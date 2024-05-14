Холанд забил 26-й гол в этой АПЛ – он лучший бомбардир чемпионата. Форвард «Сити» открыл счет в матче с «Тоттенхэмом»

Эрлинг Холанд открыл счет в матче с «Тоттенхэмом».

Форвард «Манчестер Сити» отличился на 51-й минуте перенесенного матча 34-го тура АПЛ после прострела Кевина де Брюйне.

Холанд забил 26-й гол в нынешнем сезоне лиги. Эрлинг лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона лиги, опережая Коула Палмера на 5 голов.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» (0:1, второй тайм).