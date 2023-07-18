Фетисов об Олимпиаде: «Нам предлагают чуть ли не статус беженцев, унизительная история. Мы должны там быть с флагом и гимном. Или выступать за какую-нибудь команду Сирии все вместе»

Вячеслав Фетисов высказался касательно участия россиян в Олимпиаде без флага и гимна.

– МОК на днях объявил, что он не будет приглашать на Игры в Париже Олимпийский комитет России. При этом сообщает, что, мол самих спортсменов это не касается. То есть как бы подталкивают к тому, чтобы наши атлеты туда заявлялись сами по себе на каких-то условиях. Стоит вообще с этим связываться?

– Я понимал в свое время, что спортсмены не виноваты в том, что произошло, горе-управленцы что-то недоработали. Поэтому я топил, как говорится, за то, чтобы мы принимали участие в Играх без флага, без гимна, чтобы все понимали, что это наши ребята.

Сегодня ситуация поменялась. Тот статус, который нам предлагают, чуть ли не беженцев, это унизительная история. Конечно, каждый может принимать свое решение, ему с этим жить… Но сегодня, я считаю, мы должны там быть с флагом и гимном. Или выступать за какую-нибудь команду Сирии все вместе.

– Сборная Сирии по хоккею?

– Да, и по хоккею. По любым видам спорта. И болеть за эту команду. Ну, это должен быть просчитанный вариант, а не реагировать на новые заявления МОК – дадим или не дадим статус.

– Сталкивают спортсменов…

– Самое главное, это раскол общества. Потому что начинаются об этом разговоры. Мне кажется, это то, что должно было быть определено руководством нашего спорта с самого начала. Дать понять президенту МОК Баху, что мы поедем на Олимпийские игры только с флагом и с гимном. Никаких других предложений просим не присылать.

– До Олимпиады остался фактически год. Что-то решится, как вы думаете?

– Сейчас идут отборочные старты, а мы в них не участвуем. Каким образом они нас допустят на Игры? Если они и зарезервировали за нами места, что скажут потом… Отбор же идет, по многим видам спорта он уже заканчивается.

– Игровики уже пролетели – волейбол, гандбол, хоккей на траве…

– Пролетели. Спортивная гимнастика, там тоже одно соревнование осталось. Каким образом они допустят российских спортсменов? Они нам мозги пудрят, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.