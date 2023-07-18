«Зенит» прекратил продажу билетов на «Вираж» на матч с «Ахматом» в Кубке России в связи «с невозможностью провести демонтаж сцены» к игре

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Ахмат OLIMPBET Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) стадионы Fan ID Футбол

«Зенит» приостановил продажу билетов в зону для активных болельщиков на матч с «Ахматом».

«Зенит» и «Ахмат» сыграют на «Газпром-Арене» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч должен пройти 25 июля.

«Зенит» вынужден сообщить, что по техническим причинам останавливает продажу части билетов на трибуну D и приносит свои извинения болельщикам с «Виража», которые уже приобрели билеты на данный сектор.

Ситуация связана с невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены к матчу 1-го тура Кубка России с учетом календаря и в связи с техническими особенностями конструкций и оборудования арены.

Фанатам, которые уже приобрели билеты в зону трибуны D, будет автоматически оформлен возврат средств. «Зенит» приносит извинения за предоставленные неудобства и рассчитывает на вашу поддержку», – говорится в заявлении клуба.

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» утверждает, что от «Зенита» потребовали наказать активных болельщиков за выкрики против Fan ID с трибун во время матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА в прошлую субботу. В связи с этим клубу настоятельно рекомендовали не демонтировать сцену на фанатской трибуне домашнего стадиона.

Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱

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53 комментария

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Сижу на факсах Барселоны
Просто цирк творится в этой стране, каждый день новое дно
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Тухель
Да я вообще не понимаю на кой черт на российских футбольных стадионах трибуны. Всем клубам наплевать есть болельщики или нет. Можно оставить вип сектор, а остальное место завесить рекламой, можно например рекламу СВО или работу по контракту. За это явно больше заплатят, чем принесут болельщики.
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Tiestorzn17
Так и остальные закройте, кому они нужны то?! Оставить пару тысяч для бесплатной раздачи и хорош
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Альтависта
Удивительно, что находятся кук-олды, берущие билеты на Вираж после такого плевка в лицо от клуба.
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Осоавиахим
Зенит, смотрю, не только соседей по РПЛ не уважает, но и своих собственных болельщиков.
+16
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Ебздрогыч
Нет фанатов - нет проблем!
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Дани Алисса
Ответ Алексей Ненахов
А Zenit флагман цирка и великий гегемон
меня этот клоун сижу на факсах Барселоны забанил,поэтому скажу тут-
дно это когда ты свои неудачные комменты удаляешь
+14
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Caniball
Ответ Альтависта
Удивительно, что находятся кук-олды, берущие билеты на Вираж после такого плевка в лицо от клуба.
Какой клуб, такие и болельщики.
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Ритка
Ответ Осоавиахим
Зенит, смотрю, не только соседей по РПЛ не уважает, но и своих собственных болельщиков.
Зенит и уважение это несовместимые понятия
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Pro_Evolution
Я бы на месте питерских помимо матчей с фан айди ещё бы и все домашние игры бойкотировал. Такие плевки в рожу, просто поражаюсь. Сначала сцену и стенды под барабаны сделали, а теперь убрать не могут.
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Злодей Спб
Дык зачем разбирать сцену, пускай вокруг сцены распределяются - там места есть. А на сцене пусть заводящие шизят, можно даже микрофон дать. Не только Ахмат может с микрофоном баловаться :)
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Caniball
Ответ Дмитрий Фурсов
Фу, позорники какие. Вираж это сердце клуба, а им пытаются будто подтереться Фануйди убийца футбола!
Так вираж проглотил это и глотает дальше.
Плюс пытаются усидеть на двух стульях.
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sled
Опять откуколдили
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Shast
Какой клуб такие и болельщики. Стоят друг друга на 100%
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Артем Галкин
Изначальнро не надо было эту сцену устанавливать. Дань уважения Виражу бы проявили и если уж не хотели пустотой зиять,то накрыли мбольшим баннером Вираж или Фан сектор.
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MosFzz
Ответ Осоавиахим
Зенит, смотрю, не только соседей по РПЛ не уважает, но и своих собственных болельщиков.
У Зенита приоритетное право.:)
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свинья в лесу
"семья"
нпбгг
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Ян Облак
Ответ Альтависта
Удивительно, что находятся кук-олды, берущие билеты на Вираж после такого плевка в лицо от клуба.
Далеко не факт, что это одни и теже люди. Фанаты ждут кубковых игр, скорее всего, чтобы в 5-6 тысяч человек напомнить, что не нужно для проведения матча :)
+1
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Алексей Ненахов
Любовь к болельщикам Зенита , это водить им по губам … от руководства команды
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Ри чмонд)
это что, Витраж фануйди оформил? Не удивлен ни грама😄 Но то что хотят места Мариинского театра отнять, это плохо
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Виктор
Ответ Злодей Спб
Дык зачем разбирать сцену, пускай вокруг сцены распределяются - там места есть. А на сцене пусть заводящие шизят, можно даже микрофон дать. Не только Ахмат может с микрофоном баловаться :)
Да просто пойдут на другие сектора.
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Константин Эсперов
Ага , после этого поддерживай Зенит . Пофиг что 5 кратный чемпион , только все бразилы , а сам клуб клал на болельщиков .
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Sashabolshoy
Что то не вижу пятихатки на карте!! Одним словом позорище 🤡
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sudoku
Ответ Ебздрогыч
Зенит умудряется еще вытирать ноги и об своих болельщиков. Сказочный клуб!
сказочный комментатор. на окладе у спортс?
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Виктор
Ответ Ебздрогыч
Зенит умудряется еще вытирать ноги и об своих болельщиков. Сказочный клуб!
Мы об таких как ты вытираем.
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