Бекхэм о Месси: «В Интер Майами» перешел величайший игрок в истории. Его презентацию посмотрели 3,5 миллиарда зрителей»
Дэвид Бекхэм высказался о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».
Официальная презентация аргентинского форварда в качестве игрока клуба из Флориды состоялась в ночь с 16 на 17 июля.
«В наш город и наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это привлекло много внимания по всему миру, чего мы всегда хотели.
Презентацию Лео посмотрели 3,5 миллиарда зрителей, это очень большое число», – сказал бывший футболист сборной Англии и совладелец «Интер Майами» в эфире ESPN Argentina.
Таким образом событие обошло презентацию Роналду в «Аль-Насре», набравшую 3 миллиарда просмотров". (с)
Алгоритм распознает и считает всё просмотры связанные с презентацией Лео.... Даже если кто-то на трибунах снял на телефон пяти секундный ролик и выложил в любую соцсеть с соответствующим тегом -- то его просмотры тоже посчитают
А тут видите ли Бекс фантазером оказался.
эпохальное событие, сравнимое только с полетом Гагарина, и высадкой американцев на Луне