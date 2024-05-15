Родри по 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Не лучшая игра «Ман Сити». Ортега невероятен, лучший вратарь мира. Еще ничего не решено»

Родри поделился мыслями после матча с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Было невероятно, отмечу характер.

Мы знаем, что это была не лучшая игра, но мы должны говорить о заменах. Ортега был просто невероятен, у нас лучший вратарь в мире.

Мы знаем, что еще не все закончено. Нам нужны люди, которые будут с нами», – сказал хавбек « ».