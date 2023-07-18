Жоау Феликс: «Я хотел бы присоединиться к «Барселоне». Я мечтал об этом с детства»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс выразил желание перейти в «Барселону».

Полузащитник «Атлетико» ответил на вопрос о своем будущем. 

«Барселона» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к «Барсе». Я мечтал об этом с детства.

Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой», – сказал португалец. 

Контракт Феликса с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. Вторую часть прошлого сезона он провел в «Челси» на правах аренды.

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

Феликс хочет перейти в «Барсу», но трансфер маловероятен из-за финансовых проблем каталонцев. «ПСЖ» интересуется Жоау

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38 комментариев

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Almaz KENZHEBEKOV
после этих слов Атлетико должен как нибудь от него избавиться
+24
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+23
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Михаил Зобнин
Ответ Achilles 21
чего? под стиль барсы подходит больше чем под стиль матрасов, тогда рафинью будут продавать
Безхребетный переоцененный игрок
+18
-3
+15
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Пепси пеналдувич
Фу. Находясь в Атлетико, так гвоорить.
+14
-2
+12
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llolishe
Ответ DolJun
откуда у фк мем 100 лямов? всех почек команды в качестве рычагов не хватит, чтобы лапорта смог позволить купить феликса)
Я больше удивлен как Боули не может найти 105 лямов на Кайседу
+6
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+5
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Михаил Зобнин
Ради Бога не надо
+5
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+3
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prosto D.
Годишься разве что мячи подавать.
+3
0
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Ena Therapy
Он спортс вообще не читает? Откуда у барсы на тебя деньги ? У них и без тебя своих омеб полная телешка. Продать в Астон виллу , не захочет , посадить в глубокий запас , пусть на Гризманна с первого ряда каждый матч поглядит , хороший пример для него
+4
-1
+3
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Remedy
Ответ Пепси пеналдувич
Фу. Находясь в Атлетико, так гвоорить.
По стопам Гризманна, так сказать)
+1
0
+1
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Overkiller
Ответ Ena Therapy
Он спортс вообще не читает? Откуда у барсы на тебя деньги ? У них и без тебя своих омеб полная телешка. Продать в Астон виллу , не захочет , посадить в глубокий запас , пусть на Гризманна с первого ряда каждый матч поглядит , хороший пример для него
"Он спортс вообще не читает?"

))))))
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Achilles 21
Ответ Михаил Зобнин
Ради Бога не надо
чего? под стиль барсы подходит больше чем под стиль матрасов, тогда рафинью будут продавать
+4
-3
+1
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Extrim
Это на сколько его подписали? И если он переподписал контракт зачем вбрасывать такие коменты ? Вроде не совсем мальчишка
+1
0
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Bazilic
Не нужен
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llolishe
Хочет повторить фишку Коутиньо-перейти в Барселону+перейти в Баварию(аренда)+забить два гола Барселоне
+3
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Roman Araslanov
Симеоне там в шоке наверное
+1
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Blaumerc
как то не хорошо получается по отношению к матрасам. Может не стоило так резко высказываться, хотя может это его план с агентом, что бы было легче уйти раскачав лодку.
+2
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Anya Belova
А потом вернется в Атлетико обратно..
+1
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Рэд Уайт
🔥🔥🔥🔥 Фабрицио Романо: Только что мне сообщили, что «Барселона» намерена попытаться найти способ подписать Жоау Феликса.
+1
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Aleksandr Danilov
Прямо как Марио и Зенит
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Сергей Андердогов
куда этому мертвецу в барсу? пусть в брагу или белененсеш едет доигрывать
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Mbest77
Я тоже так лечу в Барселону 😂
Ну и?)
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Данил Попов
некрасиво так говорить по отношению к Атлетико
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Yuriy Chistyakov
Нам оригинального Гризмана хватило, а его неудачную копию тем более не надо
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XavIniesta2008-2015
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
после этих слов Атлетико должен как нибудь от него избавиться
Да. Главное, чтобы не в Барселону
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Вячеслав Пустохин
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
после этих слов Атлетико должен как нибудь от него избавиться
А мне кажется, что он этого и добивается
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Мм, интересно, барса уже ведёт с ним излюбленные переговоры за спиной Атлетико?
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