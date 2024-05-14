«Спартак» впервые проиграл после увольнения Абаскаля. Было 4 победы и 3 ничьих при Слишковиче

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» впервые потерпел поражение после увольнения Гильермо Абаскаля.

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России красно-белые уступили «Балтике» (0:1) и вылетели из турнира.

«Спартак» проиграл впервые за 8 матчей под руководством Владимира Слишковича, возглавившего команду после отставки Абаскаля. До этого красно-белые одержали 4 победы и трижды сыграли вничью.

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86 комментариев
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По старой доброй традиции именно против Спартака вратари небольших команд выдают лучшие матчи в карьере!
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Когда в воротах не Лещук)
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Важнейшая игра профуквна.Без Промеаса атака обескровлена. Без Соболева угловые и навалы ещё более бесполезны.А вратарь Балтики не показал ничего особенного.Класс игроков Спартака средний и не более.Слишкович ничем тактическим не удивил....
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Ответ Ебздрогыч
По старой доброй традиции именно против Спартака вратари небольших команд выдают лучшие матчи в карьере!
Латышонок весь сезон играет на таком уровне
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Обычно беспроигрышные серии заканчиваются очень невовремя. Байеру призадуматься.
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Цикл всё быстрее и быстрее))
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Чисто тренерское поражение. Возомнил себя лысым гением и захотел удивить, типа смотрите как я могу все просчитать! Удивил)
Надеюсь, этого достаточно будет певцам «дайте поработать, заслужил»
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+10
Ответ Groznyi2024
Когда в воротах не Лещук)
Когда на фланге рвет Рябчук!
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А ведь могли Слишковича оставить на следующий год. Теперь поищут тщательнее нового тренера
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Ответ Геннадий
Может и к лучшему , что наконец-то поставили на место разных болельщиков на сайте , которые аж слюнями захлёбывались от деятельности Слишковича . Этого второго "Абаскаля" . Где Зиньковский ? Опять "воспитательная работа" с Соболем ? Вот 2 игрока , которые очень помогли бы с этой ущербной Балтикой . Такие команды надо обыгрывать с закрытыми глазами и пешком . Выходит , что Спартак ещё хуже этого """" ! Поделом !
есть такое уже некоторые и вторым Каррерой называли, нет уж нужен норм коуч, хватит экспериментов, пусть уламывают Ивича пока его турки себе не забрали
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Балтика противопоказана спартачам. Плохо влияет на почки, нервную систему, цвет лица, самочуствие. И на результаты в турнирах
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Как доходит до игр, где надо атаковать самим, сразу проблемы. По заветам Чернова нужно еще проще играть, видимо. Может надо было самим поставить автобус против Балтики
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Ответ Eugene88
Чисто тренерское поражение. Возомнил себя лысым гением и захотел удивить, типа смотрите как я могу все просчитать! Удивил) Надеюсь, этого достаточно будет певцам «дайте поработать, заслужил»
А что он сделал не так..? Давили, не повезло,где то мастерства не хватило.. из запасных пожалуй только Зину не выпустил..Ладно,, обидно,но будем жить..
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Обидно, но всё по делу. Не можем справиться с командой, стоящей на вылет - Кубок не заслуживаем. Привет Угальде, Игнатову. Особое "спасибо " Зобнину. Пора его к Джикии.
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Вот это по-спартаковски. Кубок России улетел и плюс "деревянные медали" в чемпионате
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Спартаку нужны хорошие футболисты. Хватит покупать одинаково посредственных игроков для количества. Нужно качественное усиление.
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Слишкович, на рандоме выбирает состав, как в фме, правда тут сохранений нет, и сейв запоротым вышел...
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Цикл Слишковича завершён
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За промахи по воротам, штрафы прописывать надо, чтоб попадать научились, а таким как Игнатову, не просто бегать и стоять на поле, но и по мячу ударят показали как это.
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Ответ Шухрат Казыев
Вот это по-спартаковски. Кубок России улетел и плюс "деревянные медали" в чемпионате
деревянные медали ещё заслужить надо, а там в соперниках Локомотив, как бы.
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Ни одного проигрыша в НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩИХ матчах. Первый же проигрыш в ЕДИНСТВЕННОМ ВАЖНОМ прямо сейчас)) Посмотрим, что бригада прикормленных комментаторов и блогеров сейчас скажет. И ждем конечно слова от Никитоса Чернова)))
+5
-2
+3
Может и к лучшему , что наконец-то поставили на место разных болельщиков на сайте , которые аж слюнями захлёбывались от деятельности Слишковича . Этого второго "Абаскаля" . Где Зиньковский ? Опять "воспитательная работа" с Соболем ? Вот 2 игрока , которые очень помогли бы с этой ущербной Балтикой . Такие команды надо обыгрывать с закрытыми глазами и пешком . Выходит , что Спартак ещё хуже этого """" ! Поделом !
+10
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+3
Зато это определило что нам нужен тренер , а не эмоциональные эксперименты. Как минимум 3 матча не понравились. Игра в дерби, где учитывая кадровые проблемы соперника надо было играть с позиции силы несмотря на гостевой матч, а не катать нули как с Зенитом (там то понятно что это единственный шанс набрать очки был). В итоге и кони не могли атаковать и мы ходили по полю. Потом 85% стерильного владения с нн автобусом и почти без моментов и ударов. Ну и сегодня в важнейшем матче первый убогий унылый тайм. Да во втором забегали и вины тренера в кривости игроков у тренера нет. Но настрой на матч важнейших с первых минут и эксперименты с составом на такой матч это диагноз. Опыт нужег опыт тренеру , а на нас эксперементировать не надо. Ждём главного.
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Тоесть игнатов на нападающем - норм? Человек с худшей реализацией наравне в угальде(этот хотя бы борьбы не избегает), хуже чем у зобнина с хлусевичем. Денисов, который почти не играл все успешные матчи в старте. Типа эксперименты в важнейшем матче сезона - норма? Ну тогда да, почти прокатило😂 почти
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Стадия номер 5:’’Как мы умудрились проиграть такому г????? "
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Я матч смотрел, там как было: 11 игроков Балтики, 10 игроков Спартака и Михаил Игнатов который играл сам за себя в очередной раз. Что с ним не так? Я полностью поддерживаю Карпина, я ни то что не понимаю его амплуа на поле, я не понимаю за кого он играет вообще.
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Ответ Ебздрогыч
По старой доброй традиции именно против Спартака вратари небольших команд выдают лучшие матчи в карьере!
Да, превращаются в Буффонов, Нойеров, замечено лет 20 уже назад
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ребята, кому как, но Спартак мне понравился сегодня. не понравилось мастерство игроков которые били по воротам соперника,при практически 99%
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спартак это боль для своих болельщиков и шопито для нормальных людей
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кстати миф о непобедимости Владимира на эмоциях вечно играть невозможно и тасуя состав как колоду карт, да и везение не безгранично, удачи ему в дальнейшей его работе, ждем главного тренера, надеюсь опыта со всякими абаскалями хватило, хотя от лукойла можно всего ожидать...
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