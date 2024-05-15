Зиньковский после 0:1 от «Балтики»: «Хочу извиниться перед болельщиками. Вратари часто проводят матч жизни против «Спартака»
Антон Зиньковский извинился перед болельщиками «Спартака».
Хавбек красно-белых высказался после поражения от «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Могу только извиниться перед болельщиками. Они очень хотели видеть нас в «Лужниках». Хочу извиниться и от своего имени, и от всей команды.
Часто случается, что против «Спартака» вратари проводят матч жизни. Но что поделать — Латышонок сегодня хорошо сыграл, молодец. Поздравляю его вместе с «Балтикой», — сказал Зиньковский.