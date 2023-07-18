«Зенит» обыграл шутки о весе Марио в комментариях на Sports.ru и показал, что он весит 85,25 кг. В ЦСКА было от 77 до 80

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Марио Фернандес соцсети YouTube ахахаха Футбол

«Зенит» выпустил видео, посвященное весу Марио Фернандеса.

В ролике, опубликованном на ютубе сине-бело-голубых, снялись журналист «Матч ТВ» и ведущий «Радио Зенит» Сергей Циммерман, гендиректор «Зенита» Александр Медведев и Фернандес.

Сначала на весы встал Циммерман – весы показали 136,7 кг. Ему сказали: «Извините, вы не допущены». Следом на весы встал Медведев – он весит 104,2 кг. Ему тоже сказали: «Извините, мистер Медведев, вы не допущены».

Потом на весы пригласили Марио, при этом на экране появились скриншоты комментариев на Sports.ru и публикаций в соцсетях о лишнем весе футболиста. Новичок «Зенита» весит 85,25 кг. Ему сказали: «Спасибо, вы допущены, добро пожаловать».

Скриншот: youtube.com/@ZenitFootballClub

Отметим, что, согласно данным из открытых источников, в период выступлений за ЦСКА Фернандес весил от 77 до 80 кг. Рост футболиста – 189 см.

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79 комментариев

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Eugene88
Ответ sem_odin
Обожаю эту команду! Всегда смеемся над всеми, пока у них горит
В чем смех, если у него действительно лишний вес, как и говорили различные каналы?
+93
-12
+81
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CriminalJoint62
Это все равно выше нормы для его веса, поэтому вопрос еще стоит
+72
-10
+62
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Aleksandr Danilov
Через недельку можно обыгрывать комменты об аренде Эраковича
+44
-8
+36
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fil_spb
Ответ Marcus-light
Не очень забавно, учитывая, что он уже несколько дней сбрасывает вес, плюс явно перед съемкой поголодал, а мышечной массой никогда особо не обладал. И всё равно 86 кг при 189 см роста для футболиста - многовато.
"плюс явно перед съемкой поголодал"

Ахаха. Я фиг знает кем надо быть, чтобы верить в то, что игрок, которому надо быстрее набирать игровой тонус, не форму набирает, а голодает ради съёмок шуточного видео.
+40
-15
+25
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Marcus-light
Не очень забавно, учитывая, что он уже несколько дней сбрасывает вес, плюс явно перед съемкой поголодал, а мышечной массой никогда особо не обладал. И всё равно 86 кг при 189 см роста для футболиста - многовато.
+42
-18
+24
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ezheloko
Не очень похоже на идеальную форму в которой нас убеждали последнюю неделю. И эту последнюю неделю он усиленно тренировался с фитнесс-тренером, в какой же форме он тогда был изначально, когда его старательно скрывали от камер?
+26
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Stt
Циммерман может играть как полтора Фернандеса. надо выпускать.
+17
0
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Марк Львов
ого, кто-то в телевизор попал
+10
0
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RSI
Да и так видно. Второй подбородок наел. На шаверме небось сидел)
Купили жиробаса.
+11
-4
+7
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serginn
Весы только Медведева узнали)
+6
-1
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ezheloko
Ответ schwein
за неделю больше 1-2 кг сбросить не реально.
Коваленко рассказывал в коммент.шоу, что привез из отпуска на сборы в Крылья 8 килограмм, скинул за неделю на двухразовых тренировках.
+6
-2
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ezheloko
Ответ schwein
за неделю больше 1-2 кг сбросить не реально.
я когда борьбой занимался мы 1-2 кг скидывали за вечер перед соревнованиями
+6
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Marcus-light
Ответ fil_spb
"плюс явно перед съемкой поголодал" Ахаха. Я фиг знает кем надо быть, чтобы верить в то, что игрок, которому надо быстрее набирать игровой тонус, не форму набирает, а голодает ради съёмок шуточного видео.
Я к тому, что явно не из столовой шёл на съемку. Я же не писал, что он на диете.
+3
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privet100
Ответ Игорь Ерофеенков
норм вес... Мне бы такой. я сейчас вешу 103 кг при росте 185. за две недели пп и тренировок скинул 3кг чистыми
Красава, продолжай!
+3
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Теннис Сандгрен
Ответ Поцелуй Оздоева
При росте 190 это типа лишний вес?
Да, для футболиста лишний
+6
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Александр Смирнов
Ответ RSI
Да и так видно. Второй подбородок наел. На шаверме небось сидел) Купили жиробаса.
на шаурме...
С шавермой ему только предстоит познакомиться
+3
0
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XavIniesta2008-2015
Ответ Marcus-light
Не очень забавно, учитывая, что он уже несколько дней сбрасывает вес, плюс явно перед съемкой поголодал, а мышечной массой никогда особо не обладал. И всё равно 86 кг при 189 см роста для футболиста - многовато.
А как его нужно было взвесить, чтобы вы были довольны ?
+8
-6
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Мукунку хороший
Ответ Dmitriy
ахахахх.. Зенит топ
💩
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-3
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Marcus-light
Не очень забавно, учитывая, что он уже несколько дней сбрасывает вес, плюс явно перед съемкой поголодал, а мышечной массой никогда особо не обладал. И всё равно 86 кг при 189 см роста для футболиста - многовато.
Большего кринжа в жизни не читал)))
+9
-7
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fil_spb
Ответ Eugene88
В чем смех, если у него действительно лишний вес, как и говорили различные каналы?
На том же ютуб канале есть ролик посвящённый медосмотру. Там есть кадры, где Марио без футболки. На них отлично видно, что никаких проблем с весом и близко нет. Стандартная форма после отпуска. Так что различные тг помойки и их подпевалы просто напросто врали.
+7
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Marcus-light
Ответ шатанледс 12
много. но проф. футболист такое сгонит за неделю -две. Хотя случаются и Азары
В 20 лет легко, в 32 уже не факт. Собственно, как у Азара
+1
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Roman Araslanov
Медведев говорил, что Марио в три раза худее, значит Медведев весит 255,75 кг?)
P.s поздравляю всех, кто попал в «телевизор»
+2
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Eugene88
Ответ Поцелуй Оздоева
При росте 190 это типа лишний вес?
Тебе же написали в новости его нормальный вес. Или ты думаешь он вырос на бразильском солнце?
+2
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Илья Богданов
Ответ CriminalJoint62
Это все равно выше нормы для его веса, поэтому вопрос еще стоит
Следующее сообщение в этой ветке, судя по комментам выше, должно быть: "ДА У НЕГО ВООБЩЕ НЕДОВЕС!"
+4
-3
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Игорь Ерофеенков
норм вес... Мне бы такой. я сейчас вешу 103 кг при росте 185. за две недели пп и тренировок скинул 3кг чистыми
+3
-2
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