Хлусевич о 0:1 с «Балтикой»: «Спартак» не забил пять выходов один на один, о чем говорить? Реализация – главная причина неудачи»
Даниил Хлусевич назвал причину поражения от «Балтики».
Калининградцы на своем поле обыграли «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.
– Это был главный матч сезона, поэтому эмоции, наверное, супернегативные?
– Мы не забили пять выходов один на один, о чем еще можно говорить? Поэтому и проиграли.
[Плохая] реализация – главная причина неудачи. Хотя бы один момент мы должны были реализовать, – сказал полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич.
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