Игнашевич о суперфинале Кубка: «Там скажется не столько мастерство, сколько психология, поэтому нет разницы, кто будет соперником. Жду победы «Балтики» 

Теги ЦСКА Зенит Сергей Игнашевич ФОНБЕТ Кубок России Балтика Футбол

Сергей Игнашевич ждет победы «Балтики» в суперфинале Фонбет Кубка России.

Во вторник калининградцы обыграли «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.

— Слов нет, чтобы описать поддержку болельщиков. Когда они рядом, футболисты выдают лучшие матчи в своей жизни. В чемпионате у нас не самая простая ситуация, поэтому нам хотелось подарить болельщикам праздник. 

Что касается суперфинала, то там скажется не столько мастерство, сколько психология, поэтому нет разницы, кто будет соперником в «Лужниках».

— Как подготовить команду ментально?

— Перед суперфиналом проведем работу, но до него еще далеко. У нас еще важный матч с «Ростовом» в чемпионате.

— Чего ждете в Суперфинале?

— Жду победы, – сказал главный тренер «Балтики».

В решающем матче Кубка калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (первый матч – 1:1).

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9 комментариев
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Ответ Alestern
Тосно, Акрон, Балтика - злые демоны Спартака… Ну а если серьезно, полнейшее преимущество Спартака и просто потрясающее невезение.. Балтике не место в финале.. этой никому ненужной победой по сути подарили Кубок зениту (именно он будет в финале).. ну а балтике вся дружно пожелаем вылета в пердив. И поделом.
злые вы.
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А в прошлом сезоне победитель "пути регионов" Краснодар сначала играл с проигравшим в финале "пути РПЛ" Уралом. И только потом был суперфинал с ЦСКА. Повезло Балтике, однако.
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Ответ Gigsan
Лучше бы его вообще в Калининграде провести, финал этот. Выход Балтики в финал, это праздник для болельщиков именно Калининграда и области. Пусть будет суперпраздник спортивный в регионе. Тем более для ТВ зрителей, вообще нет разницы где матч пройдет. Для многих других, это скорее грустное событие, потому что не будет супервывески, не будет полных Лужников и не будет в финале двух команд, матчи которых всегда принципиальны.
Только для москвичей это грустное событие
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Ответ xyg2rdwzx4
Только для москвичей это грустное событие
Я не москвич. Очень давно хотел посмотреть матч ЦСКА-Спартак и Зенит-Спартак. Но все никак не складывалось. И вот наконец-то сложился пазл, время деньги. Да еще и Финал, Лужники, лето…
И тут Балтика. Околопердивный футбол в стиле бится-бороться я уже насмотрелся у себя и дома.
Поэтому потуги Балтики, мягко говоря не впечатляют
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Ответ Gigsan
Я не москвич. Очень давно хотел посмотреть матч ЦСКА-Спартак и Зенит-Спартак. Но все никак не складывалось. И вот наконец-то сложился пазл, время деньги. Да еще и Финал, Лужники, лето… И тут Балтика. Околопердивный футбол в стиле бится-бороться я уже насмотрелся у себя и дома. Поэтому потуги Балтики, мягко говоря не впечатляют
Вдобавок и на полупустой стадион к ЧМ тоже насмотрелся. Хотелось увидеть атмосферу полного стадиона. А большие сомнения, что будет 80 тысяч болельщиков
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