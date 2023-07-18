«Црвена Звезда» продает Эраковича в «Зенит» из-за согласия на аренду. Их со «Спартаком» предложения одинаковые – 7 млн евро и 10% от перепродажи, 1,5 млн в год игроку

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Страхиня Эракович деньги Футбол

«Зенит» перехватил Страхиню Эраковича у «Спартака» за счет согласия оставить его в аренде.

Как сообщает Sportal, предложения российских клубов, поступившие «Црвене Звезде», были одинаковыми – 7 миллионов евро и 10% от суммы последующей продажи. «Зенит» и «Спартак» предложили Эраковичу контракт на 1,5 млн евро в год.

Предложение «Зенита» стало более привлекательным для «Црвены Звезды», поскольку клуб готов оставить игрока в аренде.

Изначально сербы просили за защитника 8 миллионов евро, но 7 млн евро и 10% от суммы перепродажи тоже устроят клуб, особенно учитывая возможную аренду игрока.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за 7 млн евро.

Позднее стало известно, что сербский клуб отменил сделку после предложения от «Зенита», у которого было приоритетное право подписания 22-летнего центрального защитника.

«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?

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189 комментариев

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Nogoi89
Ответ Кондитер
возьмём Санчеса , ничего страшного
А, вдруг у Зенита есть право приоритетной покупки на Санчеса?
+160
-5
+155
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Илья Богданов
Ответ eao79rus
Комментарий удален модератором
Врети, свидетели белых ночей доказывали, что он капец как нужен Зениту, и все делается исключительно из спортивных побуждений, а не желания поднасрать Спартаку, а тут вон обратная аренда, доказывающая обратное
+137
-31
+106
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Noxalas
Ответ Александр Шашков
Клуоны, просто не хотят отдавать забирают даже ненужных, црвена звезда полнейшей г****
пытаться забрать игрока на которого у твоего прямого конкурента приоритетное право выкупа - действительно клоуны, не иначе
+84
-37
+47
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Кондитер
возьмём Санчеса , ничего страшного
+57
-14
+43
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Александр Шашков
Клуоны, просто не хотят отдавать забирают даже ненужных, црвена звезда полнейшей г****
+74
-49
+25
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Nogoi89
Ну, все это удар ниже пояса. Зарема не простит сербов.
+26
-7
+19
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Pro_Evolution
Ответ eao79rus
Комментарий удален модератором
Как можно оформить право приоритетного выкупа, никак не владея правами на футболиста? Типо, пришли и говорят: "а дайте-ка нам приоритетное право выкупа, мы может быть потом решим"
Серьёзно?
+39
-21
+18
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VMX1389
То есть все таки они покупают чтобы насолить Спартаку? Какой-же это бред))
+24
-8
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Зелёный гопник
Ответ Кондитер
возьмём Санчеса , ничего страшного
Санчес к вам не поедет (с) Карпин
+34
-18
+16
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Виталик Украинский
Ответ Nogoi89
Ну, все это удар ниже пояса. Зарема не простит сербов.
В отместку, проведёт отпуск в Косово?
+15
-3
+12
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tankist231
Ответ eao79rus
Комментарий удален модератором
Приоритетное право оформил в том году, решил выкупить только когда Спартак засуетился и отдаст в аренду платя 1.5 лямов, охренеть как нужен он им, это реально ни себе ни людям
+20
-8
+12
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Squackett
Тяга к мелким пакостям конкурентам - типичная черта невского безобразия.
+30
-20
+10
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tankist231
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален модератором
Был бы нужен, в аренде бы не оставляли
+18
-8
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schwein
Ответ Pro_Evolution
То есть предлагается версия о том, что предварительно "втихую" заключили соглашение о приоритетном праве выкупа именно этого футболиста? Втихую, потому что новостей нигде не было Версия с приоритетным правом выглядит вбросом. Эта новость, по крайней мере, её опровергает
>"втихую" заключили соглашение о приоритетном праве выкупа именно этого футболиста?
Вы откуда взяли, что втихую?
https://www.sports.ru/football/1110155398-u-zenita-budet-prioritet-v-peregovorax-po-erakovichu-esli-klub-sdelaet.html
>потому что новостей нигде не было
Ой, как неудобно вышло то. вы случайно не из офиса Спартака пишете?
+11
-1
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Геннадий Тёкин
«Братается “Спартак” не только с “Црвеной Звездой”, но и с греческим “Олимпиакосом”, с которым москвичей роднят не только цвета, но и схожий символ — воин». Вот тебе и братушки...
+12
-4
+8
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MR Hahn
Ответ eao79rus
Комментарий удален модератором
Справедливости ради, приоритетное право выкупа оказалось возможным исключительно благодаря баблу Газпрома, нет?
+10
-3
+7
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Ри чмонд)
Зениту он не нужен, но он обломал кайф Спартаку, перекупов его и оставив в той же Црвене.......боится Мюллер что конкуренты усиливаться будут....ох боится🤣🤣
+22
-15
+7
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ezheloko
Ответ tankist231
Ну он же не нужен им, если сыграет хотя бы 70% времени, значит нужен, но чёт мало верится, возможно просто бабло потеряют, ну чёт так кажется
нет, он им нужен, потому что они думают что он вырастет в Црвене в крутого защитника, а в "Зените" будет сидеть на лавке. Право приоритетного выкупа закрепляют за талантливыми ребятами, которые прямо сейчас не нужны. Барселона, Реал и другие топчики часто пользуются таким правом чтобы "бронировать" лучших латиносов, но оставлять их прогрессировать в своих бразильских клубах, чтобы другие не украли.

