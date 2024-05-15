Пеп о 2:0: «Все остается в руках «Сити» – последняя игра самая сложная. «Тоттенхэм» добьется невероятных успехов, если продолжит доверять тренеру»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Микаил Антонио Джеймс Уорд-Проуз Эдерсон Штефан Ортега Джеррод Боуэн Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал победу в матче с «Тоттенхэмом».

В перенесенном матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил на выезде со счетом 2:0 и вышел на первое место в таблице, опередив «Арсенал» на 2 очка. «Горожане» выиграют титул, если обыграют «Вест Хэм» в заключительном туре.

«Это была очень сложная игра. Мы знали об этом. Они играют интенсивно и с большим достоинством, и против них приходится очень трудно. «Тоттенхэм» добьется невероятных успехов, если продолжит доверять тренеру.

В последнем матче все остается в наших руках. Теннисисты говорят, что «подача на победу на Уимблдоне», последняя игра, самая трудная.

Это происходило в матче с «Астон Виллой». Много-много лет назад то же самое произошло с Серхио Агуэро, который забил на 94-й минуте матча с «КПР». Так что эта игра будет такой же. Сейчас я спокоен, сосредоточен на Антонио, Боуэне, Уорд-Проузе.

Кевин [де Брюйне] получил травму лодыжки и не мог нормально бегать. У Эдерсона не было сотрясения мозга, но были проблемы со зрением. Он не мог нормально видеть, поэтому врач сказал, что его следует заменить. [Штефан Ортега] – голкипер мирового класса. Он исключительный, неподражаемый вратарь.

Мы знаем, ради чего играем. Чувствуется напряжение, соперник очень хорош. Поэтому это так сложно, мы это знаем. Все приходят на стадион и шумят – это усложняет игру, но это необходимо. У нас будет один выходной, два дня на подготовку, а потом мы сделаем все, что от нас зависит», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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23 комментария
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Ответ gninnur esrever*
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Как можно назвать унылым этот розыгрыш АПЛ?!
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Не удивлюсь, если Сити проиграет в последнем матче. Но тогда и Арсенал тоже непременно обделается.
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Уверен, что Сити выиграет на классе, ненужных чудес не будет и станет чемпионом🇬🇧!!!
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Ответ damondiamond
А потом ты осознаешь, что с 2010 года 115 раз нарушил правила лиги и вот уже 3 года каким-то чудесным образом оттягивается момент принятия решения по этому делу
А причем тут Гвардиола? Он главный тренер, его задача выигрывать матчи и титулы, то что там клуб нарушает финансовые правила и.т.д его никак не касаются, да и в целом не должны касаться любого тренера
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Сити уже дважды был в похожей ситуации, и оба раза были валидольные чемпионские матчи. Хочется, чтобы в этот раз спокойно забрали на классе
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Я думаю это можно уже говорить официально:
Сити - величайшая команда в истории Англии.

То, насколько хладнокровно команда проводит концовки сезонов, это феноменально. И ведь это было до Пепа - при Манчини и Пеллегрини еще.

Настоящий стальной характер. Реал и Сити - глыбы в этом плане.
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Ответ gninnur esrever*
Комментарий скрыт
Если что если выйграет АПЛ не арсенал то это не значит то что медаль унылая, как минимум в позапрошлом сезоне точно нет
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Ответ Alesha Kv
сколько там у мю трофеев с этими волшебными футболистами?
Каким образом трофеи МЮ или их минимальное количество относится к 115 нарушениям Сити? Типа можно нарушать правила, а потом спрашивать у честных игроков про трофеи?
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Пеп верен своим подражателям
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Ответ damondiamond
Действительно, тебе покупают футболистов на инвестиции, которые поступили против правил, а ты просто тренируешь этих футболистов, которые помогают брать трофеи
сколько там у мю трофеев с этими волшебными футболистами?
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Ответ Football poet
А причем тут Гвардиола? Он главный тренер, его задача выигрывать матчи и титулы, то что там клуб нарушает финансовые правила и.т.д его никак не касаются, да и в целом не должны касаться любого тренера
Действительно, тебе покупают футболистов на инвестиции, которые поступили против правил, а ты просто тренируешь этих футболистов, которые помогают брать трофеи
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Ответ аноним анонимович
Ну не знаю как для других, но для болельщиков арсенала вполне возможно
Ты так говоришь, будто у синеватой цистерны есть болельщики.
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Ответ gninnur esrever*
Мы говорим об очередной медальке голубого недоразумения. 4-й подряд. Это ли не эссенция уныли?
Ну не знаю как для других, но для болельщиков арсенала вполне возможно
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Ответ I PAINT IN BLUE
Как можно назвать унылым этот розыгрыш АПЛ?!
Да расслабься, там слезы пошли уже и боль ниже копчика
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Ответ gninnur esrever*
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Болельщик арсенала называет другой клуб недоразумением😂 прикол года
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Ответ gninnur esrever*
Все знали, чем все закончится еще в марте.
Тут до счета 2-0 в сегодняшнем матче было ничего не понятно) Да и ещё не всё закончено
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Ждать осечки соперника и надеяться, что кто-то отберёт у него очки абсолютно нормально, не понимаю, к чему весь этот хейт в сторону Арсенала? Любой другой клуб делал бы (да и делает так же).
Так что теперь надеемся на Вест Хэм, и если Сити выигрывает, то поздравляем с рекордной победой в АПЛ, все просто.
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Лукавит Пеп. На Этихаде Вест Хэм не обыграть просто класс игроков не позволит, тем более в таком матче, имхо.
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