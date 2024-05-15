Игнашевич о суперфинале Кубка: «Там скажется не столько мастерство, сколько психология, поэтому нет разницы, кто будет соперником. Жду победы «Балтики»
Сергей Игнашевич ждет победы «Балтики» в суперфинале Фонбет Кубка России.
Во вторник калининградцы обыграли «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.
— Слов нет, чтобы описать поддержку болельщиков. Когда они рядом, футболисты выдают лучшие матчи в своей жизни. В чемпионате у нас не самая простая ситуация, поэтому нам хотелось подарить болельщикам праздник.
Что касается суперфинала, то там скажется не столько мастерство, сколько психология, поэтому нет разницы, кто будет соперником в «Лужниках».
— Как подготовить команду ментально?
— Перед суперфиналом проведем работу, но до него еще далеко. У нас еще важный матч с «Ростовом» в чемпионате.
— Чего ждете в Суперфинале?
— Жду победы, – сказал главный тренер «Балтики».
В решающем матче Кубка калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (первый матч – 1:1).
И тут Балтика. Околопердивный футбол в стиле бится-бороться я уже насмотрелся у себя и дома.
Поэтому потуги Балтики, мягко говоря не впечатляют