон, пошел до конца и нанес травму Эдерсону. Бразилец поплыл, Пеп это увидел и заменил его на Ортегу, который совершил три суперсэйва и принес Сити победу. Если бы Эдерсон остался, то не факт бы, что спас в этих моментам.
Так что судьбу чемпионства лишил грубый фол Ромеро)
Эффект бабочки, господа
+12
0
+12
Ответ zzzeeerrrooo
Кто-то реально думал , что их остановит какой-то ТТХ?
Ну было близко, кстати. Один из самых сложных матчей сезона.
+10
0
+10
Ответ Yobo
А еще говорят что АПЛ самая непредсказуемая лига, где любая команда может отобрать очки у лидера чемпионата, Пеп уже 4-й сезон подряд опровергает этот тезис разбив его в пух и прах... Походу рекорд Фергюсона из 3-х побед подряд в АПЛ будет побит, стоит признать что Гвардиола делает историю.
Сити взял бы 8/10 Ла Лиг примерно.
Ну по графику пиковой Барсы.
+11
-2
+9
Как же Пеп угадал с заменами
+9
-1
+8
Ортега - просто бесподобно, вот о ком стоит говорить после этого матча, а не пытаться лишний раз уколоть бестрофейник северного Лондона)
+8
0
+8
Ответ ман сити фейк
Потому что есть Сити. Твой Ливерпуль в сезоне 18-19 был ещё круче. Но остались разбитым носом
ливер ЛЧ взял в том году
+11
-3
+8
Ответ Хозяин патриотов
Играли Тоттенхэм с Сити, а продырявили Арсенал. Бывает и такое, увы.
это тоттенхэм два раза насадили и прокатили мимо лч, думаю они снова смогут выпустить двд диск, с названием как мы помогли арсеналу не стать чемпионом и в таком духе:)
+15
-9
+6
Кто-то реально думал , что их остановит какой-то ТТХ?
+8
-3
+5
Ответ ман сити фейк
Потому что есть Сити. Твой Ливерпуль в сезоне 18-19 был ещё круче. Но остались разбитым носом
Взял жалкий ЛЧ, которых у Сити аж один за за 120 лет, ерунда
+5
0
+5
Ответ FilFil
Объективно ТТХ играл на голову лучше Сити, моменты дико острые. Только Ортега сделал 3 супер сэйва. Это какой-то чемпионский фарт видимо, у Арсенала таких отскоков не было.
"Объективно ТТХ играл на голову лучше Сити".
ТТХ не играл на голову лучше Сити, но действительно мог горожанам всё испортить.
xG ТТХ 1.84/2.70 Сити.

"У Арсенала таких отскоков не было".
Были, еще какие. К тому же ТТХ забил себе автогол в матче с Арсеналом.
xG ТТХ 2.60/1.51 Арсенал.
+5
0
+5
Сити Пепа в АПЛ хорош, как швейцарские часы. Уму непостижимо как их обойти без супер результата.
+3
0
+3
Кванса,Брэдли,Дэннс выиграли больше чем Райс,Сака,Эдегор ухахаха
+2
0
+2
Ответ Григорий Овца
ливер ЛЧ взял в том году
ну речь то наверное про апл всё-таки, не?
и тот ливер при всей его действительной мощи из 4 турниров выиграл только один
+2
0
+2
Мальчишки говорили, что Эрлинг слабенький стал совсем, а у него опять 36 голов в 35 матчах.
+2
0
+2
Ответ morphvirg
Должны-не должны, но было сложно.
Сыграли по сопернику
Главное с ВХЮ обойтись без подвигов, которые были в матче с АВ
+2
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+2
Ответ FilFil
Объективно ТТХ играл на голову лучше Сити, моменты дико острые. Только Ортега сделал 3 супер сэйва. Это какой-то чемпионский фарт видимо, у Арсенала таких отскоков не было.
Все таки "субъективно". Объективно - до того как сломали КДБ и Эдерсона (удивлён, что не удалили Ромеро за удар коленом в голову) лучше играл Сити. После - отрезок за ТТХ. По итогу равная игра, где больше повезло Сити.
+2
0
+2
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