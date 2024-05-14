«Балтика» вышла в финал Кубка России при 4 поражениях – по 2 на групповом этапе и в полуфинале Пути РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов Сергей Игнашевич ФОНБЕТ Кубок России Балтика Футбол

«Балтика» вышла в финал Фонбет Кубка России, проиграв 4 матча в турнире.

В финальном матче Пути регионов калининградцы обыграли «Спартак» со счетом 1:0. «Балтика» впервые сыграет в финале Кубка России, где встретится с победителем пары «Зенит» – ЦСКА.

В текущем розыгрыше Кубка команда Сергея Игнашевича потерпела 4 поражения. «Балтика» уступила «Крыльям Советов и «Зениту» на групповом этапе, а затем дважды проиграла ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ (0:1, 0:2) и вылетела в Путь регионов.

34 комментария
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Осталось только проиграть в финале и забрать кубок🤡
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Ответ Денис Кёнигсберг
Балтика в финале. Занимательная статистика не интересна
Да никаких вопросов. Есть регламент- остальное не интересно. Молодцы, победы в кубке
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Игнашевич как никто другой знает, как выходить в финал кубка
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Более идиотской схемы и формулы розыгрыша кубка придумать невозможно ….
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Это русский кубок страны😎Здесь возможно всё.
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Балтика в финале. Занимательная статистика не интересна
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И да в России, побеждает не сильнейший ))
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Ответ Black Phoenix
Помните Владимира Гостюхина в сериале Команда 2004-го года, как он в финал кубка выводил клуб низшей лиги против Спартака? Вот Балтика Игнашевича - почти реальная иллюстрация того киношного сценария.
С детства за "Торпедо" (Болотное).
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Помните Владимира Гостюхина в сериале Команда 2004-го года, как он в финал кубка выводил клуб низшей лиги против Спартака? Вот Балтика Игнашевича - почти реальная иллюстрация того киношного сценария.
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10291 день Балтика не обыгрывала Спартак, на 109292 туда приехал Слишкович
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Кубок России этим все сказано
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Сразу вспомнился выход Португалии из группы на победном Евро. При старом формате не вышли бы.
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Ответ PavelK22
Кубок России этим все сказано
Что сказано?
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Что творят эти мужчины под конец сезона ?!)) вперед Балтийцы
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Калининград молодец,бальзам на душу)спартаку конфет)
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Ответ Даниил1981
Более идиотской схемы и формулы розыгрыша кубка придумать невозможно ….
Да нормальный кубок, не унылое га но что было раньше.
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Ответ Геннадий
Хочется послушать Слишковича и как он состав выбирает . Где Зиньковский и почему у Соболя "недомогание" ?
Зиньковский "вату катает" в последних матчах, когда на поле. Не ожидал от Антона такой корявости. Потому и на лавке.
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Кубок недоразумение
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Балтика красавцы , середняк домой 🤣
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Боруссия Дортмунд? Пфф, детский садик, у нас свои андердоги :)
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Балтикуссия Калинортмунд.
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Только Мостовому не говорите
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Спартак вышел без нападающего, толком. Спасибо селекции Спартака. Поздравляю Балтику
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Хз че сказать, Балтику с выходом в финал
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