Дмитрий Васильев: «Исинбаева не понимает всю серьезность того, что она офицер российской армии. Если ей прикажут пойти на военные действия, обязана будет пойти»

Теги Елена Исинбаева МОК прыжки с шестом Дмитрий Васильев Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Дмитрий Васильев считает, что Елена Исинбаева не понимает серьезность офицерского звания.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».

«Видимо, Елена Исинбаева имеет в виду то, что она не несла реальную службу. Возможно, поэтому она думает, что это несерьезно.

Но поскольку принимала присягу, она считается военнослужащим, как и люди, которые стоят в строю. Многие спортсмены не служили в настоящей армии, но это не снимает с них обязанности военнослужащих.

Скорее всего, она неправильно выразилась. Возможно, не до конца понимает всю серьезность того, что является офицером российской армии.

Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

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58 комментариев

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yulay
на "специальные военные операционные действия" он хотел сказать?
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brig_Mercury
Разговор Исинбаевой и любого именитого спортсмена-офицера с военкоматом:
— Я воевать не пойду никуда!
— Вы, граждани ...., говорите в высшей степени несознательно. На воинский учёт надо взяться.
— На учёт возьмусь, а воевать — шиш с маслом. Я тяжко морально раненый при операции (на Олимпийских играх)...меня, вишь, как МОК отделали, — и он показал на флаг. Вместо триколора на эмблеме красовались олимпийские кольца.
— Вы анархист-индивидуалист? — Спросил офицер, высоко поднимая брови.
— Мне белый билет полагается, — ответил спортсмен на это.
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+36
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Ivan Balashov
Ответ Sawka-promakawka
Это позор, но тебе не понять
Не вижу в отказе убивать и умирать по указке чиновников чего-то позорного. Наоборот, это прогресс, осознание человеком себя как свободной личности, а не бездумного юнита из стратегий.
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Ебздрогыч
Никто ей ничего не прикажет. Она свое дело уже сделала, теперь она неприкасаемая, в отличие от тех, кто свои звания получал кровью и потом в течение всей жизни. Теперь она сидит в райском уголке страны НАТО и тихонько помалкивает про СВО, чтобы ее не дай бог не вернули обратно в Волгоград.
+32
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Ivan Balashov
Как будто дезертировать из армии - это что-то плохое.
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Любезный Коссутий
ага, прям с Тенерифе рванет по зову Шойгу
+19
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воен
Ответ Sawka-promakawka
Это позор, но тебе не понять
Дезертировать из такой недоармии как ВС РФ - не позор, а долг и обязанность каждого уважающего себя человека, который считает себя Человеком.
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Atsuktuvas
— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант. (с)
+10
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haymaker
Навыки прыжков с шестом могут и пригодиться, если по каким-то причинам передвижение по мостам будет затруднено
+9
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maripous
Исинбаева-ушлая бабенка. И нашим и вашим.
+10
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Cruel Snake
Сам то верит в этот бред. Ещё скажи что депутаты должны будут пойти. Уже хочу увидеть их лица, когда им скажут...

Я дам вам парабеллум.
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Ivan Balashov
Ответ Sawka-promakawka
Очень жаль, что такие, как ты здесь живут. Позор для страны такие как ты! Мамкины борцы с «режимом»
Это когда это пацифизм и антимилитаризм были позором?
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Акылбек
Вообще-то кто хочет от солнечного Испании к санкционный россию
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Ivan Balashov
Ответ Sawka-promakawka
Мда… надеюсь, ты не в России живешь?
В ней. Более того - в непосредственной близости от Москвы.
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Назар Игорь
Ответ Atsuktuvas
— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант. (с)
"Я на колчаковских фронтах ранен! "
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fbd
Если ей прикажут пойти на военные действия, вы ее больше никогда не увидите просто. Как будто они все эти военные звания получали из чувства патриотизма и желания участвовать в боевых действиях, лол. Да и в Испании приказы из России плохо слышно
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Артем Дэлькин
По тому, что из себя представляют бывшие спортсмены, становится понятно, в чем преимущество командных видов спорта. Болеешь себе за команду, ну играет за нее чудак на букву м, ну и ладно.
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Pavlik
ну уж не злили бы народ такими высказываниями!.. очевидно что ее никто никуда не призовёт! кому она на фронте нужна?! чем она там заниматься будет?! элегантно прыгать через мины?! и орать на врагов своим басом ?!? ну хватит уже! люди которые переезжают в свои замки на островах, явно уж избавлены от мирских забот как Родину защищать!
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haymaker
Ответ Sawka-promakawka
Если ты такой пацифист, где призывы не вооружать украину? Где призывы убраться американцам из Сирии, которую они оккупировали? Где призывы к Израилю не обстреливать соседей???
А что будет, если Украину перестанут вооружать?
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Вячеслав Суворов
Как легко в нашей стране из кумира миллионов превратится во врага народа.
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hhd
Ответ brig_Mercury
Разговор Исинбаевой и любого именитого спортсмена-офицера с военкоматом: — Я воевать не пойду никуда! — Вы, граждани ...., говорите в высшей степени несознательно. На воинский учёт надо взяться. — На учёт возьмусь, а воевать — шиш с маслом. Я тяжко морально раненый при операции (на Олимпийских играх)...меня, вишь, как МОК отделали, — и он показал на флаг. Вместо триколора на эмблеме красовались олимпийские кольца. — Вы анархист-индивидуалист? — Спросил офицер, высоко поднимая брови. — Мне белый билет полагается, — ответил спортсмен на это.
Ахах, этот диалог просто бомба, спасибо, посмеялся в голос! Отсылка на бессмертную классику очень в тему.
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Ivan Balashov
Ответ Sawka-promakawka
Если ты такой пацифист, где призывы не вооружать украину? Где призывы убраться американцам из Сирии, которую они оккупировали? Где призывы к Израилю не обстреливать соседей???
Американцы и израильтяне не замазывают в своих действиях меня. Не стремятся делать меня соучастников своих разборок и не тратят мои налоги на орудия убийства.
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О-l-О
Ответ Viks
У ГРУ длинные руки... полковник Скрипаль в Лондоне не даст соврать...
а точно ГРУ? вот если бы я хотел кого-то убить, то я бы его застрелил, зарезал, задушил, забил бы ногами до смерти в конце концов, но уж точно не стал возиться с ядом, тем более БОВом
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Павел Мельников
Ответ Viks
Однозначно. Погоны долой! На других сайтах по Исинбаевой более конкретно выражаются...
Виллы на Тенерифе - ими пусть испанская полиция занимается, а не наша :) А там умеют.
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Viks
Ответ Назар Игорь
Российские спецслужбы на Канарах уже напряглись. Есть прецедент - смог же Моссад выкрасть и вывезти Эйхмана.
У ГРУ длинные руки... полковник Скрипаль в Лондоне не даст соврать...
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