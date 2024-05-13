Хетафе – Атлетико где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 15 мая
В среду, 15 мая, сыграют Хетафе и Атлетико в 36 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Хетафе – Атлетико
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Хетафе
- Кадис – Хетафе : 1 – 0
- Хетафе – Атлетик : 0 – 2
- Альмерия – Хетафе : 1 – 3
- Хетафе – Реал Сосьедад : 1 – 1
- Райо Вальекано – Хетафе : 0 – 0
Последние матчи Атлетико
- Атлетико – Сельта : 1 – 0
- Мальорка – Атлетико : 0 – 1
- Атлетико – Атлетик : 3 – 1
- Алавес – Атлетико : 2 – 0
- Боруссия Д – Атлетико : 4 – 2
Прогноз на матч Хетафе – Атлетико
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