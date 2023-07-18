Фанаты «Интера» – Лукаку о «Юве»: «Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Мы защищали тебя, а ты отплатишь нам ударом, достойным Брута. Прощай, позорник»
Фанаты «Интера» выпустили заявление по поводу возможного перехода Ромелу Лукаку в «Ювентус».
Объединение болельщиков «Интера» Curva Nord обратилось к нападающему, который может перейти в «Ювентус» из «Челси».
«Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Не потому что ему нравится это делать, просто это часть их природы.
Да, потому что ты, Ромелу, предал всех нас, которые защищали тебя в ходе плохого периода. Мы защищали тебя, когда фанаты команды, в которую ты собрался, унижали тебя. Теперь ты отплатишь нам ударом, достойным Брута.
Ты целовал эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь, как трусливый дешевый наемник, продаешь себя самой высокой цене. Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной. Ты им не являешься. Прощай, позорник», – сказано в заявлении фанатов «Интера».
Ранее стало известно, что Лукаку согласовал контракт с «Ювентусом».
Странная верность Лукаку: с детства болел за «МЮ», «Челси» и «Интер». И целовал эмблемы всех клубов!
Ждем рассказов Лукаку о новом доме и детской мечте играть в Турине 😂 уже в который раз
Он еще никуда не перешел, а оскорбления УЖЕ посыпались... Классическое фанатьё.
Проблемы у сборной были и без Ромелу, но на плей-офф они наиграли.
Фанаты «Интера»: "Ты не Брут, ты ещё хуже")
С тех пор он выдал пару классных сезонов, много неплохих сезонов, стал лучшим бомбардиром в истории Бельгии.
Но почему-то меня не покидает чувство, что он позорник и нытик, каких ещё поискать надо. Перешёл в МЮ и заныл, Интер из него сделал человека, его купил Челси за 100+, он и там заныл, его вернули в Интер, а теперь он воткнул нож в спину миланцев. На это все ещё накладывается его невероятная невезучесть и неуклюжесть, из-за него Бельгия провалила ЧМ-2022, из-за него Интер не выходил из группы при Конте.
Карьера хорошая, но так называемое «наследие» и впечатления от карьеры на уровне дна. Зато денег заработал достаточно.