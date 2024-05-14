Зобнин о 0:1: «Спартак» не забил, поэтому проиграл – виноваты полностью сами. Назвать это позором нельзя, «Балтика» – серьезный соперник»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Роман Зобнин Чемпионат.com Футбол

Роман Зобнин прокомментировал вылет «Спартака» из Фонбет Кубка России.

В финале Пути регионов красно-белые на выезде уступили «Балтике» (0:1).

«Мы не забили моменты, поэтому проиграли. Нельзя назвать это позором. «Балтика» – серьезный соперник. Они играли основным составом с хорошей поддержкой. Мы сами виноваты полностью, потому что пропустили быстрый гол.

Было достаточно времени, чтобы вернуться в игру – к сожалению, свои моменты не забили. Мы действительно могли бороться за кубок. Но нужно закончить сезон на хорошей ноте. Сегодня мы не забили много моментов – такое бывает в футболе. У меня лично было столько игр, где мы доминировали и создавали моменты, но мяч не шел. Все хотели победить и тренер в том числе. Все расстроены», – сказал полузащитник «Спартака».

«Балтика» выбила «Спартак»! Хотя москвичи не заслужили вылет

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16 комментариев
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Ответ Сергей Лютый
Нет Рома! Это позор и днище! Днище твой уровень и уровень большинства игроков игравших в этом матче, вы футбольные импотенты!
Сегодня Рома сыграл хорошо. Другое дело что нет нападающего который может забить голы. Игнатов боится бить, Угальде во вратаря попадает постоянно. Не понял зачем заменили Бангонда, отлично играл, обыгрывал и обострял, надо было Игнатова убирать и выпускать Медину. Тоже касается Мартинса, слишком рано сняли с игры, под конец игры не осталось высоких игроков для навала. Увы нет в команде игрока уровня Промеса, как же тяжело играть без него, Антошка умел из ничего момент реализовать.
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Нет Рома! Это позор и днище! Днище твой уровень и уровень большинства игроков игравших в этом матче, вы футбольные импотенты!
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Ответ Вячеслав Усачев
Раздевалка утеряна. Не смогут расконсервировать даже собранную из продавщиц команду
НичО не понял... Что за продавщица потеряла консервы? И в чьей раздевалке?
+3
-1
+2
Ответ Eugene88
Еще какой позор. Если уж балтика хорошая команда, то кто тогда не хорошая?)))
Нехорошая - сами знаете какая, Рабинер недавно рассказывал...))) А Балтика - да - хорошая. Не супер-пупер, не высший класс, а просто - хорошая.
Или как её Зобнин должен был назвать?
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Ответ Сергей Лютый
Нет Рома! Это позор и днище! Днище твой уровень и уровень большинства игроков игравших в этом матче, вы футбольные импотенты!
Нормально Рома сыграл в сегодняшнем матче, поднадоела конечно ваша псевдофанатская истерика.

Ищите проблему в тех, кто за 15 млн евро покупает всяких угальд которые будучи узкоспециализированными форвардами порят выходы 1 на 1
За ту же сумму Зенит купил клаудиньо, например
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Раздевалка утеряна.
Не смогут расконсервировать даже собранную из продавщиц команду
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Спартак чемпион Москвы
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Лучше бы молчал в углу....
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Ответ Вячеслав Усачев
Раздевалка утеряна. Не смогут расконсервировать даже собранную из продавщиц команду
Если Балтика команда продавщиц, то что за команда спартак? Водоносов?
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