Пеп трогал себя за пах по ходу матча с «Тоттенхэмом», а в моменте с сэйвом Ортеги упал на спину

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм фото Пеп Гвардиола Штефан Ортега Футбол

Пеп Гвардиола эмоционально вел себя по ходу матча с «Тоттенхэмом».

По ходу встречи камеры зафиксировали, как тренер «Ман Сити» в одном из эпизодов трогает себя за пах, сидя в кресле на скамейке запасных.

Фото: кадр из трансляции

В конце матча Пеп также эмоционально отреагировал на сэйв Штефана Ортеги при счете 1:0. Тренер упал на спину.

Фото: кадр из трансляции

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30 комментариев
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Даже не знаю, как реагировать на эту новость
Спортс каждый раз всё больше удивляет
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Автор новости - Sports
Ахахах, никто не захотел подписываться под этой "новостью"
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Не правильно делает, Лёв не так учил!
Сначала нужно потрогать, потом понюхать
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Возбудился,почуяв чемпионство.Простительно
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Ждём от Лукомского аналитику блестящей тактики Гвардиолы по действиям в нижней трети
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пеп: чешет хер
медиа: лепят контент
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Решил проверить кукурелы, всё ли в порядке при таком-то напряжении! Выяснилось, что зря беспокоился!!!😅
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смотреть без регистрации и смс
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Все Болельщики Арсенала Сегодня Были Как Пеп ...
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Ответ Богдан Агафонов
Актер. Как всегда наигранные эмоции
от чего нервничаешь?
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Штаны узковаты
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В таком матче не только потрогаешь пах, ещё и вытащишь из за штанов) в порыве так сказать нервяков)
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Йохим Лёв: 😄✋
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ну все... теперь пах Пепа подаст на Пепа в суд за сексуализированное насилие
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Ради таких новостей захожу на спортс 👍
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Это еще что, а вот Йоаким Лёв, когда немцев тренировал, лазил к себе в зад, а потом эту руку нюхал.
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Фигня.
У Марадоны интереснее было.
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Топовая аналитика от авторов «мы не запустим фентези по ЧМ по хоккею потому, что очень заняты» подъехала!
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