Николаев о матче «Спартака» и «Балтики»: «Безбородов отработал на свойственном ему высоком уровне. Когда судья не заметен, можно говорить, что игра ему удалась» 

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России судьи Балтика Алексей Николаев Владислав Безбородов Футбол

Алексей Николаев оценил работу Владислава Безбородова на матче «Балтика» – «Спартак» (1:0).

Команды провели финал в Пути регионов Фонбет Кубка России.

— В этой игре, кажется, не было каких‑то экстраординарных моментов, или все‑таки что‑то деликатное вы подметили?

— Каких‑то сложных эпизодов не случилось. Как говорят, когда судья не заметен, в отличие от вратаря «Балтики», значит, можно говорить, что игра ему удалась. Безбородов отработал на свойственном ему высоком уровне.

— Кто, по вашему мнению, будет назначен на Суперфинал в «Лужниках»?

— Провокационный вопрос. Мы еще не знаем соперника «Балтики». Думаю, что на такой матч выберут достойного, — сказал бывший арбитр ФИФА.

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1 комментарий
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поставят тех кто урал -балтика и балтика динамо судили будут играть пока балтика не проиграет
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