«Ман Сити» станет чемпионом, если обыграет «Вест Хэм» в последнем туре. «Арсенал» отстает на 2 очка
«Ман Сити» станет чемпионом Англии, если выиграет в последнем туре.
Во вторник «Ман Сити» одолел «Тоттенхэм» (2:0) и остался на первом месте с 2-очковым отрывом от «Арсенала».
За тур до конца у команды Пепа Гвардиолы 88 очков, она гарантированно станет чемпионом, если выиграет у «Вест Хэма» в последнем туре.
У «Арсенала» 86 баллов, в последнем туре они встретятся с «Эвертоном». «Ливерпуль» 3-й, у него 79 очков.
Лучшая защита
Не проиграли никому из топов
Одна из лучших атак
И всеравно ничего не выиграли :D
Тоттенхэм:
Арсенал - 2:3
Ливерпуль - 2:4
Сити - 0:2
В котором Сити забивает Хон Мин Сон.
Так что судьбу чемпионства лишил грубый фол Ромеро)
Эффект бабочки, господа
Ну по графику пиковой Барсы.
ТТХ не играл на голову лучше Сити, но действительно мог горожанам всё испортить.
xG ТТХ 1.84/2.70 Сити.
"У Арсенала таких отскоков не было".
Были, еще какие. К тому же ТТХ забил себе автогол в матче с Арсеналом.
xG ТТХ 2.60/1.51 Арсенал.
и тот ливер при всей его действительной мощи из 4 турниров выиграл только один
Главное с ВХЮ обойтись без подвигов, которые были в матче с АВ