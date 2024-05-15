Пеп о 2:0: «Все остается в руках «Сити» – последняя игра самая сложная. «Тоттенхэм» добьется невероятных успехов, если продолжит доверять тренеру»

Пеп Гвардиола прокомментировал победу в матче с «Тоттенхэмом».

В перенесенном матче 34-го тура «Манчестер Сити» победил на выезде со счетом 2:0 и вышел на первое место в таблице, опередив «Арсенал» на 2 очка. «Горожане» выиграют титул, если обыграют « » в заключительном туре.

«Это была очень сложная игра. Мы знали об этом. Они играют интенсивно и с большим достоинством, и против них приходится очень трудно. « » добьется невероятных успехов, если продолжит доверять тренеру.

В последнем матче все остается в наших руках. Теннисисты говорят, что «подача на победу на Уимблдоне», последняя игра, самая трудная.

Это происходило в матче с «Астон Виллой». Много-много лет назад то же самое произошло с Серхио Агуэро, который забил на 94-й минуте матча с «КПР». Так что эта игра будет такой же. Сейчас я спокоен, сосредоточен на , Боуэне, Уорд-Проузе.

Кевин [де ] получил травму лодыжки и не мог нормально бегать. У Эдерсона не было сотрясения мозга, но были проблемы со зрением. Он не мог нормально видеть, поэтому врач сказал, что его следует заменить. [Штефан Ортега] – голкипер мирового класса. Он исключительный, неподражаемый вратарь.

Мы знаем, ради чего играем. Чувствуется напряжение, соперник очень хорош. Поэтому это так сложно, мы это знаем. Все приходят на стадион и шумят – это усложняет игру, но это необходимо. У нас будет один выходной, два дня на подготовку, а потом мы сделаем все, что от нас зависит», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».