Генич о «Балтике» в суперфинале Кубка: «Будет тоска, кто бы ни вышел из Пути РПЛ. По антуражу и вниманию. При всем уважении»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Константин Генич Футбол

Константин Генич отреагировал на выход «Балтики» в суперфинал Фонбет Кубка России.

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Балтика» одолела «Спартак» (1:0).

«Балтика» в финале! Но кто бы ни вышел в финал из Пути РПЛ – будет тоска. По антуражу и вниманию. При всем уважении. Извините, но жаль», – написал Генич в телеграм-канале.

В суперфинале «Балтика» сыграет с победителем пары «Зенит» – ЦСКА.

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110 комментариев
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Не дело Генича и крайне неуважительно по отношению к Балтике
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Болельщик Спартака заплакал...
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"По антуражу и вниманию"

Ну так может кб журналистам федерального канала стоит не за Спартак болеть в прямом эфире, а работу работать? Создавать антураж, привлекать внимание, а не по Спартаку грустить? Как идея?
+61
-14
+47
Ответ заблокированному пользователю
Болельщик Спартака заплакал...
Он не болельщик спартака,денег просрал наверно много сегодня на ставках
+43
-8
+35
Ответ Кирилл Голивец
Не дело Генича и крайне неуважительно по отношению к Балтике
Да, не уважительно, но разве он не прав? В плане антуража, в плане интриги, в плане футбола (а не автобуса Балтики) все он справедливо написал. И все мы футбольные болельщики это понимаем, даже те, кто не любит Спартак
+56
-27
+29
С другой стороны, для города это - праздник и матч, который может войти в историю навсегда. У всего есть обратная сторона медали и не нужно никогда быть однобоким
+33
-5
+28
Каждый раз, когда Генича ставят комментировать матч: Будет статистическая тоска. При всем уважении. Извините, но жаль.
+21
-4
+17
Ответ arsenal.ave
Да, не уважительно, но разве он не прав? В плане антуража, в плане интриги, в плане футбола (а не автобуса Балтики) все он справедливо написал. И все мы футбольные болельщики это понимаем, даже те, кто не любит Спартак
В плане интриги Балтика, например, в этом сезоне уже побеждала Зенит в Кубке (не основу, но всё ж) и только недавно растоптала ЦСКА в чемпионате)
+18
-2
+16
Ответ svistoplyakslavs
Он не болельщик спартака,денег просрал наверно много сегодня на ставках
Генич - воспитанник школы "Спартака")
+15
-2
+13
Да пошёл ты! В финал вышел тот, кто больше этого заслужил
+15
-3
+12
Унылость - это твоя работа последние лет 6-7... Забурел и высох, как комментатор.
+13
-3
+10
Ответ Александр Проскурин
будет как с Тосно!при всё уважение
Не надо сравнивать с Тосно - Балтика жила, живет и будет жить в Калининграде.
+13
-4
+9
Принесите Геничу ещё пару банок Балтики крепкого
+8
0
+8
Совсем дураком что ли стал. Какая разница болеле Балтики тоска будет геничу или не тоска. Мой Факел бьется с Балтикой за место в вышке, но я от всей души поздравляю ее болел с этим успехом!
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+7
Ох... какое же странное у этого мужчины понятие об уважении... :( :( :(
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Ответ arsenal.ave
Да, не уважительно, но разве он не прав? В плане антуража, в плане интриги, в плане футбола (а не автобуса Балтики) все он справедливо написал. И все мы футбольные болельщики это понимаем, даже те, кто не любит Спартак
Если выйдет ЦСКА, то с точки зрения антуража «Игнашевич против ЦСКА» вполне себе интересная вывеска. И с точки зрения футбола тоже, вполне возможно. Возможно не менее интересно, чем Зенит - Спартак, где вторые опять наполучают.

Это я как болельщик Спартака говорю, реально оценивающий ситуацию.

Спартак - ЦСКА - да, более ярко и интересно.
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Генич хороший мужик, но, к сожалению, он в адеквате только процентов 25-30 времени, в остальные моменты или пьян, или в игроманском угаре, или обижен.
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Почему все комментаторы позволяют себе такое пренебрежительное отношение к Балтике? Что Шнякин едва поллюции не ловил при каждой атаке спартака, что этот теперь
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Ответ svistoplyakslavs
Он не болельщик спартака,денег просрал наверно много сегодня на ставках
Генич играл в дубле Спартака в 1995-1996, он не просто болельщик Спартака, он профессиональный спартаковец..
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+4
Ответ madrilenos
А что все так на Генича накинулись? Он поздравил Балтику, но в чем он не прав? Я вот как нейтральный болельщик однозначно бы ждал и посмотрел финал Спартак против Зенит/ЦСКА. Теперь финал смотреть не буду точно
Вот и не смотри
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Будет футбол, а Генич пусть тоскует без своего шапито.
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По раскрученности вывески может и не то, но разве Бистрович и Игнашевич против ЦСКА или Козлов против Зенита неинтересно? Разве региональный клуб в финале кубка не та самая романтика кубка, за которую любят турнир?

Пора бы научиться раскручивать новые имена и бренды, а не кататься исключительно на уже знакомом и любимом тренде
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уверен, что и Зенит и ЦСКА, рады, что не со Спартаком в финале играть
+3
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+3
Ответ arsenal.ave
Да, не уважительно, но разве он не прав? В плане антуража, в плане интриги, в плане футбола (а не автобуса Балтики) все он справедливо написал. И все мы футбольные болельщики это понимаем, даже те, кто не любит Спартак
А что мешало сегодня болельщикам Спартака устроить антураж? Берегли силы на финал? Кони приезжали в Кёниг на кубок составом в три раза больше и заряжали всю игр.
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Генич, Спартак,тоска... Эталон страдания беспристрастного комментатора на федеральном канале. Хотя нет, о чëм я, это же ГазпромТВ.
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Мне кажется, что краснобеленок Генич чем-то недоволен
бгг
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Ответ Антоша Спирин
Совсем дураком что ли стал. Какая разница болеле Балтики тоска будет геничу или не тоска. Мой Факел бьется с Балтикой за место в вышке, но я от всей души поздравляю ее болел с этим успехом!
Комментарий здравомыслящего человека который любит футбол 🤝
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В своем московско-питерском коконе совсем уже глаза заплыли, страну-кормилицу сего банкета под ногами не чувствуют. Тоска будет в любом случае, и по одной причине - фан айди. Без него был бы праздник, и калининградцев бы много приехало, и фаны Зенита/ЦСКА трибуны забили бы. В прошлом году играли Краснодар и ЦСКА, и что? Антураж на стадионе в 2,5 раза хуже, чем на рядовом домашнем матче Факела, и ничто фанайдишный финал Кубка не спасет. А так хоть для города Калининград будет праздник.
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Не ставьте Генича комментировать финал,тоска...
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Пфф. К счастью, футбол пока еще спорт. И красивые вывески второстепенны.
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