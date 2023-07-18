«Зенит» выпустил видео, посвященное весу Марио Фернандеса.

В ролике, опубликованном на ютубе сине-бело-голубых, снялись журналист «Матч ТВ» и ведущий «Радио Зенит» Сергей Циммерман, гендиректор «Зенита» и Фернандес.

Сначала на весы встал Циммерман – весы показали 136,7 кг. Ему сказали: «Извините, вы не допущены». Следом на весы встал Медведев – он весит 104,2 кг. Ему тоже сказали: «Извините, мистер Медведев, вы не допущены».

Потом на весы пригласили , при этом на экране появились скриншоты комментариев на Sports.ru и публикаций в соцсетях о лишнем весе футболиста. Новичок « » весит 85,25 кг. Ему сказали: «Спасибо, вы допущены, добро пожаловать».

Скриншот: youtube.com/@ZenitFootballClub

Отметим, что, согласно данным из открытых источников, в период выступлений за ЦСКА Фернандес весил от 77 до 80 кг. Рост футболиста – 189 см.