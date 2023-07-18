Бекхэм о Месси: «В Интер Майами» перешел величайший игрок в истории. Его презентацию посмотрели 3,5 миллиарда зрителей»

Дэвид Бекхэм высказался о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

Официальная презентация аргентинского форварда в качестве игрока клуба из Флориды состоялась в ночь с 16 на 17 июля.

«В наш город и наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это привлекло много внимания по всему миру, чего мы всегда хотели.

Презентацию Лео посмотрели 3,5 миллиарда зрителей, это очень большое число», – сказал бывший футболист сборной Англии и совладелец « » в эфире ESPN Argentina.