Родри по 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Не лучшая игра «Ман Сити». Ортега невероятен, лучший вратарь мира. Еще ничего не решено»
Родри поделился мыслями после матча с «Тоттенхэмом» (2:0).
«Было невероятно, отмечу характер.
Мы знаем, что это была не лучшая игра, но мы должны говорить о заменах. Ортега был просто невероятен, у нас лучший вратарь в мире.
Мы знаем, что еще не все закончено. Нам нужны люди, которые будут с нами», – сказал хавбек «Ман Сити».
Ну и Доку снял напряжение в конце матча.
Пеп наверняка этого и опасался.
А Эдерсон очень тупо решил Бентанкура закосплеить, ладно бы обычный проходной матч был
Ещё отмечу Бернарду, Родри, Гвардиол, Ортегу и Уокера остальные косячили.
Аканджи был хорош, но вот эта единственная ошибка могла стоить Сити титула.
Насчет Уокера двоякое впечатление.
Его прострелы в штрафную были не эффективны.
И вообще, когда он что-то делает у своей штрафной, у меня сердце замирает. Несколько раз Сона на дальней штанге оставлял свободным. Хорошо, что партнеры по команде его не замечали и быстро ему мяч не переводили.
Очень понравился Гвардиола, замены были просто гроссмейстерские. И Ортега, и Доку.
Хорошо, что не пошел на поводу у Эдерсона и заменил. Видно было, что бразилец не очухался до конца после столкновения.