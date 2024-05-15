Зарема о поражении «Спартака»: «Балтика» абсолютно заслуженно победила. У этой команды есть яйца, и они больше, чем у воробья»

Зарема Салихова назвала заслуженным поражение «Спартака» от «Балтики» (0:1).

Команды провели финал в Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Прекрасен «Спартак» без нападающего! Браво, спортивные директора, Эшуорт и Амарал. Браво, Малышев, который на важнейший матч в сезоне выходит без Соболева.

Вы там на что надеялись, когда боялись уволить Абаскаля до Нового года? Чего ждали от трансфера Угальде? Или думали, футбольный бог простит, что так беспечно потеряли лучшего игрока десятилетия в «Спартаке» — Промеса?

« » абсолютно заслуженно победила и прошла в финал, потому что у этой команды есть яйца, и они больше, чем у воробья», — сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.