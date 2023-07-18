Бекхэм о Месси: «В Интер Майами» перешел величайший игрок в истории. Его презентацию посмотрели 3,5 миллиарда зрителей»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм болельщики Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм высказался о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

Официальная презентация аргентинского форварда в качестве игрока клуба из Флориды состоялась в ночь с 16 на 17 июля. 

«В наш город и наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это привлекло много внимания по всему миру, чего мы всегда хотели. 

Презентацию Лео посмотрели 3,5 миллиарда зрителей, это очень большое число», – сказал бывший футболист сборной Англии и совладелец «Интер Майами» в эфире ESPN Argentina.

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51 комментарий

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Верховный Лорд
А Бекс то, оказывается, фантазер)) 3,5 миллиарда, надо же
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Артём Околович
Ответ Чёрный тюльпан
Такая же чушь, что и с количеством просмотров на презентации Кришти. Просто из потолка цифры берут. Ага, почти половина населения планеты посмотрела.
они просто суммируют просмотры во всех соцсетях, отсюда и такая цифра
+18
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Сарсен Абдрахманов
Ответ Верховный Лорд
А Бекс то, оказывается, фантазер)) 3,5 миллиарда, надо же
Вот тоже прифигел. Считай каждый второй житель шарика
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Чёрный тюльпан
Такая же чушь, что и с количеством просмотров на презентации Кришти. Просто из потолка цифры берут. Ага, почти половина населения планеты посмотрела.
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Los Galácticos
Что-то с трудом верится что почти половина земного шара смотрела презентацию футболиста который приехал доигрывать в МЛС.
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Игорь Климов
Ответ Верховный Лорд
А Бекс то, оказывается, фантазер)) 3,5 миллиарда, надо же
ОФИЦИАЛЬНО: "Презентация Лионеля Месси в «Интер Майами» побила рекорд по количеству просмотров по всему миру — 3,5 миллиарда человек

Таким образом событие обошло презентацию Роналду в «Аль-Насре», набравшую 3 миллиарда просмотров". (с)
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Almaz KENZHEBEKOV
каждый второй человек на планете? чушь
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Velirpa
Ответ Сарсен Абдрахманов
Вот тоже прифигел. Считай каждый второй житель шарика
инопланетяне из Космоса смотрели тоже, все нормально.
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Леван Мкртчян
Ответ Los Galácticos
Что-то с трудом верится что почти половина земного шара смотрела презентацию футболиста который приехал доигрывать в МЛС.
Это вранье от Бэкса. Это лишь сумма всех просмотров на всех теле и интернет ресурсах связанных с этой темой.
Алгоритм распознает и считает всё просмотры связанные с презентацией Лео.... Даже если кто-то на трибунах снял на телефон пяти секундный ролик и выложил в любую соцсеть с соответствующим тегом -- то его просмотры тоже посчитают
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TheItalian204
Идиоты, может один чувак смотрел мрезентацию по 100 раз и таких "одних" не одна штука. тоже мне математики.
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Blaumerc
Ответ Игорь Климов
ОФИЦИАЛЬНО: "Презентация Лионеля Месси в «Интер Майами» побила рекорд по количеству просмотров по всему миру — 3,5 миллиарда человек Таким образом событие обошло презентацию Роналду в «Аль-Насре», набравшую 3 миллиарда просмотров". (с)
ну незнаю, точные цифры или нет. Но вот криштиглоры с пеной у рта доказывали тут на спотрсе, то что презентацию Роналду смотрели 3 млрд человек правда.
А тут видите ли Бекс фантазером оказался.
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Zombieset
Один я походу не видел и впервые слышу
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rigobersong
Вдвойне приятно такие слова слышать от лучшей 7ки МЮ:))
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Любезный Коссутий
улицы в мегаполисах опустели, миллионы машин замерли на дорогах, тысячи поездов/самолетов задержали на вокзалах/аэропортах, и сотни миллионов людей проснулись посреди ночи (в другой части света), и все ради того, чтобы лицезреть, как Лео Месси неторопливо трусит в розовой маечке из подтрибунного помещения 🙏🏻
эпохальное событие, сравнимое только с полетом Гагарина, и высадкой американцев на Луне
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Iamliam
Ответ Верховный Лорд
А Бекс то, оказывается, фантазер)) 3,5 миллиарда, надо же
Он скорее всего просмотры имеет ввиду)
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Dr.aydar
Ответ Артём Околович
они просто суммируют просмотры во всех соцсетях, отсюда и такая цифра
Все равно много. Может нулями ошибся
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Антон Фалафель
Да не, чего мелочиться? Бери 8 лярдов!
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SkyCarrier
У нас на выборах тоже говорили про 90 процентов явки. На хоккее с парнями узнавал что из 20 человек, тогда ходили человек 5. Знаем такие опросы…
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Oleg
Ответ Евгений Есиков
Я не смотрел.
Так ты фанат бездаря из аль насры.
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davidoser
ахахпхпхпхпхах а Бэкс хорош, знатно троллит красивого:)
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Pavel Tyazhev
Подозреваю, что есть ошибка в переводе, но если такое сказанул - знатный сказочник или знатный тролль (отсылка к презентации Роналду и его миллиардам)
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fidgety_heart
Бэкса Ротенберг покусал?
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Sanchello
Ответ SkyCarrier
Страшно представить для чего он 100 рас это смотрел… Личные чувства?
Ой, да там знаешь сколько адептов? Не удивлюсь, что и по 100, и по 200 смотрели
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Николай Кузнецов
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
каждый второй человек на планете? чушь
Не каждый второй, считайте. На нашей планете 8 миллиардов с "копейками".
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Иван Петров
3 миллиарда не из Солнечной Системы даже.
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