«Астон Вилла» Эмери сыграет в Лиге чемпионов – впервые с сезона-1982/83

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Унаи Эмери Футбол

«Астон Вилла» сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В перенесенном матче 34-го тура АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити» (0:2). За тур до конца чемпионата «шпоры» на 5 очков отстали от бирмингемцев, занимающих 4-е место в таблице с 68 очками.

Таким образом, «Астон Вилла» гарантированно завершит сезон на 4-м месте, что позволит команде Унаи Эмери сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Отметим, что последний раз «Астон Вилла» принимала участие в турнире в сезоне-1982/83.

45 комментариев
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Гуд Эбенинг вылетит в Лигу Европы и выиграет её
+84
-7
+77
Ответ Manchester City Kings
Комментарий скрыт
ну он трижды выигрывал с Севильей и 1 раз - с Вильярреалом, так что хз..
+53
0
+53
Браво, Эмери!
+35
0
+35
Эмери, Артета, Гвардиола, Алонсо, испанские тренеры нынче на полном газу
+35
-1
+34
Ответ Manchester City Kings
Комментарий скрыт
Ага, а почти половину трофеев в ЛЕ Севилья не с Эмери ли выиграла? Плюс чашка с Вильярреалом. Дай Эмери ресурсы и слаженную команду без эгоистичных суперзвезд, он и в ЛЧ всем гуд эбенинг устроит. Один из сильнейших кубковых тренеров в мировом футболе
+20
0
+20
они достойно играли весь чемпионат
+17
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Получается, Сити отблагодарил Астон Виллу. Таким тандемом можно и в след сезоне поработать
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0
+15
молодец трениришка
+10
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Ответ Владимир Владимирович
Эмери, Артета, Гвардиола, Алонсо, испанские тренеры нынче на полном газу
А в Испании рулит итальяшка
+14
-4
+10
Ответ Владимир Владимирович
Эмери, Артета, Гвардиола, Алонсо, испанские тренеры нынче на полном газу
Энрике в Лиге1 выиграл
+9
0
+9
Читая такие новости удивляюсь, как можно было назвать этого человека трениришкой. Очевидно, что путешествие Эмери в Россию было ошибкой с его стороны. Тренер он прекрасный
+8
0
+8
Ман Юн Тоттенхем Челси, за бортом топ4. Апл самая мощная лига в мире !!!
+8
-1
+7
Ответ Manchester City Kings
Комментарий скрыт
Форточку откройте
+4
0
+4
Рад за Эмери.
+4
0
+4
Ответ kaka10
Гуд Эбенинг вылетит в Лигу Европы и выиграет её
Так по-новому формату переходов больше не будет
+3
0
+3
Вот уж кто устроил гуд ебенинг !
+3
0
+3
Ответ kaka10
Гуд Эбенинг вылетит в Лигу Европы и выиграет её
Вроде, из ЛЧ с новым форматом нельзя попасть в ЛЕ
+3
0
+3
Надеюсь выступят лучше, чем НЮ и МЮ
+2
0
+2
Ответ Владимир Владимирович
Эмери, Артета, Гвардиола, Алонсо, испанские тренеры нынче на полном газу
Так и Луис Энрике был в 1/2 ЛЧ
+2
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+2
Ответ kaka10
Гуд Эбенинг вылетит в Лигу Европы и выиграет её
Вылететь теперь нельзя в ЛЕ.
+1
0
+1
Ответ &_Bishep_&
Энрике в Лиге1 выиграл
Ещё Ираола Андони с Борнмутом хорош
+1
0
+1
Ответ Strike36
А в Испании рулит итальяшка
В Испании можно тренера Жироны вспомнить, тот же Вальверде очень хорош
+1
0
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Браво Эмери! Сколько раз хоронили
+1
0
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А где-то Спартак продул Балтике в главном матче сезона
+1
0
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Вот такого "тренеришку" воспитал Спартак ! Браво ! )))
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0
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Прекрасная работа Эмери.
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Ответ Заспортивныештаны
В псж бы и Семак выиграл
Ну ПСЖ не раз сливал чемпионат)
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Ответ Ramin Mamedov
ну он трижды выигрывал с Севильей и 1 раз - с Вильярреалом, так что хз..
Ещё и с Арсеналом был в финале.
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Ответ Владимир Владимирович
Эмери, Артета, Гвардиола, Алонсо, испанские тренеры нынче на полном газу
Энрике еще.
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Ответ Владимир Владимирович
Ман Юн Тоттенхем Челси, за бортом топ4. Апл самая мощная лига в мире !!!
Самая непредсказуемая, ага, знаем.
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