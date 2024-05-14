Генич о «Балтике» в суперфинале Кубка: «Будет тоска, кто бы ни вышел из Пути РПЛ. По антуражу и вниманию. При всем уважении»
Константин Генич отреагировал на выход «Балтики» в суперфинал Фонбет Кубка России.
В финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Балтика» одолела «Спартак» (1:0).
«Балтика» в финале! Но кто бы ни вышел в финал из Пути РПЛ – будет тоска. По антуражу и вниманию. При всем уважении. Извините, но жаль», – написал Генич в телеграм-канале.
В суперфинале «Балтика» сыграет с победителем пары «Зенит» – ЦСКА.
Ну так может кб журналистам федерального канала стоит не за Спартак болеть в прямом эфире, а работу работать? Создавать антураж, привлекать внимание, а не по Спартаку грустить? Как идея?
Это я как болельщик Спартака говорю, реально оценивающий ситуацию.
Спартак - ЦСКА - да, более ярко и интересно.
Пора бы научиться раскручивать новые имена и бренды, а не кататься исключительно на уже знакомом и любимом тренде
бгг