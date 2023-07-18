Малком уходит из «Зенита» в «Аль-Хилаль». Питерцы получили «исключительное предложение» (Ariyadhiah)

Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

« » достиг договоренности с « » о переходе бразильского футболиста, сообщает Ariyadhiah.

Отмечается, что команда из Саудовской Аравии сделала «исключительное предложение» и получила согласие от российского клуба.

На этой неделе Малком пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта.

Сообщалось, что «Зенит» запросил 50 миллионов евро у «Аль-Хилаля» за .

В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.