Слишкович про 0:1 с «Балтикой»: «Реализация не на нужном уровне – три стопроцентных момента в 1-м тайме, четыре – во 2-м. «Спартак» заслужил большего, может, но это футбол»

Владимир Слишкович прокомментировал поражение от «Балтики».

Сегодня красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и не попали суперфинал.

«Не могу много что сказать. Бывают в футболе такие матчи, где одна команда создает моменты, но не забивает.

Другая команда ждала ошибку после стандарта, мы потеряли концентрацию, одна неконтролируемая подача, ранний гол. У нас было время вернуться, три стопроцентных момента в первом тайме, четыре – во втором. Но, к сожалению, реализация не была на нужном уровне.

Поздравляю «Балтику», они заслужили, они старались, они нас обыграли. Может, мы заслуживали большего, но это футбол», – передает слова тренера «Спартака» корреспондент Sports Максимилиан Алфимов.