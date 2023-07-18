Журналист Алексеев о Карраскале: «Пока больше желания ЦСКА избавиться от токсичного актива, чем реального интереса «Динамо». Его всем предлагают»

Журналист Константин Алексеев оценил сведения об интересе «Динамо» к Хорхе Карраскалю.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Динамо» и ЦСКА ведут переговоры о трансфере 25-летнего игрока атаки, а Марцел Личка одобрил возможный переход.

«По моим данным, в инфе Карпа по Карраскалю и «Динамо» пока больше желания избавиться от токсичного актива, чем реального интереса бело-голубых. Хорхе действительно всем предлагают, над кандидатурой, учитывая класс футболиста, могут думать многие, в том числе и « ».

Но при этом также все понимают, что не просто так в запасе армейцев, а потому что не выполняет требования тренера. При этом не самодур, он не просит чего-то сверхъестественного. И где гарантия, что такие же нормальные требования тренера Карраскаль будет выполнять в другой команде?

Если выбор в пользу Чавеса для меня очевиден, то приглашение затем Карраскаля меня бы удивило из-за характера Хорхе», – написал Алексеев.