«Астон Вилла» Эмери сыграет в Лиге чемпионов – впервые с сезона-1982/83
«Астон Вилла» сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
В перенесенном матче 34-го тура АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити» (0:2). За тур до конца чемпионата «шпоры» на 5 очков отстали от бирмингемцев, занимающих 4-е место в таблице с 68 очками.
Таким образом, «Астон Вилла» гарантированно завершит сезон на 4-м месте, что позволит команде Унаи Эмери сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Отметим, что последний раз «Астон Вилла» принимала участие в турнире в сезоне-1982/83.