Зиньковский после 0:1 от «Балтики»: «Хочу извиниться перед болельщиками. Вратари часто проводят матч жизни против «Спартака»

Антон Зиньковский извинился перед болельщиками «Спартака».

Хавбек красно-белых высказался после поражения от «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Могу только извиниться перед болельщиками. Они очень хотели видеть нас в «Лужниках». Хочу извиниться и от своего имени, и от всей команды.

Часто случается, что против « » вратари проводят матч жизни. Но что поделать — сегодня хорошо сыграл, молодец. Поздравляю его вместе с «Балтикой», — сказал .