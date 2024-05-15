Родри по 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Не лучшая игра «Ман Сити». Ортега невероятен, лучший вратарь мира. Еще ничего не решено»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Штефан Ортега Родри Футбол

Родри поделился мыслями после матча с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Было невероятно, отмечу характер.

Мы знаем, что это была не лучшая игра, но мы должны говорить о заменах. Ортега был просто невероятен, у нас лучший вратарь в мире.

Мы знаем, что еще не все закончено. Нам нужны люди, которые будут с нами», – сказал хавбек «Ман Сити».

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21 комментарий
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Пеп хозяин АПЛ. какую же великую историю он пишет на наших глазах
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-2
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Да, если бы не два суперсейва Ортеги, Сити мог уже распрощаться с титулом.
Ну и Доку снял напряжение в конце матча.
+23
-1
+22
Эдресону после своих психов, супер игры Ортеги и таких заявлений Родри может и на банку присесть, ценил бы одного из немногих тренеров, любящим дырявых вратарей с игрой ногами
+17
-3
+14
А ведь были случаи не раз. Когда игрок после столкновения показывает, что в игре. А по факту плывет.
Пеп наверняка этого и опасался.
А Эдерсон очень тупо решил Бентанкура закосплеить, ладно бы обычный проходной матч был
+11
0
+11
Ответ jordy
Да, если бы не два суперсейва Ортеги, Сити мог уже распрощаться с титулом. Ну и Доку снял напряжение в конце матча.
Все сыграли на высшем уровне, но Ортега еще круче))
+11
0
+11
Ждём очередную теорию заговора от хейтеров Пепа - Сити купили Сона, чтобы тот пробил в Ортегу
+9
-1
+8
КДБ вышел на второе место по ассистам в истории АПЛ
+8
0
+8
Нормально сыграли. Это традиционно тяжёлый выезд. Но главное победа и 3 очка. До сих пор 0 поражений в 2024 году! А у Родри серия без поражений длится дольше чем у Байера! Фантастика.😃
+7
0
+7
Ответ jordy
Да, если бы не два суперсейва Ортеги, Сити мог уже распрощаться с титулом. Ну и Доку снял напряжение в конце матча.
Фоден игрок матча, по сути две голевые атаки создал.

Ещё отмечу Бернарду, Родри, Гвардиол, Ортегу и Уокера остальные косячили.
+7
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+7
Ответ Tristan...
Ждём очередную теорию заговора от хейтеров Пепа - Сити купили Сона, чтобы тот пробил в Ортегу
Уже написали))
+5
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+5
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
не понятно почему во время матча радовались проигрышу болельщики шпор
Шпорам важно, чтоб Арсенал не стал чемпионом. Они принципиальные соперники.
+4
0
+4
Ответ Fona
Эдресону после своих психов, супер игры Ортеги и таких заявлений Родри может и на банку присесть, ценил бы одного из немногих тренеров, любящим дырявых вратарей с игрой ногами
Он будет основным ещё очень долго
+3
0
+3
Правильно сделали что, поменяли воротчика, был шанс что Эдерсон мог дрогнуть в этих моментах после нокаута
+1
0
+1
Ответ A.B.W.
Фоден игрок матча, по сути две голевые атаки создал. Ещё отмечу Бернарду, Родри, Гвардиол, Ортегу и Уокера остальные косячили.
Гвардиол очень понравился, тоже несколько раз в опасных ситуациях прочитал момент и спас Сити от неприятностей.
Аканджи был хорош, но вот эта единственная ошибка могла стоить Сити титула.
Насчет Уокера двоякое впечатление.
Его прострелы в штрафную были не эффективны.
И вообще, когда он что-то делает у своей штрафной, у меня сердце замирает. Несколько раз Сона на дальней штанге оставлял свободным. Хорошо, что партнеры по команде его не замечали и быстро ему мяч не переводили.
Очень понравился Гвардиола, замены были просто гроссмейстерские. И Ортега, и Доку.
Хорошо, что не пошел на поводу у Эдерсона и заменил. Видно было, что бразилец не очухался до конца после столкновения.
+1
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+1
Ответ CHELSEA_2008
Нормально сыграли. Это традиционно тяжёлый выезд. Но главное победа и 3 очка. До сих пор 0 поражений в 2024 году! А у Родри серия без поражений длится дольше чем у Байера! Фантастика.😃
он против реала не играл что серия вдруг не длится?
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Ответ Tristan...
Ждём очередную теорию заговора от хейтеров Пепа - Сити купили Сона, чтобы тот пробил в Ортегу
Так Сон не в Ортегу пробил, он в дальний угол пробил, но Ортега вовремя сократил дистанцию и сел на шпагат.
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Ответ Tristan...
Ждём очередную теорию заговора от хейтеров Пепа - Сити купили Сона, чтобы тот пробил в Ортегу
Ну, а разве это не очевидно?
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Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
не понятно почему во время матча радовались проигрышу болельщики шпор
Уверен было бы так же со стороны фанов Арсенала, если было бы наоборот
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