Фанаты «Интера» – Лукаку о «Юве»: «Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Мы защищали тебя, а ты отплатишь нам ударом, достойным Брута. Прощай, позорник»

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы болельщики Ромелу Лукаку Футбол

Фанаты «Интера» выпустили заявление по поводу возможного перехода Ромелу Лукаку в «Ювентус».

Объединение болельщиков «Интера» Curva Nord обратилось к нападающему, который может перейти в «Ювентус» из «Челси».

«Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Не потому что ему нравится это делать, просто это часть их природы.

Да, потому что ты, Ромелу, предал всех нас, которые защищали тебя в ходе плохого периода. Мы защищали тебя, когда фанаты команды, в которую ты собрался, унижали тебя. Теперь ты отплатишь нам ударом, достойным Брута.

Ты целовал эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь, как трусливый дешевый наемник, продаешь себя самой высокой цене. Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной. Ты им не являешься. Прощай, позорник», – сказано в заявлении фанатов «Интера».

Ранее стало известно, что Лукаку согласовал контракт с «Ювентусом».

Странная верность Лукаку: с детства болел за «МЮ», «Челси» и «Интер». И целовал эмблемы всех клубов!

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50 комментариев

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DolJun
аравия все ближе для мандингос
+33
-8
+25
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Los Galácticos
Там эти измены в Серии А сплошь и рядом, вспомнить только мув от Бонуччи в Милан и обратно и ничего нормально - пошумели и забыли, тоже будет и с Лукаку.
+24
-2
+22
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Papa Paolo
Фанаты Интера, что там по Чалхану ? ПОКА Устраивает ?
+14
-1
+13
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King_X
Сильная истерика, но в целом правы
Ждем рассказов Лукаку о новом доме и детской мечте играть в Турине 😂 уже в который раз
+13
-6
+7
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Power Lifting
Ответ Andrew Weird
Палец отрезать не обещали?
Скорее бы третью ногу )))
+7
0
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savik-A.M.
не нравится Лукаку , но это не тот Интер который после моджегейта забрал у Юве Ибру и Вийера ?
+7
-2
+5
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Marcus-light
Учитывая сколько игроков бегает по итальянским топ-клубам, я этого не понимаю. Бонуччи бегал, Пирло бегал, Ибрагимович бегал, Виейра, Кассано, Индзаги, Вьери - и каждый раз такая обида
+4
0
+4
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Trash Talking
Почему объединение болельщиков Curva Nord не базируется в Польше?
+4
-1
+3
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2RIN
То что Лукаку наемник не отменяет того факта, что эта северная курва клоуны те еще, они и с Квадратом хотят увидеться, чтобы объяснить ему, что симуляции это не стиле Интера😆 при живом Барелле и Мартинесе🤣
+3
0
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juveforzajuve
Лукаку Интеру сделал Бруталити
+5
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BARCA_10
Ответ Фарид Харисов
Вот я помню Лукаку ещё со времён, когда все писали «Посмотрите, этому гиганту всего 18». Очень устрашающе выглядел на фоне сверстников. С тех пор он выдал пару классных сезонов, много неплохих сезонов, стал лучшим бомбардиром в истории Бельгии. Но почему-то меня не покидает чувство, что он позорник и нытик, каких ещё поискать надо. Перешёл в МЮ и заныл, Интер из него сделал человека, его купил Челси за 100+, он и там заныл, его вернули в Интер, а теперь он воткнул нож в спину миланцев. На это все ещё накладывается его невероятная невезучесть и неуклюжесть, из-за него Бельгия провалила ЧМ-2022, из-за него Интер не выходил из группы при Конте. Карьера хорошая, но так называемое «наследие» и впечатления от карьеры на уровне дна. Зато денег заработал достаточно.
ну я бы не сказал, что именно из за него Бельгия не вышла из группы.
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Marcus-light
Ответ Фарид Харисов
Вот я помню Лукаку ещё со времён, когда все писали «Посмотрите, этому гиганту всего 18». Очень устрашающе выглядел на фоне сверстников. С тех пор он выдал пару классных сезонов, много неплохих сезонов, стал лучшим бомбардиром в истории Бельгии. Но почему-то меня не покидает чувство, что он позорник и нытик, каких ещё поискать надо. Перешёл в МЮ и заныл, Интер из него сделал человека, его купил Челси за 100+, он и там заныл, его вернули в Интер, а теперь он воткнул нож в спину миланцев. На это все ещё накладывается его невероятная невезучесть и неуклюжесть, из-за него Бельгия провалила ЧМ-2022, из-за него Интер не выходил из группы при Конте. Карьера хорошая, но так называемое «наследие» и впечатления от карьеры на уровне дна. Зато денег заработал достаточно.
Вы пропустили половину его истории. Он перешёл в Челси в 18, не заиграл, ушёл в Эвертон, положил 30 голов, и его вернули. Так что в Челси он был по сути 4 раза, и, в сущности, Лукаку хорошо играет везде, где в него верят и находят пути посадить на диету.
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Полуэктов Пётр
Интересно, а если удастся с Интером договориться, то как быстро они успеют переобуться?
Он еще никуда не перешел, а оскорбления УЖЕ посыпались... Классическое фанатьё.
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Andrew Weird
Палец отрезать не обещали?
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Фарид Харисов
Ответ BARCA_10
ну я бы не сказал, что именно из за него Бельгия не вышла из группы.
Матч с Хорватами за рамками моего понимания, Лукаку моментов 5-6 железных убил напрочь.

