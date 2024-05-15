«Барселона» оптимистично настроена насчет трансфера Уильямса, однако нужны продажи игроков и место в лимите зарплат. Нико не будет ждать до конца лета (Diario Sport)

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Нико Уильямс Футбол

Нико Уильямс близок к переходу в «Барселону».

Как утверждает Diario Sport, в каталонском клубе настроены оптимистично насчет трансфера Уильямса. Сине-гранатовые находятся в контакте с игроком и его агентами.

Отмечается, что данную операцию «Барселона» считает относительно простой, поскольку она не потребует согласования с «Атлетиком», а только выплаты клаусулы в размере 50 миллионов евро и официального согласия игрока, поскольку клуб из Бильбао никогда не ведет переговоров.

Препятствием для «блауграны» может стать соблюдение правила 1 к 1 и наличие достаточного места в лимите зарплат для регистрации футболиста. Для этого, возможно, потребуется продажа одного из игроков.

Отмечается, что Уильямс не будет ждать до августа, пока «Барселона» совершит продажу или расчистит зарплатный лимит, так как игроком интересуются другие клубы. Тем не менее в «Барсе» уверены в быстром завершении трансфера.

В текущем сезоне Ла Лиги 21-летний испанец сыграл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Луис Диас – приоритет «Барселоны» на позицию левого вингера. Клуб надеется подписать хавбека «Ливерпуля» этим летом

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ламин Ямаль может стать самым молодым игроком вовремя срыва трансфера Нико Уильямса
+9
-1
+8
Лучше его чем луиса диаса
+3
0
+3
Стало быть, на основании чего тогда оптимизм, если столько условий?
+1
-1
0
Реал: ждёт финал лиги чемпионов
Барселона: оптимистически настроена на трансфер Уильямса. Но ещё надо продать игроков
Я: читать бы такие новости каждый сезон)))
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий