Колосков о 0:1: «Игра прошла при полном преимуществе «Спартака», у «Балтики» был один момент. Лишаемся хорошей играющей команды»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Вячеслав Колосков ТАСС Футбол

Вячеслав Колосков считает, что суперфинал Кубка лишился более яркой команды.

«Балтика» на своем поле обыграла «Спартак» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 1:0.

«Игра прошла при полном преимуществе «Спартака» по всем компонентам, а у «Балтики» был, по сути, один момент, который они реализовали. Можно говорить о прекрасной игре [Евгения] Латышонка, и действительно во многих критических моментах вратарь команду просто спас. Но вместе с тем, когда мяч у нападающего, то инициатива у него, он хозяин положения и обязан распоряжаться мячом так, чтобы вратарю он не достался.

Здесь можно говорить об уровне мастерства футболистов, которые не реализовали голевые моменты. И мастерство уступает игровому азарту. Понятно, что логики в этой игре нет – проиграла команда, которая действовала лучше, но подчеркну еще раз, что моменты надо реализовывать. И это недостаток индивидуально-технического мастерства игроков, которые имеют почти 100-процентную возможность забить, но не используют ее.

Конечно, это, как тут говорили, «афиша, касса, деньги», но народ все равно придет. Ясно, что в какой-то степени мы лишаемся хорошей играющей команды «Спартак». Я не хочу сказать, что «Балтика» не заслуживает игры в суперфинале. Она сыграла порядка 11 матчей в кубке. Но когда играет клуб с претензией на лидерство против аутсайдера, то обычная логика говорит, что стоящая по рангу выше команда обязана выигрывать. Но хвала победителю», – сказал почетный президент Российского футбольного союза.

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17 комментариев
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Очередное московское высокомерие. Наплевать на то, что в провинции тоже люди живут, любят футбол, болеют за своих. Словно недочеловеки какие-то, а не любимый клуб целого региона. Сделайте свой кубок Москвы и играйте себе сколько влезет, а мы тут на Балтике счастливы сегодня и пофиг на вас
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К сожалению, народ не придет.
Финал будет разыгран завтра. А Балтика буднично проиграет, как она делала весь этот сезон на выезде.
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Это норм, что футбольные функционеры и телевизионщики вещают про "скучный" финал. Разве их работа не в обратном заключается??
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Как же они задолбали ныть о москвичах и принижать провинциальные команды. Футбол - это про забитые голы в первую очередь, а не про стеночки и кружева. Балтика забила на 1 гол больше Спартака и заслуженно прошла в финал турнира.
Реально устройте себе московский кубок и не нойте.
Балтику и всех болельщиков этого клуба с победой и удачи в финале!)
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Мы лишились афиши, Спартак : ЦСКА или Спартак : Зенит в Лужниках был бы безумный ажиотаж, ну я искренне рад за Балтику. Классный город, стадион, Игнашевич будто всю мою жизнь играл в центре обороны за ЦСКА а уже выходит в финал как тренер, впрочем тоже самое и Хаби Алонсо, а челочек уже как тренер Бундеслигу взял и еще не вечер, в общем удачи этим мужикам!)
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Как же бесят такие комментарии. А потом говорят, что Суперлига это плохо. Лицемеры
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Так если некие мы «лишаемся этой играющей команды» в финале, то вопрос: в чем её проблема? Почему же эти гении ногамяча не в финале?
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Своим поражением Спартак не только огорчил своих болельщиков, но и организаторов финала кубка. На Спартак людей не пришлось бы зазывать и антураж был бы соответствующий.. При всем уважении к Балтике
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Надо уважать команду, которая заслуженно вышла в финал.А какую игру покажет Балтика это их личное дело. Главное, чтобы был результат.
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А ведь всё это идёт из-за финала Тосно - Авангард. Максимум усилий, чтобы не допустить андердога до Кубка.
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Ответ Ganibale
Мы лишились афиши, Спартак : ЦСКА или Спартак : Зенит в Лужниках был бы безумный ажиотаж, ну я искренне рад за Балтику. Классный город, стадион, Игнашевич будто всю мою жизнь играл в центре обороны за ЦСКА а уже выходит в финал как тренер, впрочем тоже самое и Хаби Алонсо, а челочек уже как тренер Бундеслигу взял и еще не вечер, в общем удачи этим мужикам!)
Собраться и через год вернуться в Премьер-лигу! 💪🏼
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Ответ Максим Бочков
Очередное московское высокомерие. Наплевать на то, что в провинции тоже люди живут, любят футбол, болеют за своих. Словно недочеловеки какие-то, а не любимый клуб целого региона. Сделайте свой кубок Москвы и играйте себе сколько влезет, а мы тут на Балтике счастливы сегодня и пофиг на вас
Немного не согласен с вами, сидят в РФС люди им нужен ажиотаж им нужна афиша, мы же с вами понимаем что Балтика в Лужниках не соберет с Зенитом или ЦСКА солд аут, а Спартак бы собрал. Ну это не отменяет того что за Балтику будут болеть и она подарила сегодня радость своим болельщиком и в частности нейтральным болельщикам. Но всех интересует в первую очередь коммерция.
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Ответ Ganibale
Немного не согласен с вами, сидят в РФС люди им нужен ажиотаж им нужна афиша, мы же с вами понимаем что Балтика в Лужниках не соберет с Зенитом или ЦСКА солд аут, а Спартак бы собрал. Ну это не отменяет того что за Балтику будут болеть и она подарила сегодня радость своим болельщиком и в частности нейтральным болельщикам. Но всех интересует в первую очередь коммерция.
и что теперь? отнимем у Калининграда финал? а зачем тогда учавствовать?
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Ответ Максим Шпилёв
Это норм, что футбольные функционеры и телевизионщики вещают про "скучный" финал. Разве их работа не в обратном заключается??
потому что говорит как есть, а не пытается пустить пыль в глаза. Балтика сегодня сыграла матч жизни, а в финале такого фпрта уже будет и вынет 3-4 мяча, а может и больше
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