Хлусевич о 0:1 с «Балтикой»: «Спартак» не забил пять выходов один на один, о чем говорить? Реализация – главная причина неудачи»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Матч ТВ Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич назвал причину поражения от «Балтики».

Калининградцы на своем поле обыграли «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Это был главный матч сезона, поэтому эмоции, наверное, супернегативные?

– Мы не забили пять выходов один на один, о чем еще можно говорить? Поэтому и проиграли.

[Плохая] реализация – главная причина неудачи. Хотя бы один момент мы должны были реализовать, – сказал полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

Слишкович о 0:1 с «Балтикой»: «Выиграешь – гениален, проигрываешь – ничего не знаешь. Состав «Спартака» был лучший из возможных – все было, кроме реализации»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Кирилл.С-Пб
У Динамо получилось, у вас нет. Бывает)))
Вот именно, бывает. Дело случая. В подтверждение тому победа Спартака над Динамо. Это игра. Бывает, прям чуть ли не всё залетает, а бывает "ну никак не идёт мяч в ворота"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий