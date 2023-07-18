Дмитрий Васильев: «Исинбаева не понимает всю серьезность того, что она офицер российской армии. Если ей прикажут пойти на военные действия, обязана будет пойти»

Дмитрий Васильев считает, что Елена Исинбаева не понимает серьезность офицерского звания.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в , так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».

«Видимо, имеет в виду то, что она не несла реальную службу. Возможно, поэтому она думает, что это несерьезно.

Но поскольку принимала присягу, она считается военнослужащим, как и люди, которые стоят в строю. Многие спортсмены не служили в настоящей армии, но это не снимает с них обязанности военнослужащих.

Скорее всего, она неправильно выразилась. Возможно, не до конца понимает всю серьезность того, что является офицером российской армии.

Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках