Генич о «Балтике» в суперфинале Кубка: «Будет тоска, кто бы ни вышел из Пути РПЛ. По антуражу и вниманию. При всем уважении»

Константин Генич отреагировал на выход «Балтики» в суперфинал Фонбет Кубка России.

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Балтика» одолела « » (1:0).

« » в финале! Но кто бы ни вышел в финал из Пути РПЛ – будет тоска. По антуражу и вниманию. При всем уважении. Извините, но жаль», – написал в телеграм-канале.

В суперфинале «Балтика» сыграет с победителем пары « » – .