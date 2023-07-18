Малком уходит из «Зенита» в «Аль-Хилаль». Питерцы получили «исключительное предложение» (Ariyadhiah)
Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.
«Аль-Хилаль» достиг договоренности с «Зенитом» о переходе бразильского футболиста, сообщает Ariyadhiah.
Отмечается, что команда из Саудовской Аравии сделала «исключительное предложение» и получила согласие от российского клуба.
На этой неделе Малком пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта.
Сообщалось, что «Зенит» запросил 50 миллионов евро у «Аль-Хилаля» за Малкома.
В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.
Не за деньги — только в Спартаке. Там — за тарелку борща, поход в музей и ромбик.
Написал крупный бразильский журналист/блогер в своём твиттере.
Как и кем будем играть, потеряв сразу четырёх лидеров (ещё Далер и травмированный Родригао)?