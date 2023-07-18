«Црвена Звезда» продает Эраковича в «Зенит» из-за согласия на аренду. Их со «Спартаком» предложения одинаковые – 7 млн евро и 10% от перепродажи, 1,5 млн в год игроку

«Зенит» перехватил Страхиню Эраковича у «Спартака» за счет согласия оставить его в аренде.

Как сообщает Sportal, предложения российских клубов, поступившие « », были одинаковыми – 7 миллионов евро и 10% от суммы последующей продажи. «Зенит» и «Спартак» предложили контракт на 1,5 млн евро в год.

Предложение «Зенита» стало более привлекательным для «Црвены Звезды», поскольку клуб готов оставить игрока в аренде.

Изначально сербы просили за защитника 8 миллионов евро, но 7 млн евро и 10% от суммы перепродажи тоже устроят клуб, особенно учитывая возможную аренду игрока.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за 7 млн евро.

Позднее стало известно, что сербский клуб отменил сделку после предложения от «Зенита», у которого было приоритетное право подписания 22-летнего центрального защитника.

«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?