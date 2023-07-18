Журналист Алексеев о Карраскале: «Пока больше желания ЦСКА избавиться от токсичного актива, чем реального интереса «Динамо». Его всем предлагают»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Владимир Федотов Константин Алексеев Хорхе Карраскаль Футбол

Журналист Константин Алексеев оценил сведения об интересе «Динамо» к Хорхе Карраскалю.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Динамо» и ЦСКА ведут переговоры о трансфере 25-летнего игрока атаки, а Марцел Личка одобрил возможный переход.

«По моим данным, в инфе Карпа по Карраскалю и «Динамо» пока больше желания ЦСКА избавиться от токсичного актива, чем реального интереса бело-голубых. Хорхе действительно всем предлагают, над кандидатурой, учитывая класс футболиста, могут думать многие, в том числе и «Динамо».

Но при этом также все понимают, что Карраскаль не просто так в запасе армейцев, а потому что не выполняет требования тренера. При этом Федотов не самодур, он не просит чего-то сверхъестественного. И где гарантия, что такие же нормальные требования тренера Карраскаль будет выполнять в другой команде?

Если выбор в пользу Чавеса для меня очевиден, то приглашение затем Карраскаля меня бы удивило из-за характера Хорхе», – написал Алексеев.

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11 комментариев

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Егозово
Ответ Margor
Урфину Джюсу нужны оловянные солдаты
Деревянные
+4
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Margor
Урфину Джюсу нужны оловянные солдаты
+4
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Дани Алисса
пусть локо заберёт
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Vatikan
Ответ Ебздрогыч
Продайте в Зенит, будет троянский конь, который займется разложением коллектива за хорошие деньги
Там уже Марио
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Карраскаль,самый недооцененный футболист РПЛ на сегодня. Не бывает так- в первые десять туров чемпионата он был одним из лучших,а потом сел на скамейку. Его талант никто не может полностью раскрыть,а когда раскроют,встанет за ним очередь.Таких примеров было полно,вспомните хотя бы,локомотивского Хвичу.
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ericssons
Зачем палить контору? Что ЦСКА этому Алексееву плохого сделал?
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Ivas715
Тут эксперты кидают палки в Федотова, что это он должен подстроиться под Карася (а до этого и под Медину) и вообще сплошь конфликтный самодур. Хотя по сути обычная плановая работа по комплектованию состава под те требования, которые ставит ГТ. Каким бы не был техничным дриблером тот же Хорхе, но если есть установка отрабатывать по всему полю, и ты ее не выполняешь, то будешь сидеть или играть по 10-15 минут в конце. Либо уходишь из команды.
На самом деле это все мусолится еще из-за того, что селекция клуба проваливается в очередной раз. Были бы адекватные трансферы на вход, никто б так не обращал внимание на трансферы на выход.
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ezhik38
Вот именно, что самодур самый настоящий...)
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воробей джек
Спартак покупает всех,чего они притихли?
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