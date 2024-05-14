«Спартак» впервые проиграл после увольнения Абаскаля. Было 4 победы и 3 ничьих при Слишковиче
«Спартак» впервые потерпел поражение после увольнения Гильермо Абаскаля.
В финале Пути регионов Фонбет Кубка России красно-белые уступили «Балтике» (0:1) и вылетели из турнира.
«Спартак» проиграл впервые за 8 матчей под руководством Владимира Слишковича, возглавившего команду после отставки Абаскаля. До этого красно-белые одержали 4 победы и трижды сыграли вничью.
Надеюсь, этого достаточно будет певцам «дайте поработать, заслужил»