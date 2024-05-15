«Барселона» оптимистично настроена насчет трансфера Уильямса, однако нужны продажи игроков и место в лимите зарплат. Нико не будет ждать до конца лета (Diario Sport)

Нико Уильямс близок к переходу в «Барселону».

Как утверждает Diario Sport, в каталонском клубе настроены оптимистично насчет трансфера . Сине-гранатовые находятся в контакте с игроком и его агентами.

Отмечается, что данную операцию « » считает относительно простой, поскольку она не потребует согласования с « », а только выплаты клаусулы в размере 50 миллионов евро и официального согласия игрока, поскольку клуб из Бильбао никогда не ведет переговоров.

Препятствием для «блауграны» может стать соблюдение правила 1 к 1 и наличие достаточного места в лимите зарплат для регистрации футболиста. Для этого, возможно, потребуется продажа одного из игроков.

Отмечается, что Уильямс не будет ждать до августа, пока « » совершит продажу или расчистит зарплатный лимит, так как игроком интересуются другие клубы. Тем не менее в «Барсе» уверены в быстром завершении трансфера.

В текущем сезоне 21-летний испанец сыграл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Луис Диас – приоритет «Барселоны» на позицию левого вингера. Клуб надеется подписать хавбека «Ливерпуля» этим летом