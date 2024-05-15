Зарема о поражении «Спартака»: «Балтика» абсолютно заслуженно победила. У этой команды есть яйца, и они больше, чем у воробья»

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Балтика Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова назвала заслуженным поражение «Спартака» от «Балтики» (0:1).

Команды провели финал в Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Прекрасен «Спартак» без нападающего! Браво, спортивные директора, Эшуорт и Амарал. Браво, Малышев, который на важнейший матч в сезоне выходит без Соболева.

Вы там на что надеялись, когда боялись уволить Абаскаля до Нового года? Чего ждали от трансфера Угальде? Или думали, футбольный бог простит, что так беспечно потеряли лучшего игрока десятилетия в «Спартаке» — Промеса?

«Балтика» абсолютно заслуженно победила и прошла в финал, потому что у этой команды есть яйца, и они больше, чем у воробья», — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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11 комментариев
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С экспертницами не поспорить, они в теме.
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Зарема даже у воробья видела.
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Эта видимо и животных обслуживала
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Какой ещё футбольный бог, язычница?!
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Через что только ей пришлось пройти, что бы достичь «успеха»
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У Заремы есть яичники, но они меньше, чем у воробья
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Раз Заремка способна разговаривать и давать интервью, мозг у неё всё же есть. Но меньше, чем у воробья.
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Симпозиум специалистов по изучению воробьиных яиц объявляется открытым. У кого есть вопросы к основному докладчику?)
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Теперь придется гуглить фото яиц воробья....
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Зарема - пошлячка !!!
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Ответ madaev
Эта видимо и животных обслуживала
Там целая команда из, кгхм, атрибутов майских праздников🤓
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