Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала 1-й гол Холанда, повернувшись спиной к полю и прыгая. На трибунах кричали «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Польша Лех Арсенал болельщики Тоттенхэм Эрлинг Холанд Футбол

Фанаты «Тоттенхэма» радовались голу в свои ворота.

Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала гол Эрлинга Холанда, когда нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в перенесенном матче 34-го тура АПЛ (0:2).

Они поддержали болельщиков «Сити» и отметили гол норвежца, повернувшись спиной к полю и прыгая в унисон (так называемое the Poznań celebration, празднование, преимущественно ассоциирующееся с болельщиками польского «Леха» и «Манчестер Сити», хотя его используют и поклонники других клубов – Sports).

Радость болельщиков обусловлена тем, что победа «Ман Сити» сильно снижает шансы «Арсенала» на чемпионство. В случае победы «Сити» в последнем туре «Арсенал» останется вторым.

Кроме того, после забитого гола по стадиону разнеслась кричалка «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!».

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21 комментарий
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Встань, если не хочешь в ЛЧ!
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У таких болельщиков менталитет «маленького клуба». Их игроки старались выиграть, а они болели против своих же. Клоуны 🤡
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Не надо наговаривать на тоттен Хэм ,играли как умеют,к чему оскорбления
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позорники
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Ответ Alex.K71
У соседа умерла корова, вроде мелочь, но тебе приятно! Сущность человека, ничем не исправить!!!😂
Не у всех людей такая сущность
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+5
У соседа умерла корова, вроде мелочь, но тебе приятно! Сущность человека, ничем не исправить!!!😂
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Бороться за ЛЧ? Зачем, гордо сольем матч и гордо пойдем в ЛЕ, как типичный середняк АПЛ)
+3
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Ответ ss_podonok
дерби северного лондона существует с 1913г. какая ещё закомплексованность?
Настоянная временем. 111 лет комплексов.
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Ответ Gunner_14
У таких болельщиков менталитет «маленького клуба». Их игроки старались выиграть, а они болели против своих же. Клоуны 🤡
То ли дело гуннеры, которые признавались Тоттенхэму в любви 3 последних дня.
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не предали принципы. стоит их уважать
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Это должно быть тут
https://youtu.be/YF7pYrEuNY0
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Конте был прав. Менталитет лузеров уже тесно связан с клубом) До болельщиков Эвертона еще далеко, которые вообще разгрому своей команды радовались, чтобы только Ливерпуль не был чемпионом, так и эти.
Позор🤡🤡
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Ответ gninnur esrever*
Наверное, было бы даже хуже, если бы они выиграли седня. Быть обязанными чем-то вот этим закомплексованным макакам -- да ну, спасибо.
дерби северного лондона существует с 1913г. какая ещё закомплексованность?
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Ответ ss_podonok
дерби северного лондона существует с 1913г. какая ещё закомплексованность?
Да что ты ему не объяснишь! Комментарии почитал тут, и , в принципе, ничего нового. Людям, которые далеки от боления, и на спортивных матчах если и бывают, то только для того, чтобы хот-доги пожрать, и селфи поделать. Ты им не про дерби, не про вражду и тд вообще не объяснишь
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Ответ Alex.K71
У соседа умерла корова, вроде мелочь, но тебе приятно! Сущность человека, ничем не исправить!!!😂
Это сущность всех фанатов, а не человека.
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Ответ Stewart D.
ттх конечно абсолютно клоунская команда. Конте был прав на 100% но и слёзы фанатов арсенала очень доставляют)))
Ну конечно,это же не слезы мерсисайдцев,которые в конце сезона пожиже обделались!👌
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