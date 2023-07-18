«Црвена Звезда» продает Эраковича в «Зенит» из-за согласия на аренду. Их со «Спартаком» предложения одинаковые – 7 млн евро и 10% от перепродажи, 1,5 млн в год игроку
«Зенит» перехватил Страхиню Эраковича у «Спартака» за счет согласия оставить его в аренде.
Как сообщает Sportal, предложения российских клубов, поступившие «Црвене Звезде», были одинаковыми – 7 миллионов евро и 10% от суммы последующей продажи. «Зенит» и «Спартак» предложили Эраковичу контракт на 1,5 млн евро в год.
Предложение «Зенита» стало более привлекательным для «Црвены Звезды», поскольку клуб готов оставить игрока в аренде.
Изначально сербы просили за защитника 8 миллионов евро, но 7 млн евро и 10% от суммы перепродажи тоже устроят клуб, особенно учитывая возможную аренду игрока.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за 7 млн евро.
Позднее стало известно, что сербский клуб отменил сделку после предложения от «Зенита», у которого было приоритетное право подписания 22-летнего центрального защитника.
«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?
Серьёзно?
Вы откуда взяли, что втихую?
https://www.sports.ru/football/1110155398-u-zenita-budet-prioritet-v-peregovorax-po-erakovichu-esli-klub-sdelaet.html
>потому что новостей нигде не было
Ой, как неудобно вышло то. вы случайно не из офиса Спартака пишете?
Изначально влезать в такую сделку для Спартака - это бессмысленная затея.
Вести игрока 2 года и заключить приоритет на покупку еще в 2022 году это бизнес
Парень просто выбрал футбол
даже тут его Зенит обогнал 😝
https://www.sports.ru/football/1110155398-u-zenita-budet-prioritet-v-peregovorax-po-erakovichu-esli-klub-sdelaet.html