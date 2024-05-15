Хлусевич о 0:1 с «Балтикой»: «Спартак» не забил пять выходов один на один, о чем говорить? Реализация – главная причина неудачи»

Даниил Хлусевич назвал причину поражения от «Балтики».

Калининградцы на своем поле обыграли «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Это был главный матч сезона, поэтому эмоции, наверное, супернегативные?

– Мы не забили пять выходов один на один, о чем еще можно говорить? Поэтому и проиграли.

[Плохая] реализация – главная причина неудачи. Хотя бы один момент мы должны были реализовать, – сказал полузащитник « » .

Слишкович о 0:1 с «Балтикой»: «Выиграешь – гениален, проигрываешь – ничего не знаешь. Состав «Спартака» был лучший из возможных – все было, кроме реализации»