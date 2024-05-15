«Барселона» оптимистично настроена насчет трансфера Уильямса, однако нужны продажи игроков и место в лимите зарплат. Нико не будет ждать до конца лета (Diario Sport)
Нико Уильямс близок к переходу в «Барселону».
Как утверждает Diario Sport, в каталонском клубе настроены оптимистично насчет трансфера Уильямса. Сине-гранатовые находятся в контакте с игроком и его агентами.
Отмечается, что данную операцию «Барселона» считает относительно простой, поскольку она не потребует согласования с «Атлетиком», а только выплаты клаусулы в размере 50 миллионов евро и официального согласия игрока, поскольку клуб из Бильбао никогда не ведет переговоров.
Препятствием для «блауграны» может стать соблюдение правила 1 к 1 и наличие достаточного места в лимите зарплат для регистрации футболиста. Для этого, возможно, потребуется продажа одного из игроков.
Отмечается, что Уильямс не будет ждать до августа, пока «Барселона» совершит продажу или расчистит зарплатный лимит, так как игроком интересуются другие клубы. Тем не менее в «Барсе» уверены в быстром завершении трансфера.
В текущем сезоне Ла Лиги 21-летний испанец сыграл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Барселона: оптимистически настроена на трансфер Уильямса. Но ещё надо продать игроков
Я: читать бы такие новости каждый сезон)))