Проблемы у сборной были и без Ромелу, но на плей-офф они наиграли.
+2
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АРХАТ
2026 год Лукаку перешёл в Милан
Фанаты «Интера»: "Ты не Брут, ты ещё хуже")
+3
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Alexander Tryapyshko
"Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной. Ты им не являешься." - но он же и сделал вас чемпионами, але.
+7
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Фарид Харисов
Вот я помню Лукаку ещё со времён, когда все писали «Посмотрите, этому гиганту всего 18». Очень устрашающе выглядел на фоне сверстников.

С тех пор он выдал пару классных сезонов, много неплохих сезонов, стал лучшим бомбардиром в истории Бельгии.

Но почему-то меня не покидает чувство, что он позорник и нытик, каких ещё поискать надо. Перешёл в МЮ и заныл, Интер из него сделал человека, его купил Челси за 100+, он и там заныл, его вернули в Интер, а теперь он воткнул нож в спину миланцев. На это все ещё накладывается его невероятная невезучесть и неуклюжесть, из-за него Бельгия провалила ЧМ-2022, из-за него Интер не выходил из группы при Конте.

Карьера хорошая, но так называемое «наследие» и впечатления от карьеры на уровне дна. Зато денег заработал достаточно.
+7
-6
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Ебздрогыч
Лукаку клал на болельщиков Интера третью ногу
+11
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Alexander Baranov
Ответ The Best
Сейчас футболисты это наёмники,и тут нет ничего удивительного.Играют там где лучше условия и положение клуба,за эмблему бились раньше хотя тоже были случаи когда футболисты переходили в команду соперника.Но Лакака это исключительный персонаж,я понимаю что ему плевать где играть но зачем целовать эти эмблемы а потом уходить в другую команду.Показуха и не более
Ты своим вторым предложением убил себя на счет Ювентуса
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The Best
Сейчас футболисты это наёмники,и тут нет ничего удивительного.Играют там где лучше условия и положение клуба,за эмблему бились раньше хотя тоже были случаи когда футболисты переходили в команду соперника.Но Лакака это исключительный персонаж,я понимаю что ему плевать где играть но зачем целовать эти эмблемы а потом уходить в другую команду.Показуха и не более
+2
-2
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BARCA_10
Ответ Фарид Харисов
Матч с Хорватами за рамками моего понимания, Лукаку моментов 5-6 железных убил напрочь. Проблемы у сборной были и без Ромелу, но на плей-офф они наиграли.
Ну тот матч конечно да, и также можно про финал ЛЧ сказать, но в целом
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Артём Ларсон
Какой среди этих фанатов процент разведëных? Они тоже когда-то клялись
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horhe luis borhes
Кто этот Брут, откуда он? - подумал Лукаку...
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TravenS
Сначала их клуб не может выплатить требуемую сумму за футболиста, а теперь возмущаются тем, что он перешёл в другой клуб. Где-то я это видел...
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