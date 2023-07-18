Гасилин о «Чисто Питер»: «Хотелось бы попасть на «Народную Команду» – сыграть с ними дерби»

Алексей Гасилин раскрыл детали нахождения в «Чисто Питер».

«В « » я являюсь больше, чем игроком. Я буду одним из лиц команды. Надеюсь, что и Форзу удастся нам подписать. Для меня это очень интересный проект, который может удовлетворить мои аппетиты, не играя в футбол.

Буду ли я играть в футбол? Знаю, какой будет лимит, тяжело будет уложиться, поэтому придется играть в футбол, для этого нужно будет опять скинуть килограмм 6-7, чтобы выглядеть неплохо. Я не хотел играть в футбол, но придется.

В нашей команде будет Погребняк. Скорее всего, будет Канунников, который до 2Drots не доехал, но до нас он точно доедет. Еще Макс Батов, Паша Комолов.

Зарплата у меня в «Чисто Питере» больше, чем в «Амкале», но ненамного. Мы должны понимать, что в « » я был игроком. Здесь у меня будут функции спортивного директора, помощь в проведении тренировок, плюс, буду обсуждать и делиться своим мнением и эмоциями о контенте.

Будут ли активные болельщики «Зенита» ходить на «Чисто Питер»? Думаю, что, конечно, да, по последней моей информации. Мы договаривались и общались с «Виражом». Я уверен, что они нас поддержат.

Очень бы хотелось попасть на «Народную Команду» и с ними сыграть матч, дерби. Я думаю, что будет очень круто», – сказал экс-игрок «Амкала».