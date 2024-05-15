Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала 1-й гол Холанда, повернувшись спиной к полю и прыгая. На трибунах кричали «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!»

Фанаты «Тоттенхэма» радовались голу в свои ворота.

Часть фанатов « » праздновала гол , когда нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в перенесенном матче 34-го тура АПЛ (0:2).

Они поддержали болельщиков «Сити» и отметили гол норвежца, повернувшись спиной к полю и прыгая в унисон (так называемое the Poznań celebration, празднование, преимущественно ассоциирующееся с болельщиками польского «Леха» и «Манчестер Сити», хотя его используют и поклонники других клубов – Sports).

Радость болельщиков обусловлена тем, что победа « » сильно снижает шансы « » на чемпионство. В случае победы «Сити» в последнем туре «Арсенал» останется вторым.

Кроме того, после забитого гола по стадиону разнеслась кричалка «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!».