Холанд забил 26-й гол в этой АПЛ – он лучший бомбардир чемпионата. Форвард «Сити» открыл счет в матче с «Тоттенхэмом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд открыл счет в матче с «Тоттенхэмом».

Форвард «Манчестер Сити» отличился на 51-й минуте перенесенного матча 34-го тура АПЛ после прострела Кевина де Брюйне.

Холанд забил 26-й гол в нынешнем сезоне лиги. Эрлинг лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона лиги, опережая Коула Палмера на 5 голов.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» (0:1, второй тайм).

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Наконец-то забил в важном матче
+12
0
+12
Ответ Black Phoenix
Холанду, безусловно, ещё есть куда расти. Если продолжит прогрессировать, то научится забивать и быть полезным и в ответственных матчах, а не только против середняков и аутсайдеров. А для этого нужно постоянное самосовершенствование и адаптация, гибридность игрового стиля и всесторонняя развитость.
А еще нужна целеустремленность, воля к победе, талант, природные данные, правильное питание, режим, ментальный настрой и еще какие-нибудь банальности…
+5
0
+5
Может кто объяснить, почему нап который забил 27 голов в апл, ниже в списке на ЗМ чем бразильская истеричка с 14 мячами? Я уж не говорю про кейна.

ПС: ЛЧ пока бразил не выиграл
+4
0
+4
Холанду, безусловно, ещё есть куда расти. Если продолжит прогрессировать, то научится забивать и быть полезным и в ответственных матчах, а не только против середняков и аутсайдеров. А для этого нужно постоянное самосовершенствование и адаптация, гибридность игрового стиля и всесторонняя развитость.
+2
-2
0
Ответ rigobersong
Надо было правила сайта читать:) К сожалению ты вместо этого и дальше нарушал правила, так что даже я тебе вряд ли чем-то смогу помочь:)) Ну разве что ты напишешь извинения и скажешь что роналду переоценен, а Месси лучший игрок в истории футбола:)) Тогда люди увидят, что ты адекватен и возможно вернут тебе акк:))
😅😂

Не-не, спасибо, не такой ценой ))
Лучше пусть Криш и дальше будет лучшим
0
0
0
Ответ rigobersong
Роналду даже не лучший в Португалии:))
Лучше Фигу и Эйсебио
Всё выиграл и всего добился
+1
-1
0
Ответ Александр Нагорный
Наконец-то забил в важном матче
Это миф, что он не забивает важные игры. Хейтота запихнула туда суперкубки мало кому нужные, особенно английский, а финал ЛЧ был низовой игрой до гола вообще
+1
-1
0
Ответ bpfx5h6vrf
А еще нужна целеустремленность, воля к победе, талант, природные данные, правильное питание, режим, ментальный настрой и еще какие-нибудь банальности…
Ну, за этим на консультацию к Роналду надо, как вариант.
0
0
0
Ответ Ярый член
в след сезоне Холанд стухнет чую
Береги член, он слишком ярый :)))
0
0
0
Ответ green mojave
Может кто объяснить, почему нап который забил 27 голов в апл, ниже в списке на ЗМ чем бразильская истеричка с 14 мячами? Я уж не говорю про кейна. ПС: ЛЧ пока бразил не выиграл
Щас тебя за расизм мадридцы разнесут
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий