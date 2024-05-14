Козлов об 1:0 со «Спартаком»: «Мы это заслужили, как и весь Калининград. Пока все по плану, сделаем все возможное, чтобы забрать Кубок России. Остался один матч, надо его выигрывать, тогда можно порадоваться»
Данила Козлов прокомментировал победу над «Спартаком».
Калининградцы на своем поле победили «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.
– Могу сказать, что мы это заслужили, как и весь Калининград. Этот праздник и для команды, и для города. Мы сделаем все возможное, чтобы забрать Кубок России.
– Было ли волнительно во втором тайме?
– Да, было волнительно. Мне не понравилось, что «Балтика» так низко села в оборону, но это была такая тактика. Если мы выиграли, значит сделали все правильно. У меня только положительные эмоции сейчас.
– У вас были мысли в начале турнира, что «Балтика» сможет дойти до суперфинала?
– Были такие не мысли, а задачи. Более того, не выйти в суперфинал, а выиграть трофей. Мы пока не до конца сделали то, что должны. Остался один матч, надо его выигрывать, и тогда уже можно сказать, что мы свою задачу выполнили.
– Вы сейчас спокойны потому, что хотите сохранить все эти эмоции до суперфинала?
– Пока все идет по плану, осталось сделать последний шаг. Тогда уже можно будет порадоваться, – сказал полузащитник «Балтики» Данила Козлов.
В суперфинале калининградцы встретятся с победителем пары «Зенит» – ЦСКА (1:1 – первый матч).
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