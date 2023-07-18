Малком уходит из «Зенита» в «Аль-Хилаль». Питерцы получили «исключительное предложение» (Ariyadhiah)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Футбол

Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

«Аль-Хилаль» достиг договоренности с «Зенитом» о переходе бразильского футболиста, сообщает Ariyadhiah.

Отмечается, что команда из Саудовской Аравии сделала «исключительное предложение» и получила согласие от российского клуба.

На этой неделе Малком пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта.

Сообщалось, что «Зенит» запросил 50 миллионов евро у «Аль-Хилаля» за Малкома.

В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.

71 комментарий

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Best game on Earth
Первый россиянин в этой лиге, одной из лучших у мире!
+55
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Victor Victor
Принёс много пользы и по итогу ещё и продают дороже чем покупали. Трансфер окупился по всем фронтам
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Niyaz niyaz
Ну и хорошо. Был бы Зенит в ЛЧ,это была бы потеря,а щас он здесь не нужен
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Доктор Верховцев
Ответ WhatZ
А зачем это самому Малколму, если он играет не за деньги? (как говорят многие фанаты Зенита здесь*)
Что?! Кто говорит? Где?
Не за деньги — только в Спартаке. Там — за тарелку борща, поход в музей и ромбик.
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Barceloneta
если случится, то это трансферный рекорд для российских игроков!))
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Blaumerc
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
скорее всего арабы сделали предложение, от которого глупо отказываться. Малком свое отыграл, еврокубков нет, чемпионство и без него смогут взять. а вот 50 млн за него потом могут и не получить. Тем более что после такой крупной продажи, последует и приобретение какого нибудь около звездного игрока. так что нет здесь никакой кармы, всё норм.
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Владислав88
Ответ Karl Franz F. Brandt
Вендел тоже всё. В ’Палмейрас’, примерно 15 млн евро + один какой-то их игрок. Скоро медобследование. Написал крупный бразильский журналист/блогер в своём твиттере. Как и кем будем играть, потеряв сразу четырёх лидеров (ещё Далер и травмированный Родригао)?
Ну очень хорошо. Великолепно, обрусевние Зенита идём полным ходом.
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disharmony666
Если правда про 50 лямов ...то это вин конечно же
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masterwolw
Жаль, хорошо играл
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NbamenWade3
Пошла вода горячая. Но не надо говорить про карму. Зенит получит грандиозные бабки, как ни крути. Другое дело, на кого их потратить, чтобы заменить свои потери
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FNT
Ну и отлично. В итоге и денег толком не потеряли, и игрок прекрасный здесь поиграл.
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Александр Романов
За эти деньги можно ещё десять бразильцев в Россию привезти
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Karl Franz F. Brandt
Вендел тоже всё. В ’Палмейрас’, примерно 15 млн евро + один какой-то их игрок. Скоро медобследование.
Написал крупный бразильский журналист/блогер в своём твиттере.

Как и кем будем играть, потеряв сразу четырёх лидеров (ещё Далер и травмированный Родригао)?
+5
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chukovsky
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Всем бы такую карму миллионов в 50)
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Доктор Верховцев
Ответ </c/>
ахахахахаах, побежал на большую зарплату при первой возможности...
За 50 000 000 евро (пятьдесят миллионов евро).
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llolishe
Ответ Peter Parker
Ну всё, берегись Цска. Сейчас Чалова утащат, а на оставшиеся Санчеза у Спартака уведут
Чалову в Локо надо
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Roman Boroveev
Ну Каррасакаль на вход, Сутормин на выход
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ivannumber1
Ну что, подойка бразильских клубов продолжится. Где же второй Юри Алберто??? Ещё одна многоходовочка напрашивается.
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Moors
Главное усиление Спартака в это трансферное окно
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Злодей Спб
Главное чтобы не траншами по 5 миллионов в течении 10 лет :)
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alexsem69
Ответ Best game on Earth
Первый россиянин в этой лиге, одной из лучших у мире!
Удачи ему!)
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King_X
Хотелось увидеть в европейской команде, игрок-то чёткий
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schwein
Когда Халка продавали в Китай за те же деньги, что купили - борщи говорил что повезло. Сейчас видимо опять будут рассказывать, что Зенит случайно в плюс по Малкому выйдет
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инок
50 лямов не лишние для Зенита будут, но жаль что Малком уходит из нашего чемпионата...
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Фёдор Кузнецов
Ответ ivannumber1
Ну что, подойка бразильских клубов продолжится. Где же второй Юри Алберто??? Ещё одна многоходовочка напрашивается.
Вендел будет новым Альберто
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