«Балтика» вышла в финал Кубка России при 4 поражениях – по 2 на групповом этапе и в полуфинале Пути РПЛ

«Балтика» вышла в финал Фонбет Кубка России, проиграв 4 матча в турнире.

В финальном матче Пути регионов калининградцы обыграли « » со счетом 1:0. « » впервые сыграет в финале Кубка России, где встретится с победителем пары «Зенит» – .

В текущем розыгрыше Кубка команда потерпела 4 поражения. «Балтика» уступила «Крыльям Советов и « » на групповом этапе, а затем дважды проиграла ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ (0:1, 0:2) и вылетела в Путь регионов.