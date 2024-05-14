Зобнин о 0:1: «Спартак» не забил, поэтому проиграл – виноваты полностью сами. Назвать это позором нельзя, «Балтика» – серьезный соперник»
Роман Зобнин прокомментировал вылет «Спартака» из Фонбет Кубка России.
В финале Пути регионов красно-белые на выезде уступили «Балтике» (0:1).
«Мы не забили моменты, поэтому проиграли. Нельзя назвать это позором. «Балтика» – серьезный соперник. Они играли основным составом с хорошей поддержкой. Мы сами виноваты полностью, потому что пропустили быстрый гол.
Было достаточно времени, чтобы вернуться в игру – к сожалению, свои моменты не забили. Мы действительно могли бороться за кубок. Но нужно закончить сезон на хорошей ноте. Сегодня мы не забили много моментов – такое бывает в футболе. У меня лично было столько игр, где мы доминировали и создавали моменты, но мяч не шел. Все хотели победить и тренер в том числе. Все расстроены», – сказал полузащитник «Спартака».
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Или как её Зобнин должен был назвать?
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