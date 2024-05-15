Ортега отбил все 7 ударов после того, как заменил Эдерсона в матчах с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Эдерсон Штефан Ортега Футбол

Штефан Ортега отбил все 7 ударов после того, как заменил травмированного Эдерсона.

Вратарь «Манчестер Сити» выходил на поле во вторых таймах гостевых матчей АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) и во вторник – против «Тоттенхэма» (2:0).

Проведя в игре в общей сложности 55 минут, Ортега отразил все 7 ударов.

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1 комментарий
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Ортега топ вратарь.

Мне кажется, Ортега на роль основного лучше подходит - в игре ногами тоже очень хорош, в шот-стоппинге лучше Эдерсона
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