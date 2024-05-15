Кульчий о Тюкавине: «Сказал Воронину: «Это будет мини-Холанд. Возьми шефство над белобрысым»

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Александр Кульчий рассказал о работе с молодыми талантами «Динамо».

– Мне было бессмысленно вносить какие-то кардинальные изменения: единственное, о чем попросил Бувача – подтянуть к тренировкам с основой Тюкавина и Захаряна.

Ого. Значит, вы и есть тот самый человек, кто подключил этот дуэт к первой команде?

– Не привык хвалиться, но по факту да – так и есть. Я работал с ребятами в молодежке и во второй команде, поэтому хорошо знал их качества. А при Шварце они стали постоянно тренироваться с основой. Тогда вместе с Сандро в «Динамо» приехал Андрей Воронин. Я ему сразу сказал про Костю: «Возьми шефство над белобрысым. Это будет мини-Холанд».

Сильное сравнение.

– По Косте и Арсену было видно – могут стать большими футболистами. У обоих мышление на очень высоком уровне, – рассказал бывший тренер «Динамо-2» Александр Кульчий.

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