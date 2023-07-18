«Зенит» обыграл шутки о весе Марио в комментариях на Sports.ru и показал, что он весит 85,25 кг. В ЦСКА было от 77 до 80
«Зенит» выпустил видео, посвященное весу Марио Фернандеса.
В ролике, опубликованном на ютубе сине-бело-голубых, снялись журналист «Матч ТВ» и ведущий «Радио Зенит» Сергей Циммерман, гендиректор «Зенита» Александр Медведев и Фернандес.
Сначала на весы встал Циммерман – весы показали 136,7 кг. Ему сказали: «Извините, вы не допущены». Следом на весы встал Медведев – он весит 104,2 кг. Ему тоже сказали: «Извините, мистер Медведев, вы не допущены».
Потом на весы пригласили Марио, при этом на экране появились скриншоты комментариев на Sports.ru и публикаций в соцсетях о лишнем весе футболиста. Новичок «Зенита» весит 85,25 кг. Ему сказали: «Спасибо, вы допущены, добро пожаловать».
Скриншот: youtube.com/@ZenitFootballClub
Отметим, что, согласно данным из открытых источников, в период выступлений за ЦСКА Фернандес весил от 77 до 80 кг. Рост футболиста – 189 см.
Ахаха. Я фиг знает кем надо быть, чтобы верить в то, что игрок, которому надо быстрее набирать игровой тонус, не форму набирает, а голодает ради съёмок шуточного видео.
Купили жиробаса.
С шавермой ему только предстоит познакомиться
P.s поздравляю всех, кто попал в «телевизор»