Уокер о фанатах «Арсенала»: «Они пытались запустить фейерверки, но проморгали нас. С «Вест Хэмом» будет еще один финал, надеюсь, мы войдем в историю этого великого клуба»
Кайл Уокер высказался о победе над «Тоттенхэмом».
«Горожане» в гостях одержали победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.
«Это было очень сложно, потому что эмоции захлестывали нас, но ребята сделали все, что от них требовалось. Это еще один шаг вперед. Нужно выигрывать каждую игру. Сегодня мы должны были выполнить свою работу, но мы знаем, как быстро все может измениться.
Мы готовимся, восстанавливаемся, с «Вест Хэмом» будет еще один финал, и, надеюсь, мы сможем войти в историю этого великого клуба. До завершения работы еще далеко. Надеюсь, мы сможем одержать победу. Если бы мне не нравилось давление, я бы не выбрал эту работу, эту команду.
Прошлой ночью я не мог уснуть. Они (речь о фанатах «Арсенала» – Sports) пытались запустить фейерверки, но нас там не было, они проморгали нас. Я должен был взять себя в руки и попытаться расслабиться сегодня днем. Я не могу описать то чувство, когда мы повели 2:0. Это была необычная игра, но мы соперники. «Шпоры» могли попасть в Лигу чемпионов. Было видно, что они ставят на кон все, чтобы выиграть игру», – сказал защитник «Сити» в интервью Sky Sports.