«Латышонок – супергерой, новый Человек‑паук. Раньше Яшин был таким, теперь Латышонок». Хавбек «Балтики» Капленко об 1:0 со «Спартаком»
Кирилл Капленко назвал вратаря «Балтики» Евгения Латышонка супергероем.
Калининградцы обыграли «Спартак» со счетом 1:0 и вышли в суперфинал Фонбет Кубка России.
«Латышонок – супергерой, это 100%. Я просто не понимал, как он это делает. Это новый Человек‑паук. Раньше был Яшин таким, теперь Латышонок.
Но еще ничего не закончено: впереди у нас суперфинал и борьба за место в РПЛ», – сказал полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко.
Как Адамова, Лодыгина, Жевнова, Лунева
У него через месяц кончается контракт, и он уйдет из Балтики с вероятностью 99%.
И что - то подсказывает мне что он вполне сможет найти себе клуб в РПЛ, и даже будет возможность выбора для него