Гасилин о «Чисто Питер»: «Хотелось бы попасть на «Народную Команду» – сыграть с ними дерби»
Алексей Гасилин раскрыл детали нахождения в «Чисто Питер».
«В «Чисто Питере» я являюсь больше, чем игроком. Я буду одним из лиц команды. Надеюсь, что и Форзу удастся нам подписать. Для меня это очень интересный проект, который может удовлетворить мои аппетиты, не играя в футбол.
Буду ли я играть в футбол? Знаю, какой будет лимит, тяжело будет уложиться, поэтому придется играть в футбол, для этого нужно будет опять скинуть килограмм 6-7, чтобы выглядеть неплохо. Я не хотел играть в футбол, но придется.
В нашей команде будет Погребняк. Скорее всего, будет Канунников, который до 2Drots не доехал, но до нас он точно доедет. Еще Макс Батов, Паша Комолов.
Зарплата у меня в «Чисто Питере» больше, чем в «Амкале», но ненамного. Мы должны понимать, что в «Амкале» я был игроком. Здесь у меня будут функции спортивного директора, помощь в проведении тренировок, плюс, буду обсуждать и делиться своим мнением и эмоциями о контенте.
Будут ли активные болельщики «Зенита» ходить на «Чисто Питер»? Думаю, что, конечно, да, по последней моей информации. Мы договаривались и общались с «Виражом». Я уверен, что они нас поддержат.
Очень бы хотелось попасть на «Народную Команду» и с ними сыграть матч, дерби. Я думаю, что будет очень круто», – сказал экс-игрок «Амкала».
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