Слишкович про 0:1 с «Балтикой»: «Реализация не на нужном уровне – три стопроцентных момента в 1-м тайме, четыре – во 2-м. «Спартак» заслужил большего, может, но это футбол»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович прокомментировал поражение от «Балтики».

Сегодня красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и не попали суперфинал.

«Не могу много что сказать. Бывают в футболе такие матчи, где одна команда создает моменты, но не забивает. 

Другая команда ждала ошибку после стандарта, мы потеряли концентрацию, одна неконтролируемая подача, ранний гол. У нас было время вернуться, три стопроцентных момента в первом тайме, четыре – во втором. Но, к сожалению, реализация не была на нужном уровне.

Поздравляю «Балтику», они заслужили, они старались, они нас обыграли. Может, мы заслуживали большего, но это футбол», – передает слова тренера «Спартака» корреспондент Sports Максимилиан Алфимов.

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36 комментариев
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Ответ nCuXpalata13
Не научился еще (или разучился) Спартак играть с командами, которые в десятером жмуться к своим воротам и охраняют результат + нет исполнителей, которые могли бы взять на себя игру и решить отдельно взятый эпизод
Сколько лет болею, столько и не умеют. Ну абсолютно вечная проблема, единственный раз когда залетало все в чемпионский сезон. Ну сегодня поражение было не из-за этого моменты были забивать надо то что создаешь. Ну на мой взгляд они заслужили своим отвратительным сливом по итогу то, к чему шли. Джикия разок вышел в Питере славу богу что разок, Соболев на самый важный матч простудился, Литвинов как обрезал так и обрезает а свежего Медину обгоняют люди которые 90 минут отпахали, проблема не в тренерах а в футболистах
+10
-3
+7
Не научился еще (или разучился) Спартак играть с командами, которые в десятером жмуться к своим воротам и охраняют результат + нет исполнителей, которые могли бы взять на себя игру и решить отдельно взятый эпизод
+9
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Как тут забьешь, если полено 13-млн, при выходах 1 на 1 во вратаря бьёт
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Норм сказал, не то что Рыжий!!!
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Ответ SMART789
"как мы умудрились проиграть? в этом году был реальный шанс взять кубок! Теперь надо побеждать в чемпионате"
Будет забавно, если кони вас нагнут. До свидания!
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Ответ Ganibale
Сколько лет болею, столько и не умеют. Ну абсолютно вечная проблема, единственный раз когда залетало все в чемпионский сезон. Ну сегодня поражение было не из-за этого моменты были забивать надо то что создаешь. Ну на мой взгляд они заслужили своим отвратительным сливом по итогу то, к чему шли. Джикия разок вышел в Питере славу богу что разок, Соболев на самый важный матч простудился, Литвинов как обрезал так и обрезает а свежего Медину обгоняют люди которые 90 минут отпахали, проблема не в тренерах а в футболистах
Еще добавлю что не понимаю что в клубе делает Рябчук, Спартак сам это покупал причем за бешенные деньги, зачем надо было покупать Медину за 7млн? Если он и в ЦСКА не играл на 7млн. Кто заставлял то?
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Быстро хайп какого-то лысого мужика Слишковича пошел на спад. Первое же поражение и болельщики Спартака уже запускают новый цикл?))
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Ответ RWMen
Ты игру смотрел? Слишкович должен был выйти сам и забивать голы?
То есть с Абаскалем этот аргумент работал, а со слишковичем - нет?)))))
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Ты игру смотрел? Слишкович должен был выйти сам и забивать голы?
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Ответ Андрей Блинников
Зачем купили нападающего Угальде за 15 лямов !15 блин!да он за такую цену с центра поля должен забивать ,а он губит 2 момента выхода 1на1!я поражаюсь селекцией Спартака
Угальде может и был неплох в голландском середнячке, против которого автобус никто не ставит. А в Спартаке в РПЛ ему нужно что то из скорость-техника-физика. У него нет ничего из перечисленного в достаточном количестве.
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Ответ Артём Остапенко
Как тут забьешь, если полено 13-млн, при выходах 1 на 1 во вратаря бьёт
летом нового надо покупать
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Ответ TaR
Шутите?) Спартак уже лет 20 учится)) поражений от таких команд уже столько, что в принципе можно (и справедливости ради - давно нужно) Спартак на одном уровне с ними ставить
Да не скажи, были проблески, хоть и эпизодические:
С Ростовом на 94, с Крыльями на 92, с Сочи на 93, с Рубином на 92 и с Амкаром на 91 - то, что с ходу приходит на ум (последний гол так вообще как сейчас перед глазами)
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Ответ nCuXpalata13
Не научился еще (или разучился) Спартак играть с командами, которые в десятером жмуться к своим воротам и охраняют результат + нет исполнителей, которые могли бы взять на себя игру и решить отдельно взятый эпизод
Был бы очень логичный комментарий, если бы, как обычно в таких случаях, не смогли бы условно подойти к воротам.
Но подходы и моменты были, причем хорошие, так что речь не о том, что не смогли вскрыть защиту, а о том, что ноги не из того места растут, ну или просто - не повезло
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Нормально отреагировал, достойно, одно напрягает, шапкозакидательское настроение перед игрой. Хотя для него это первый такой матч, может дойдет, что перед игрой с аутсайдерами команде нужна мотивация. Это видно уже давно, недооценка, скорее переоценка своих способностей приводит к такому результату.
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Поздравляю Балтику с выходом в финал кубка, заслужили своим отношением к делу и самоотдачей! А нам нужно не искать оправдания, а забивать голы, когда столько моментов в матче! Сами виноваты, что вылетели...
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А где слова про виноват один я, это тренерское поражение? Куда делась честность? Кто утвердил этот состав на игру? Почему не основа играла, как у Балтики? Почему спасать положение вышли Рябчук и Мозес? Никогда не быть тебе главным Слишкович!
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Опуская кривоногого угальде и зобнина ( один раз попадет, сто раз мимо ворот) то спросил бы с себя почему в старте вышло 2 игрока атаки
Играть против Балтики в 5-3-2 с краями хлусевич - денисов и цф игнатовым это гений тренерской мысли!!! Медина, Зиньковский и Тавареша на кой тебе? Чтобы один только вышел в итоге?
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Хочется злиться, а на кого? Играли здорово, удачи нет и нужного мастерства. Жалко дедов, которые перед матчем интервью давали. Вылетит Балтика, не посмотрят они в следующем году рпл
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Комментарий удален пользователем
Зачем купили нападающего Угальде за 15 лямов !15 блин!да он за такую цену с центра поля должен забивать ,а он губит 2 момента выхода 1на1!я поражаюсь селекцией Спартака
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А ты больше игнатова нападающим ставь и не такое увидишь. Лучший на его отрезке медина на банке, селихов после очередной травмы в старте, денисов снова на поле. А потом удивляется, а чегойто мы пускаем с единственного удара, а сами забить не можем?!?
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Какие игроки такой и состав! Хотя игроки не плохие, а вот бардак в клубе и завышенные ожидания делают их деревянными!
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