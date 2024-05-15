Николаев о матче «Спартака» и «Балтики»: «Безбородов отработал на свойственном ему высоком уровне. Когда судья не заметен, можно говорить, что игра ему удалась» 

Алексей Николаев оценил работу Владислава Безбородова на матче «Балтика» – «Спартак» (1:0).

Команды провели финал в Пути регионов Фонбет Кубка России.

— В этой игре, кажется, не было каких‑то экстраординарных моментов, или все‑таки что‑то деликатное вы подметили?

— Каких‑то сложных эпизодов не случилось. Как говорят, когда судья не заметен, в отличие от вратаря «Балтики», значит, можно говорить, что игра ему удалась. Безбородов отработал на свойственном ему высоком уровне.

— Кто, по вашему мнению, будет назначен на Суперфинал в «Лужниках»?

— Провокационный вопрос. Мы еще не знаем соперника «Балтики». Думаю, что на такой матч выберут достойного, — сказал бывший арбитр ФИФА.