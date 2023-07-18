Фанаты «Интера» – Лукаку о «Юве»: «Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Мы защищали тебя, а ты отплатишь нам ударом, достойным Брута. Прощай, позорник»

Фанаты «Интера» выпустили заявление по поводу возможного перехода Ромелу Лукаку в «Ювентус».

Объединение болельщиков «Интера» Curva Nord обратилось к нападающему, который может перейти в « » из «Челси».

«Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Не потому что ему нравится это делать, просто это часть их природы.

Да, потому что ты, , предал всех нас, которые защищали тебя в ходе плохого периода. Мы защищали тебя, когда фанаты команды, в которую ты собрался, унижали тебя. Теперь ты отплатишь нам ударом, достойным Брута.

Ты целовал эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь, как трусливый дешевый наемник, продаешь себя самой высокой цене. Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной. Ты им не являешься. Прощай, позорник», – сказано в заявлении фанатов « ».

Ранее стало известно, что Лукаку согласовал контракт с « ».

Странная верность Лукаку: с детства болел за «МЮ», «Челси» и «Интер». И целовал эмблемы всех клубов!