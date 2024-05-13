Сельта – Атлетик где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 15 мая
В среду, 15 мая, сыграют Сельта и Атлетик в 36 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Балаидос».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сельта – Атлетик
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Сельта
- Атлетико – Сельта : 1 – 0
- Сельта – Вильярреал : 3 – 2
- Алавес – Сельта : 3 – 0
- Сельта – Лас-Пальмас : 4 – 1
- Бетис – Сельта : 2 – 1
Последние матчи Атлетик
- Атлетик – Осасуна : 2 – 2
- Хетафе – Атлетик : 0 – 2
- Атлетико – Атлетик : 3 – 1
- Атлетик – Гранада : 1 – 1
- Атлетик – Вильярреал : 1 – 1
Прогноз на матч Сельта – Атлетик
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