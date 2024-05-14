Козлов об 1:0 со «Спартаком»: «Мы это заслужили, как и весь Калининград. Пока все по плану, сделаем все возможное, чтобы забрать Кубок России. Остался один матч, надо его выигрывать, тогда можно порадоваться»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Матч ТВ Данила Козлов 2005 Футбол

Данила Козлов прокомментировал победу над «Спартаком».

Калининградцы на своем поле победили «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Могу сказать, что мы это заслужили, как и весь Калининград. Этот праздник и для команды, и для города. Мы сделаем все возможное, чтобы забрать Кубок России.

Было ли волнительно во втором тайме?

– Да, было волнительно. Мне не понравилось, что «Балтика» так низко села в оборону, но это была такая тактика. Если мы выиграли, значит сделали все правильно. У меня только положительные эмоции сейчас.

У вас были мысли в начале турнира, что «Балтика» сможет дойти до суперфинала?

– Были такие не мысли, а задачи. Более того, не выйти в суперфинал, а выиграть трофей. Мы пока не до конца сделали то, что должны. Остался один матч, надо его выигрывать, и тогда уже можно сказать, что мы свою задачу выполнили.

Вы сейчас спокойны потому, что хотите сохранить все эти эмоции до суперфинала?

– Пока все идет по плану, осталось сделать последний шаг. Тогда уже можно будет порадоваться, – сказал полузащитник «Балтики» Данила Козлов.

В суперфинале калининградцы встретятся с победителем пары «Зенит» – ЦСКА (1:1 – первый матч).

Игнашевич про 1:0 со «Спартаком»: «За «Балтику» играл Евгений Яшин, была стена в воротах – Латышонок провел отличный матч. Подарили болельщикам надежду на удачную концовку сезона»

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8 комментариев
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Жалко что Балтика вылетает, первый круг провалили, а во втором круге хорошо прибавили, чего только стоит 7:1 с Ахматом
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Выиграли молодцы ! Но сказать что заслужили , очень спорно )). Скорее Спартак не заслужил играть в финале после такой реализации !!) Латышёнок заслужил отдельно респект за такую игру !!!
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Второй матч так не отлетите
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Молодой парень, а очень хладнокровно, трезво рассуждает. Молодец.
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Самое главное чтобы эта победа не оказалась Пирровой, сыграть в финале Кубка, но при этом вылететь в пердив.
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Молодцы ребята!
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Ответ Владимир Владимирович
Жалко что Балтика вылетает, первый круг провалили, а во втором круге хорошо прибавили, чего только стоит 7:1 с Ахматом
Все же это еще не решенный вопрос
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