Павел и Мария Погребняк подали на развод.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Пресненского районного суда Москвы, Мария Погребняк подала заявление о разводе в прошлую пятницу, 14 июля.

В заявлении она указала девичью фамилию – Шаталова. Дата судебного заседания в данный момент не назначена.

Павел и Мария прожили вместе 17 лет, у пары трое сыновей.

По данным телеграм-канала «Закулисье спорта», Мария Погребняк просит определить проживание детей с ней. Также супругам не удалось договориться о выплате алиментов.

Павел Погребняк выступал за сборную России, «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг» и другие команды.

Жена Погребняка подтвердила, что рассталась с Павлом: «Мы остались в хороших отношениях и родителями для наших детей»