Жена Погребняка подала на развод после 17 лет брака. У пары трое детей
Павел и Мария Погребняк подали на развод.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Пресненского районного суда Москвы, Мария Погребняк подала заявление о разводе в прошлую пятницу, 14 июля.
В заявлении она указала девичью фамилию – Шаталова. Дата судебного заседания в данный момент не назначена.
Павел и Мария прожили вместе 17 лет, у пары трое сыновей.
По данным телеграм-канала «Закулисье спорта», Мария Погребняк просит определить проживание детей с ней. Также супругам не удалось договориться о выплате алиментов.
Павел Погребняк выступал за сборную России, «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг» и другие команды.
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В связи со всеми последними событиями предлагаю футболистам объединиться и создать движение с названием "Антишкурьё" или что-то в этом роде
Если коротко, то эталонная ТП.
А если глубже - страшный, пустой человек.