Зарема о поражении «Спартака»: «По-татарски Угальде можно перевести как «югалде», что означает потерялся. Куда пропали 15 миллионов на поле?»
Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака».
Красно-белые в гостях уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Манфред Угальде вышел на поле на 58-й минуте.
«По-татарски Угальде можно перевести как «югалде», что означает потерялся.
Вот реально: куда пропали на поле 15 миллионов?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.
Генич о «Балтике» в суперфинале Кубка: «Будет тоска, кто бы ни вышел из Пути РПЛ. По антуражу и вниманию. При всем уважении»