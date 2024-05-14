Слишкович про 0:1 с «Балтикой»: «Реализация не на нужном уровне – три стопроцентных момента в 1-м тайме, четыре – во 2-м. «Спартак» заслужил большего, может, но это футбол»
Владимир Слишкович прокомментировал поражение от «Балтики».
Сегодня красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и не попали суперфинал.
«Не могу много что сказать. Бывают в футболе такие матчи, где одна команда создает моменты, но не забивает.
Другая команда ждала ошибку после стандарта, мы потеряли концентрацию, одна неконтролируемая подача, ранний гол. У нас было время вернуться, три стопроцентных момента в первом тайме, четыре – во втором. Но, к сожалению, реализация не была на нужном уровне.
Поздравляю «Балтику», они заслужили, они старались, они нас обыграли. Может, мы заслуживали большего, но это футбол», – передает слова тренера «Спартака» корреспондент Sports Максимилиан Алфимов.
С Ростовом на 94, с Крыльями на 92, с Сочи на 93, с Рубином на 92 и с Амкаром на 91 - то, что с ходу приходит на ум (последний гол так вообще как сейчас перед глазами)
Но подходы и моменты были, причем хорошие, так что речь не о том, что не смогли вскрыть защиту, а о том, что ноги не из того места растут, ну или просто - не повезло
Играть против Балтики в 5-3-2 с краями хлусевич - денисов и цф игнатовым это гений тренерской мысли!!! Медина, Зиньковский и Тавареша на кой тебе? Чтобы один только вышел в итоге?