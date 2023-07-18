Жена Погребняка подала на развод после 17 лет брака. У пары трое детей

Теги Зенит Павел Погребняк премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Мария Погребняк Футбол

Павел и Мария Погребняк подали на развод.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Пресненского районного суда Москвы, Мария Погребняк подала заявление о разводе в прошлую пятницу, 14 июля.

В заявлении она указала девичью фамилию – Шаталова. Дата судебного заседания в данный момент не назначена.

Павел и Мария прожили вместе 17 лет, у пары трое сыновей.

По данным телеграм-канала «Закулисье спорта», Мария Погребняк просит определить проживание детей с ней. Также супругам не удалось договориться о выплате алиментов.

Павел Погребняк выступал за сборную России, «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг» и другие команды.

Жена Погребняка подтвердила, что рассталась с Павлом: «Мы остались в хороших отношениях и родителями для наших детей»

99 комментариев

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Великий Алонсо
Выдоила все бабки с Погребняка, карьеру он закончил и больше не нужен стал 🤣
+210
-12
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maximboltnev
Деньги кончились у Паши?
+134
-5
+129
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Dimario
Типичная губастая тпшка, от фотографий в гугле страшно становится.
+73
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Barca_mania
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Ответ Великий Алонсо
Выдоила все бабки с Погребняка, карьеру он закончил и больше не нужен стал 🤣
Это же та самая фифа которая сказала Стогниенко :" а вы вообще за Россию болеете?"
+65
-6
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igls54
Мария! Вы вообще за Пашу болеете? Или только за Россию?
+48
-4
+44
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songbilong
Ответ maximboltnev
Деньги кончились у Паши?
скорее всего
+40
-5
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Scorpion
Денег нет и Паши нет
+25
-3
+22
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Men77
Не в защиту этой гламурной фифы, но почему все сразу делают выводы, что она виновата?) Как вариант , может он загулял, или людям просто надоело жить вместе (такое тоже бывает).
+24
-5
+19
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca_mania
Это же та самая фифа которая сказала Стогниенко :" а вы вообще за Россию болеете?"
Та самая
+19
-1
+18
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Stewart D.
Ничего нового. Типичный Инвестпроект от женщины
+18
-6
+12
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Денис Мартин
Ответ Kelevra1989
Но они вроде встречаться начали, когда он был никем, просто школьником. По крайней мере, в каком-то ток-шоу когда-то давно так говорили
История красивая, читал, потом загуглил, оказалось, что Паша в школе был далеко не последний мальчик, воспитанник Спартака подающий большие надежды. Скажем так, вся школа была в курсе, что Погребняк не просто обычный школьник.
+14
-2
+12
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Traxyla
Ответ Мирзоанис Якубов
Стоило мужику карьеру закончить, денег стало меньше, вот шкура и кинула его. В связи со всеми последними событиями предлагаю футболистам объединиться и создать движение с названием "Антишкурьё" или что-то в этом роде
Надо учится у Хакими. Он то точно знает что такое ""Антишкурьё""
+14
-3
+11
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Сергей Жарковский
Ещё раз убеждаюсь что хороший союз браком не назовут!
+13
-3
+10
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mclaren-honda
Ответ Великий Алонсо
Выдоила все бабки с Погребняка, карьеру он закончил и больше не нужен стал 🤣
надо быть умным как Алонсо - ни на ком не жениться и быстро бросать
+9
-1
+8
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Толик Изверг
Ответ maximboltnev
Деньги кончились у Паши?
Почему вы исключаете, что она ему просто надоела? Он в ее лицо денег вкачал целый вагон, сделал из невзрачной толстухи что-то похожее на телочку, но мозгов там, судя по ее активности, с годами не прибавилось.
+8
-1
+7
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Kelevra1989
Ответ maximboltnev
Деньги кончились у Паши?
Но они вроде встречаться начали, когда он был никем, просто школьником. По крайней мере, в каком-то ток-шоу когда-то давно так говорили
+10
-3
+7
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JENNINGS
Рад за Пашу как за себя!
+11
-4
+7
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Дарья Новикова
Ответ Stewart D.
Ничего нового. Типичный Инвестпроект от женщины
17 лет проектировала и ради подстраховки троих детей родила
+6
0
+6
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Сарсен Абдрахманов
Ответ ZA.RMA
Некрасиво говорить о девушке/женщине - «фифа» :)
Инфантино оскорбился?
+6
0
+6
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ЦСКА1960
И как после этого ещё верить в любовь?..
+7
-1
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Мирзоанис Якубов
Стоило мужику карьеру закончить, денег стало меньше, вот шкура и кинула его.

В связи со всеми последними событиями предлагаю футболистам объединиться и создать движение с названием "Антишкурьё" или что-то в этом роде
+17
-12
+5
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Railway/
"гламурная бейба", "вы вообще за Россию болеете"...какие там еще с ней ассоциации?
Если коротко, то эталонная ТП.
А если глубже - страшный, пустой человек.
+7
-2
+5
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Beloded2007
Вы вообще за Россию разводитесь?
+7
-3
+4
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Дмитрий Дашковский
Ничего удивителтного95% жены футболистов , хоккеистов шкуры которые рожают от спортсменов что б жить и ничего не делать потом потому что алименты большие а они сами виноваты находят их в клубах барах и на курортах
+7
-3
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Марат Люсьеныч
Ответ Traxyla
Надо учится у Хакими. Он то точно знает что такое ""Антишкурьё""
Хакими продуман)
+4
-1
+3
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