Изначально влезать в такую сделку для Спартака - это бессмысленная затея.
+6
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Алексей Иванов
ни себе, ни людям...
+17
-11
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SMART789
Ответ Squackett
Тяга к мелким пакостям конкурентам - типичная черта невского безобразия.
Пакость это взять Жиго с самолета в Краснодар

Вести игрока 2 года и заключить приоритет на покупку еще в 2022 году это бизнес

Парень просто выбрал футбол
+17
-11
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EvgenGor
Ответ Геннадий Тёкин
«Братается “Спартак” не только с “Црвеной Звездой”, но и с греческим “Олимпиакосом”, с которым москвичей роднят не только цвета, но и схожий символ — воин». Вот тебе и братушки...
обрати внимание на то, кто у них ген.спонсор
+6
-1
+5
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Ксяоми Ноутов
Ответ SMART789
Пакость это взять Жиго с самолета в Краснодар Вести игрока 2 года и заключить приоритет на покупку еще в 2022 году это бизнес Парень просто выбрал футбол
футбол в аренде? 🤣
+9
-4
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Михаил Меликов
В Зените серьезные люди занимаются трансферами, и серьезные деньги, а в Спартаке занимается......Эшуорт🤣🤣🤣
+14
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Данко Лазович
Ответ Spiker1606
Если бы он нужен был бы гнилому Зениту, то они не ждали бы до конца, когда Спартак договорится о трансфере. Просто решили поднасрать. Сначала ЦСКА, теперь Спартаку. Причём игрок им даже не нужен, отдают в аренду и при этом платят зарплату игроку.
бедный и несчастный спортачок.
даже тут его Зенит обогнал 😝
+9
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Tom_York
Ответ Pro_Evolution
То есть предлагается версия о том, что предварительно "втихую" заключили соглашение о приоритетном праве выкупа именно этого футболиста? Втихую, потому что новостей нигде не было Версия с приоритетным правом выглядит вбросом. Эта новость, по крайней мере, её опровергает
В тихую летом 2022 года...
https://www.sports.ru/football/1110155398-u-zenita-budet-prioritet-v-peregovorax-po-erakovichu-esli-klub-sdelaet.html
+3
0
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