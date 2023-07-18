Жоау Феликс: «Я хотел бы присоединиться к «Барселоне». Я мечтал об этом с детства»
Жоау Феликс выразил желание перейти в «Барселону».
Полузащитник «Атлетико» ответил на вопрос о своем будущем.
«Барселона» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к «Барсе». Я мечтал об этом с детства.
Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой», – сказал португалец.
Контракт Феликса с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. Вторую часть прошлого сезона он провел в «Челси» на правах аренды.
Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Феликс хочет перейти в «Барсу», но трансфер маловероятен из-за финансовых проблем каталонцев. «ПСЖ» интересуется Жоау
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Ну и?)