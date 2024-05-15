Ортега отбил все 7 ударов после того, как заменил Эдерсона в матчах с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем»
Штефан Ортега отбил все 7 ударов после того, как заменил травмированного Эдерсона.
Вратарь «Манчестер Сити» выходил на поле во вторых таймах гостевых матчей АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) и во вторник – против «Тоттенхэма» (2:0).
Проведя в игре в общей сложности 55 минут, Ортега отразил все 7 ударов.
Ортега спас чемпионство «Сити» одним сэйвом. Гвардиола аж упал!
Мне кажется, Ортега на роль основного лучше подходит - в игре ногами тоже очень хорош, в шот-стоппинге лучше Эдерсона