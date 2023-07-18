Жоау Феликс: «Я хотел бы присоединиться к «Барселоне». Я мечтал об этом с детства»

Жоау Феликс выразил желание перейти в «Барселону».

Полузащитник «Атлетико» ответил на вопрос о своем будущем.

« » всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к «Барсе». Я мечтал об этом с детства.

Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой», – сказал португалец.

Контракт Феликса с « » рассчитан до 2027 года. Вторую часть прошлого сезона он провел в «Челси» на правах аренды.

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

Феликс хочет перейти в «Барсу», но трансфер маловероятен из-за финансовых проблем каталонцев. «ПСЖ» интересуется Жоау