«Зенит» прекратил продажу билетов на «Вираж» на матч с «Ахматом» в Кубке России в связи «с невозможностью провести демонтаж сцены» к игре

«Зенит» приостановил продажу билетов в зону для активных болельщиков на матч с «Ахматом».

«Зенит» и « » сыграют на «Газпром-Арене» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч должен пройти 25 июля.

« » вынужден сообщить, что по техническим причинам останавливает продажу части билетов на трибуну D и приносит свои извинения болельщикам с «Виража», которые уже приобрели билеты на данный сектор.

Ситуация связана с невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены к матчу 1-го тура Кубка России с учетом календаря и в связи с техническими особенностями конструкций и оборудования арены.



Фанатам, которые уже приобрели билеты в зону трибуны D, будет автоматически оформлен возврат средств. «Зенит» приносит извинения за предоставленные неудобства и рассчитывает на вашу поддержку», – говорится в заявлении клуба.

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» утверждает, что от «Зенита» потребовали наказать активных болельщиков за выкрики против Fan ID с трибун во время матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА в прошлую субботу. В связи с этим клубу настоятельно рекомендовали не демонтировать сцену на фанатской трибуне домашнего стадиона.

Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