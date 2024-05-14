«Латышонок – супергерой, новый Человек‑паук. Раньше Яшин был таким, теперь Латышонок». Хавбек «Балтики» Капленко об 1:0 со «Спартаком»

Кирилл Капленко назвал вратаря «Балтики» Евгения Латышонка супергероем.

Калининградцы обыграли « » со счетом 1:0 и вышли в суперфинал Фонбет Кубка России.

« – супергерой, это 100%. Я просто не понимал, как он это делает. Это новый Человек‑паук. Раньше был таким, теперь Латышонок.

Но еще ничего не закончено: впереди у нас суперфинал и борьба за место в », – сказал полузащитник «Балтики» .