Колосков о 0:1: «Игра прошла при полном преимуществе «Спартака», у «Балтики» был один момент. Лишаемся хорошей играющей команды»

Вячеслав Колосков считает, что суперфинал Кубка лишился более яркой команды.

«Балтика» на своем поле обыграла «Спартак» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 1:0.

«Игра прошла при полном преимуществе « » по всем компонентам, а у «Балтики» был, по сути, один момент, который они реализовали. Можно говорить о прекрасной игре [Евгения] Латышонка, и действительно во многих критических моментах вратарь команду просто спас. Но вместе с тем, когда мяч у нападающего, то инициатива у него, он хозяин положения и обязан распоряжаться мячом так, чтобы вратарю он не достался.

Здесь можно говорить об уровне мастерства футболистов, которые не реализовали голевые моменты. И мастерство уступает игровому азарту. Понятно, что логики в этой игре нет – проиграла команда, которая действовала лучше, но подчеркну еще раз, что моменты надо реализовывать. И это недостаток индивидуально-технического мастерства игроков, которые имеют почти 100-процентную возможность забить, но не используют ее.

Конечно, это, как тут говорили, «афиша, касса, деньги», но народ все равно придет. Ясно, что в какой-то степени мы лишаемся хорошей играющей команды «Спартак». Я не хочу сказать, что « » не заслуживает игры в суперфинале. Она сыграла порядка 11 матчей в кубке. Но когда играет клуб с претензией на лидерство против аутсайдера, то обычная логика говорит, что стоящая по рангу выше команда обязана выигрывать. Но хвала победителю», – сказал почетный президент Российского футбольного союза.