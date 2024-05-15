Ортега отбил все 7 ударов после того, как заменил Эдерсона в матчах с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем»

Штефан Ортега отбил все 7 ударов после того, как заменил травмированного Эдерсона.

Вратарь « » выходил на поле во вторых таймах гостевых матчей с « » (1:1) и во вторник – против « » (2:0).

Проведя в игре в общей сложности 55 минут, Ортега отразил все 7 ударов.

Ортега спас чемпионство «Сити» одним сэйвом. Гвардиола аж упал!