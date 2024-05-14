«Латышонок – супергерой, новый Человек‑паук. Раньше Яшин был таким, теперь Латышонок». Хавбек «Балтики» Капленко об 1:0 со «Спартаком»

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Кирилл Капленко назвал вратаря «Балтики» Евгения Латышонка супергероем.

Калининградцы обыграли «Спартак» со счетом 1:0 и вышли в суперфинал Фонбет Кубка России.

«Латышонок – супергерой, это 100%. Я просто не понимал, как он это делает. Это новый Человек‑паук. Раньше был Яшин таким, теперь Латышонок.

Но еще ничего не закончено: впереди у нас суперфинал и борьба за место в РПЛ», – сказал полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко.

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19 комментариев
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Ответ Konstantin Zorin
Один матч против Спартака сыграл хорошо и уже супергерой. А от Динамо три пульнул и не только... Посмотрим после Зенита.
он отлично тащил и в матче с Зенитом
+6
-1
+5
Один матч против Спартака сыграл хорошо и уже супергерой. А от Динамо три пульнул и не только... Посмотрим после Зенита.
+7
-4
+3
Ответ SMART789
он отлично тащил и в матче с Зенитом
Его вместо Мишани надо 👍
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+2
Ответ Caniball
В следующем сезоне будет геройствовать на полях ФНЛ, а легионеры поедут домой, т.к. в ФНЛ не больше трех)))
Уже были новости про Ростов. Динамо тоже не помешает такой вратарь, у Локо уходят Худяков и Гельерме, на место второго вратаря может пойти. Легионеры думаю найдут запросто клубы в РФПЛ, довольно крепкие ребята. Тоже касается игроков Сочи, хорошие легионеры для глубины состава для клубов второй восьмерки.
+2
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На мой взгляд Спартак его сам сделал героем, два выхода один на один Угальде который катит мяч рядом с вратарем, ну здесь любой вратарь РПЛ справится. Ну Балтика молодцы, язык не повернется сказать что незаслуженно победили!
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Ответ Gibraltar
Его вместо Мишани надо 👍
Бирюков и его сделает поленом
Как Адамова, Лодыгина, Жевнова, Лунева
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Ответ Konstantin Zorin
Один матч против Спартака сыграл хорошо и уже супергерой. А от Динамо три пульнул и не только... Посмотрим после Зенита.
Так с Зенитом он тоже тащил и был признан игроком матча несмотря на поражение 0:1.
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Ответ z.e.r.o
Очередной "довбня". Матч жизни выдал, дальше продолжит выступать на уровне фнл
Сразу видно, что вы другие его матчи не смотрели.
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Ответ Caniball
В следующем сезоне будет геройствовать на полях ФНЛ, а легионеры поедут домой, т.к. в ФНЛ не больше трех)))
Бред не стоит писать.
У него через месяц кончается контракт, и он уйдет из Балтики с вероятностью 99%.
И что - то подсказывает мне что он вполне сможет найти себе клуб в РПЛ, и даже будет возможность выбора для него
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Ответ Алексей Иванов
человек по сути отправил Балтику в ФНЛ, а его уже Яшиным называют
Это он отправил? Серьезно?
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