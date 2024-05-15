Зарема о поражении «Спартака»: «По-татарски Угальде можно перевести как «югалде», что означает потерялся. Куда пропали 15 миллионов на поле?»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Манфред Угальде деньги Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака».

Красно-белые в гостях уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Манфред Угальде вышел на поле на 58-й минуте.

«По-татарски Угальде можно перевести как «югалде», что означает потерялся.

Вот реально: куда пропали на поле 15 миллионов?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

Генич о «Балтике» в суперфинале Кубка: «Будет тоска, кто бы ни вышел из Пути РПЛ. По антуражу и вниманию. При всем уважении»

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33 комментария
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А как по татарски будет «эскорт»?
+29
-4
+25
Ответ Кирилл Ткач
А где 17 миллионов, уплаченных тобой из народной нефти за Крала? 🤡
У этого еще более говорящая фамилия. :)
+22
0
+22
Ответ HK Traktor
А как по татарски будет «эскорт»?
Фахишә.
+19
-3
+16
А где 17 миллионов, уплаченных тобой из народной нефти за Крала? 🤡
+19
-6
+13
Ответ Кирилл Ткач
А где 17 миллионов, уплаченных тобой из народной нефти за Крала? 🤡
За 17 кажется Тиля брали, хотя какая разница)
+7
0
+7
А почему только у этой экскортницы берут интервью? В мск еще много таких зарем. Давайте у каждой интервью брать
+6
-2
+4
Классно, конечно, что этого человека никак больше не назвать кроме «супруга бывшего»
+3
-1
+2
Ответ HK Traktor
А как по татарски будет «эскорт»?
Зарема🤓
+3
-1
+2
"Югалды", если быть точным на татарском будет
+2
0
+2
Поражение точно не по вине Угальде, вылезают черти
+3
-2
+1
Ответ Strike36
А почему только у этой экскортницы берут интервью? В мск еще много таких зарем. Давайте у каждой интервью брать
Она единственная, кто платит за то, чтобы у нее брали и размещали интервью. У других Зарем на это нет средств.
+1
0
+1
Ответ HK Traktor
А как по татарски будет «эскорт»?
«Шау»
+2
-1
+1
Ответ Кирилл Ткач
А где 17 миллионов, уплаченных тобой из народной нефти за Крала? 🤡
Господи... Не надоело ещё про полезные ископаемые? Лес, алмаз, уголь и прочее и прочая таблица Менделеева...
+1
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Ответ questro89
"Югалды", если быть точным на татарском будет
Плюс плюс :) при этом знал бы костариканец, чтл его пытаются впихнуть в по-татарски. Смешно в общем, больше новости от этой не комментирую. Жалко и так
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Ответ Strike36
А почему только у этой экскортницы берут интервью? В мск еще много таких зарем. Давайте у каждой интервью брать
Эта самая известная в футбольных околокругах)))
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Ответ Кирилл Ткач
А где 17 миллионов, уплаченных тобой из народной нефти за Крала? 🤡
Больше по народной нефти ни к кому вопросов нет?
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Ответ ss_podonok
в остроумии госпоже зареме не откажешь 🔥 🔥 🔥
Остроумие и отвага!
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Лучше нет подарочка, чем жена татарочка!)))
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а уКрала что за статистика?
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Ну куда ж без этой.
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Ну и ладно. Летом нового купят!!
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Этой неУгальдишь
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То есть, когда Ростов уступил, Салихова уничтожала Карпина. Теперь, когда оказалось что Спартак такой же как Ростов, она смотрит на игру. И выбирает жертву из других категорий. Мне кажется, тут или предвзятость или лунный цикл или как там у женщин это Называется.
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Ищите в МО.
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Эта уже надоела ядом плескаться. Дело не в Угальде, дело во всей команде, забивать не умеет абсолютно никто.
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