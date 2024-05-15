Пеп трогал себя за пах по ходу матча с «Тоттенхэмом», а в моменте с сэйвом Ортеги упал на спину

Пеп Гвардиола эмоционально вел себя по ходу матча с «Тоттенхэмом».

По ходу встречи камеры зафиксировали, как тренер «Ман Сити» в одном из эпизодов трогает себя за пах, сидя в кресле на скамейке запасных.

Фото: кадр из трансляции

В конце матча Пеп также эмоционально отреагировал на сэйв Штефана Ортеги при счете 1:0. Тренер упал на спину.

Фото: кадр из трансляции