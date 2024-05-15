Зарема о поражении «Спартака»: «По-татарски Угальде можно перевести как «югалде», что означает потерялся. Куда пропали 15 миллионов на поле?»

Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака».

Красно-белые в гостях уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. вышел на поле на 58-й минуте.

«По-татарски Угальде можно перевести как «югалде», что означает потерялся.

Вот реально: куда пропали на поле 15 миллионов?» – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна Зарема Салихова.

Генич о «Балтике» в суперфинале Кубка: «Будет тоска, кто бы ни вышел из Пути РПЛ. По антуражу и вниманию. При всем уважении»