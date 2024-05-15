«Астон Вилла» Эмери сыграет в Лиге чемпионов – впервые с сезона-1982/83

«Астон Вилла» сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В перенесенном матче 34-го тура « » уступил « » (0:2). За тур до конца чемпионата «шпоры» на 5 очков отстали от бирмингемцев, занимающих 4-е место в таблице с 68 очками.

Таким образом, «Астон Вилла» гарантированно завершит сезон на 4-м месте, что позволит команде сыграть в чемпионов в следующем сезоне. Отметим, что последний раз «Астон Вилла» принимала участие в турнире в сезоне-1982/83.