«Балтика» вышла в финал Кубка России при 4 поражениях – по 2 на групповом этапе и в полуфинале Пути РПЛ
«Балтика» вышла в финал Фонбет Кубка России, проиграв 4 матча в турнире.
В финальном матче Пути регионов калининградцы обыграли «Спартак» со счетом 1:0. «Балтика» впервые сыграет в финале Кубка России, где встретится с победителем пары «Зенит» – ЦСКА.
В текущем розыгрыше Кубка команда Сергея Игнашевича потерпела 4 поражения. «Балтика» уступила «Крыльям Советов и «Зениту» на групповом этапе, а затем дважды проиграла ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ (0:1, 0:2) и вылетела в Путь регионов.